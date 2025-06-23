Бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в каннибализме, — расследование (фото)

Международный уголовный суд (МУС) рассматривает конфиденциальный юридический отчет, в котором утверждается, что российская частная военная компания "Вагнера", ранее связанная с Евгением Пригожиным, совершила военные преступления в Западной Африке, в том числе каннибализм.

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Международный уголовный суд сообщил о некоторых деталях отчета, но уже известно, что там есть кадры каннибализма, пыток и убийств гражданских. Один боец ​​на видео с каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", говорит, что собирается съесть чью-то печень, другой сообщает, что вырвет и съест сердце, пишет агентство Associated Press, эксклюзивно ознакомившись с материалами дела.

Насилие в Сахеле, засушливом поясе земель к югу от пустыни Сахара, достигло рекордных уровней, поскольку военные правительства борются с экстремистскими группировками, связанными с Аль-Каидой. Отвернувшись от западных союзников, таких как США и Франция, правительства Мали, Буркина-Фасо и Нигера вместо этого заключили договор с наемниками из РФ: сначала с рядом ЧВК, такими, как "Вагнер", теперь – с Африканским корпусом.

В Сахеле ситуация ухудшилась после ухода союзников из Европы Фото: Getty Images

Наблюдатели говорят, что новый подход привел к таким зверствам и дегуманизации, которых не было в регионе десятилетиями. И происходят они в отдаленных районах, где нет или почти нет контроля со стороны правительств или внешних наблюдателей.

Эксперты говорят, что изображения, хотя их трудно проверить, могут служить доказательством военных преступлений. Конфиденциальная сводка для МУС идет дальше, утверждая, что акт распространения изображений в социальных сетях также может представлять собой военное преступление. Это первый такой аргумент, представленный международному суду.

Что ЧВК "Вагнер" делает в Африке

"Вагнер" умело использовал информационно-коммуникационные технологии для культивирования и продвижения своего глобального бренда как безжалостных наемников. В частности, их сеть Telegram, которая отображает их поведение по всему Сахелю, служит гордой публичной демонстрацией их жестокости", — сказала Линдси Фримен из Центра прав человека в Беркли.

Краткое изложение было представлено в МУС до того, как США санкционировали суд в начале этого года. В нем содержится просьба к суду расследовать действия лиц из группы "Вагнера" и правительств Мали и России в связи с предполагаемыми злоупотреблениями в северной и центральной части Мали в период с декабря 2021 года по июль 2024 года, включая внесудебные казни, пытки, нанесение увечий и каннибализм. В нем также содержится просьба к суду расследовать преступления, "совершаемые через Интернет".

Военные действия в Африке Фото: Соцсети

Прокуратура МУС заявила, что ее расследования были сосредоточены на предполагаемых военных преступлениях, совершенных с января 2012 года, когда повстанцы захватили общины в северных регионах Мали — Гао, Кидаль и Тимбукту.

В то время как США и другие западные державы уходят из региона, Россия воспользовалась этим, расширив военное сотрудничество с несколькими африканскими странами через частную охранную компанию "Вагнер". Сеть наемников и предприятий тесно связана с российской разведкой и армией, а Государственный департамент США охарактеризовал ее как "транснациональную преступную организацию".

После того, как в 2023 году в авиакатастрофе погиб лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Москва начала создавать новую организацию — Африканский корпус — в качестве конкурирующей силы, находящейся под прямым командованием российских властей.

Конфиденциальная сводка, а также отчеты AP показывают, что сеть каналов в социальных сетях, вероятно, администрируемая нынешними или бывшими членами "Вагнера", репостила и публиковала контент, который, принадлежит "вагнеровцам".

Видео и фотографии на смеси французского и местных языков направлены на то, чтобы унизить и запугать тех, кого считают врагами "вагнеровцев", а также гражданское население.

Какие факты пыток и каннибализма расследует МУС

На одном видео мужчина в форме вооруженных сил Мали готовит то, что он называет частями тела. На другом видео мужчина, режет человеческое тело, говоря, что собирается съесть печень, на еще одном виде человеческий торс готовят на костре.

Видео, по всей видимости, из Буркина-Фасо, опубликованное на X в том же месяце, показывает танцующего вооруженного человека, с отрубленными конечностями в руках.

Еще в одном посте с эмодзи российского флага двое белых мужчин жарят человека на вертеле, подписав видео: "Мясо, на которое вы охотитесь, всегда вкуснее".

Некоторые шокирующие посты были удалены. Остальной контент доступен за платный доступ.

Канал Telegram White Uncles in Africa стал ведущим источником подобных видео. Эксперты Калифорнийского университета в Беркли и аналитики открытого исходного кода полагают, что им управляют нынешние или бывшие члены группы "Вагнера", но они не смогли их идентифицировать. Хотя канал перепостит изображения подписчиков, он также публикует оригинальный контент.

Вагнеровцы публикуют свои фото из Мали и Буркина-Фасо Фото: Соцсети

Так, в мае этого года канал опубликовал фотографию восьми тел, предположительно гражданских лиц, лежащих на земле лицом вниз со связанными руками, с подписью: "Белые дядюшки нашли и нейтрализовали рассадник враждебной формы жизни". Также было опубликовано изображение человека, которого, по всей видимости, пытали, а подпись описывала его как "враждебную форму жизни", взятую "для исследования".

Human Rights Watch задокументировала зверства, совершенные в Мали "вагнеровцами" Вагнера и другими вооруженными группами. Она утверждает, что ответственность за предполагаемые злоупотребления была минимальной, а военное правительство неохотно расследовало действия своих вооруженных сил и российских наемников.

Военные действия в Мали Фото: Соцсети

Илария Аллегроцци, исследователь группы по Сахелю, говорит, что ситуация ухудшилась после того, как миротворческая миссия ООН была выведена из Мали в декабре 2023 года по просьбе правительства. По ее словам, этот вакуум "открыл путь для дальнейших зверств" — и сделал социальные сети одним из лучших способов увидеть, что происходит на местах.

Напомним, ранее Фокус писал, что хотя ЧВК "Вагнер" якобы "ушли" из Африки – это не так. Часть из них примкнула к Африканскому корпусу.

Наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери в Мали. Например, в июле 2024 года повстанцы-туареги убили более 80 российских наемников около Тинзауатена.