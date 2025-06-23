Бійців ПВК "Вагнер" підозрюють у канібалізмі, — розслідування (фото)

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглядає конфіденційний юридичний звіт, у якому стверджується, що російська приватна військова компанія "Вагнера", раніше пов'язана з Євгеном Пригожиним, скоїла воєнні злочини в Західній Африці, зокрема канібалізм.

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Міжнародний кримінальний суд повідомив про деякі деталі звіту, але вже відомо, що там є кадри канібалізму, тортур і вбивств цивільних. Один боєць на відео з каналів, пов'язаних із ПВК "Вагнер", каже, що збирається з'їсти чиюсь печінку, інший повідомляє, що вирве і з'їсть серце, пише агентство Associated Press, ексклюзивно ознайомившись із матеріалами справи.

Насильство в Сахелі, посушливому поясі земель на південь від пустелі Сахара, досягло рекордних рівнів, оскільки військові уряди борються з екстремістськими угрупованнями, пов'язаними з Аль-Каїдою. Відвернувшись від західних союзників, таких як США та Франція, уряди Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру натомість уклали договір із найманцями з РФ: спершу з низкою ПВК, такими, як "Вагнер", тепер — з Африканським корпусом.

У Сахелі ситуація погіршилася після відходу союзників з Європи Фото: Getty Images

Спостерігачі кажуть, що новий підхід призвів до таких звірств і дегуманізації, яких не було в регіоні десятиліттями. І відбуваються вони у віддалених районах, де немає або майже немає контролю з боку урядів чи зовнішніх спостерігачів.

Експерти кажуть, що зображення, хоча їх важко перевірити, можуть слугувати доказом воєнних злочинів. Конфіденційне зведення для МКС йде далі, стверджуючи, що акт розповсюдження зображень у соціальних мережах також може являти собою воєнний злочин. Це перший такий аргумент, представлений міжнародному суду.

Що ПВК "Вагнер" робить в Африці

"Вагнер" уміло використав інформаційно-комунікаційні технології для культивування і просування свого глобального бренду як безжальних найманців. Зокрема, їхня мережа Telegram, яка відображає їхню поведінку по всьому Сахелю, слугує гордою публічною демонстрацією їхньої жорстокості", — сказала Ліндсі Фрімен із Центру прав людини в Берклі.

Короткий виклад було подано в МКС до того, як США санкціонували суд на початку цього року. У ньому міститься прохання до суду розслідувати дії осіб із групи "Вагнера" та урядів Малі й Росії у зв'язку з передбачуваними зловживаннями в північній і центральній частині Малі в період із грудня 2021 року до липня 2024 року, включно з позасудовими стратами, тортурами, нанесенням каліцтв і канібалізмом. У ньому також міститься прохання до суду розслідувати злочини, "скоєні через інтернет".

Військові дії в Африці Фото: Соцсети

Прокуратура МКС заявила, що її розслідування були зосереджені на ймовірних воєнних злочинах, скоєних із січня 2012 року, коли повстанці захопили громади в північних регіонах Малі — Гао, Кідаль і Тімбукту.

У той час як США та інші західні держави йдуть з регіону, Росія скористалася цим, розширивши військове співробітництво з кількома африканськими країнами через приватну охоронну компанію "Вагнер". Мережа найманців і підприємств тісно пов'язана з російською розвідкою та армією, а Державний департамент США схарактеризував її як "транснаціональну злочинну організацію".

Після того, як 2023 року в авіакатастрофі загинув лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, Москва почала створювати нову організацію — Африканський корпус — як конкуруючу силу, що перебуває під прямим командуванням російської влади.

Конфіденційне зведення, а також звіти AP показують, що мережа каналів у соціальних мережах, імовірно, адміністрована нинішніми або колишніми членами "Вагнера", репостила і публікувала контент, який належить "вагнерівцям".

Відео та фотографії сумішшю французької та місцевих мов спрямовані на те, щоб принизити і залякати тих, кого вважають ворогами "вагнерівців", а також цивільне населення.

Які факти тортур і канібалізму розслідує МКС

На одному відео чоловік у формі збройних сил Малі готує те, що він називає частинами тіла. На іншому відео чоловік ріже людське тіло, кажучи, що збирається з'їсти печінку, на ще одному людський торс готують на багатті.

Відео, вочевидь, з Буркіна-Фасо, опубліковане на X того самого місяця, показує озброєну людину, що танцює, з відрубаними кінцівками в руках.

Ще в одному пості з емодзі російського прапора двоє білих чоловіків смажать людину на рожні, підписавши відео: "М'ясо, на яке ви полюєте, завжди смачніше".

Деякі шокуючі пости було видалено. Решта контенту доступна за платний доступ.

Канал Telegram White Uncles in Africa став провідним джерелом подібних відео. Експерти Каліфорнійського університету в Берклі та аналітики відкритого вихідного коду вважають, що ним керують нинішні або колишні члени групи "Вагнера", але вони не змогли їх ідентифікувати. Хоча канал репостить фото від підписників, він також публікує оригінальний контент.

Вагнерівці публікують свої фото з Малі та Буркіна-Фасо Фото: Соцсети

Так, у травні цього року канал опублікував фотографію восьми тіл, імовірно цивільних осіб, що лежать на землі обличчям донизу зі зв'язаними руками, з підписом: "Білі дядечка знайшли і нейтралізували розсадник ворожої форми життя". Також було опубліковано зображення людини, яку, вочевидь, катували, а підпис описував її як "ворожу форму життя", взяту "для дослідження".

Human Rights Watch задокументувала звірства, скоєні в Малі "вагнерівцями" Вагнера та іншими збройними групами. Вона стверджує, що відповідальність за ймовірні зловживання була мінімальною, а військовий уряд неохоче розслідував дії своїх збройних сил і російських найманців.

Військові дії в Малі Фото: Соцсети

Іларія Аллегроцці, дослідниця групи по Сахелю, каже, що ситуація погіршилася після того, як миротворчу місію ООН було виведено з Малі в грудні 2023 року на прохання уряду. За її словами, цей вакуум "відкрив шлях для подальших звірств" — і зробив соціальні мережі одним із найкращих способів побачити, що відбувається на місцях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що хоча ПВК "Вагнер" нібито "пішли" з Африки — це не так. Частина з них приєдналася до Африканського корпусу.

Найманці з ПВК "Вагнер" зазнали значних втрат у Малі. Наприклад, у липні 2024 року повстанці-туарегі вбили понад 80 російських найманців біля Тінзауатена.