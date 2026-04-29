"На островах від голоду помирають": військовий про випадки канібалізму серед ЗС РФ (відео)

Українські військові фіксують критичну ситуацію серед російських окупантів на островах у зоні бойових дій — через нестачу забезпечення там трапляються випадки голодної смерті. За словами головного сержанта 40 окремої бригади морської піхоти Гліба Василеги з позивним "Бритва", зафіксовані також випадки канібалізму серед військовослужбовців РФ.

Зокрема, в інтерв’ю Фокусу він розповів, що російські підрозділи продовжують намагатися прориватися до українських позицій, зокрема, використовуючи човни для висадки на контрольований ЗСУ берег.

Інтерв'ю Гліба Василеги з позивним "Бритва" на Youtube-каналі Фокуса

За його словами, такі спроби виглядають малоефективними та часто погано спланованими. Окупанти намагаються подолати значні водні ділянки через плавні та сіру зону, яка перебуває під контролем обох сторін. При цьому вони діють малими групами — іноді лише по одному-двома човнами, ймовірно, намагаючись "промацати" слабкі місця в обороні. Втім, як зазначає військовий, ці спроби завершуються для них значними втратами.

Водночас Василега наголошує, що ситуація на окремих ділянках, зокрема на островах, є критичною для російських військових через проблеми з логістикою та забезпеченням. За його словами, зафіксовані випадки, коли окупанти помирали від голоду.

Окрім цього, українські військові повідомляють про поодинокі випадки канібалізму серед російських підрозділів. За словами сержанта, такі факти були задокументовані суміжними підрозділами, однак точна кількість подібних інцидентів наразі невідома.

"Точну кількість назвати не можу, але знаю, що такі випадки були. Зокрема, подібний інцидент зафіксували суміжні підрозділи. Скільки саме їх було — сказати не можу, однак такі факти мали місце", — зауважив військовий.

Він також підкреслив, що для українських військових головним завданням залишається знищення противника незалежно від обставин, у яких той перебуває.

"У нас немає вибору. Нам, по суті, байдуже, з ким ми воюємо — наше завдання полягає в знищенні противника. Не має значення, хто він і який він: із двома, трьома чи чотирма ногами. Хто б це не був — його необхідно ліквідувати", — сказав він.

Підтримуємо рекрутинг, як минулого разу 👇🏼

40 окрема бригада морської піхоти запрошує на службу вмотивованих чоловіків і жінок. Кожному кандидату підбирається посада з урахуванням його фізичного та психологічного стану. Є можливість проходити службу як у тилових, так і в бойових підрозділах, зокрема у напрямках безпілотних літальних, наземних і водних систем. Принципова позиція командування — військовослужбовець обіймає саме ту посаду, яку обрав під час рекрутингу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міжнародний кримінальний суд розглядає звіт про ймовірні воєнні злочини ПВК "Вагнер" у країнах Африки, зокрема із зафіксованими випадками канібалізму. У матеріалах, із якими ознайомилося Associated Press, йдеться про відео тортур, убивств і знущань над людьми. Експерти вважають, що ці факти можуть стати доказами у справах про воєнні злочини.

Крім того, у 2024 році Фокус писав, що після амністій у Росії до війни проти України залучають засуджених за особливо тяжкі злочини, зокрема канібалізм. Частину з них відправляють на фронт у складі штурмових підрозділів в обмін на можливість дострокового звільнення після служби.