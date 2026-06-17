Одесская область без воды, Карпаты под водой: почему 2026 год может стать самым опасным для Украины

Когда-то опустынивание считалось проблемой дальних континентов. Сегодня же Украина всё чаще сталкивается с засухами, аномальной жарой и дефицитом воды. Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой Фокус разбирался, какие регионы страны рискуют потерять больше всего влаги, почему климат Украины становится всё менее предсказуемым и готова ли страна к новым погодным вызовам.

Сегодня, 17 июня, мир отмечает Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой — проблемой, которая уже давно перестала быть вызовом только для Африки или Ближнего Востока. Украина также все чаще сталкивается с длительными периодами жары, дефицитом влаги, истощением почв и другими последствиями изменения климата. В то же время наряду с засухами страна переживает ураганы, наводнения и другие погодные аномалии, которые еще несколько десятилетий назад считались нетипичными. Фокус выяснил, какие регионы Украины больше всего рискуют пострадать от новой климатической реальности и к чему стоит готовиться уже в ближайшие годы.

Відео дня

Украина постепенно входит в число стран, где климатические изменения становятся не прогнозом на будущее, а частью настоящего. Южные области всё чаще страдают от засух и нехватки воды, западные — от наводнений и интенсивных ливней, а волны жары и резкие колебания погоды охватывают практически всю территорию страны. Климатологи предупреждают: при отсутствии эффективных мер по адаптации и сокращению выбросов парниковых газов экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми, а их последствия — все более ощутимыми для экономики, аграрного сектора и миллионов украинцев.

Сильный ветер в Украине: откуда дует

Приближение холодного атмосферного фронта, скачки атмосферного давления, холодная погода и сильный ветер — главные факторы, которые подготовили Украину к вступлению в период резкой весенней нестабильности, когда погода меняется буквально каждый час: от сильных дождей и штормового ветра до резкого похолодания и даже града.

Как объясняет Марина Цимбалюк, эксперт по вопросам изменения климата общественной организации "Экодия", надеяться на стабилизацию ситуации в ближайшее время не стоит, о чем свидетельствуют и прогнозы.

"Последние дни апреля могут принести нам лишь очередной раунд температурных "качелей", — говорит эксперт в интервью Фокусу.

Сильные ветры и их учащение относятся к опасным и стихийным погодным явлениям. Речь идет не только о поваленных деревьях или поврежденных крышах. Под угрозой оказываются энергетическая инфраструктура, здания, транспорт, леса, а также объекты культурного наследия.

Кроме того, сильные порывы ветра значительно затрудняют подготовку к стихийным бедствиям и реагирование на них, особенно когда речь идет о масштабных погодных катаклизмах.

Чем опасны сильные шквалы

Климатологи предупреждают: риски повышения средней скорости ветра и усиления порывов будут расти в ближайшие годы, если мир и в дальнейшем будет развиваться по сценарию "business as usual" — без сокращения выбросов парниковых газов и без адаптации к уже происходящим климатическим изменениям.

По словам Цимбалюка, в таком случае экстремальные погодные явления станет ещё сложнее предсказать, а их разрушительное воздействие только усилится.

Речь идет не только о ураганах, но и о других проявлениях климатической нестабильности — засухах, подтоплениях, локальных смерчах и периодах аномальной жары.

Фактически Украина постепенно вступает в период, когда погодные аномалии становятся регулярными, а не исключительными явлениями.

Изменение климата — это не только потепление

Сильные ветры и весеннее похолодание наглядно напоминают о том, что изменение климата — это не только жара. Хотя именно глобальное потепление усиливает остальные климатические изменения и делает погодные явления более резкими и менее предсказуемыми.

Согласно оценке Ukrainian Climate Office, к концу века Украина столкнётся не только с повышением среднегодовой температуры, но и с ростом числа экстремальных погодных явлений — от ураганов и тепловых волн до подтоплений, паводков и продолжительных засух.

Наиболее уязвимыми к дефициту влаги остаются южные области — в частности, Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская. Из-за повышения температуры, сокращения количества стабильных осадков и истощения водных ресурсов именно здесь засухи будут становиться все более ощутимой проблемой. Это напрямую повлияет на аграрный сектор, урожайность и продовольственную безопасность страны.

В то же время запад Украины — прежде всего Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области — всё чаще сталкивается с рисками интенсивных ливней, паводков и подтоплений. Особенно уязвимыми остаются районы вблизи Карпат, где сильные осадки могут быстро приводить к локальным чрезвычайным ситуациям.

Отдельно специалисты выделяют периоды экстремальной жары, которые в наибольшей степени затронут восток и юг страны. Речь идет не только о дискомфорте в городах, но и о серьезных рисках для здоровья, росте нагрузки на энергосистему и повышении пожарной опасности.

Еще один важный фактор — сильные ветры и шквалы. Наиболее ощутимыми они могут быть в районах вблизи Украинских Карпат и на морском побережье, однако и для центральной Украины такие явления становятся все менее редкими. Порывы ветра создают дополнительные риски для энергетической инфраструктуры, транспорта, лесов и жилого фонда.

Показательным является и постепенное смещение климатических зон. Например, климат Киева уже всё больше напоминает тот, который раньше был характерен для Одессы или даже Херсона. За последние десятилетия средняя температура в столице стабильно растет, а сезонные границы становятся менее четкими.

Зима также меняется: снега в целом становится меньше, однако сами снегопады могут быть короче, но значительно интенсивнее. Это создает дополнительную нагрузку на транспорт, коммунальные службы и городскую инфраструктуру.

Кроме того, в Украине всё чаще фиксируются локальные торнадо, внезапные подтопления и резкие паводки — явления, которые ещё несколько лет назад считались нетипичными. Именно такая нестабильность и является одним из главных проявлений современного климатического кризиса: не просто теплее, а резче, сильнее и опаснее.

2026 год может стать одним из самых тёплых в истории

Несмотря на нынешнее весеннее похолодание, 2026 год имеет все шансы войти в число самых тёплых за всю историю метеорологических наблюдений. Причина — не только общее усиление глобального потепления, но и возможное возвращение мощного Эль-Ниньо — климатического явления, которое существенно влияет на температуру планеты.

Согласно новым исследованиям, учёные прогнозируют формирование сильного Эль-Ниньо уже к концу 2026 года. По предварительным оценкам, температура поверхности воды в экваториальной части восточной части Тихого океана может превысить норму более чем на 2 градуса, что соответствует очень сильному или даже "супер-Эль-Ниньо".

Именно такие явления в прошлом часто становились катализаторами глобальных температурных рекордов. Например, подобные сценарии наблюдались в 1998, 2016 и 2024 годах, когда на планете фиксировались одни из самых жарких периодов за всю историю наблюдений.

Первые три месяца 2026 года уже стали четвёртыми по температурным показателям за весь период наблюдений, даже несмотря на слабую Ла-Нинью, которая обычно, напротив, сдерживает потепление. Это означает, что базовый уровень глобального потепления уже настолько высок, что даже охлаждающие природные факторы не способны существенно его компенсировать.

Особую тревогу вызывает состояние Арктики. В начале 2026 года учёные зафиксировали рекордно низкий уровень морского льда, а зимний максимум арктического ледового покрова стал одним из самых низких за весь период спутниковых наблюдений. Это ещё один сигнал того, что глобальная климатическая система вступает в фазу всё большей нестабильности.

Климатологи объясняют: кратковременное похолодание, сильный ветер или даже поздний снег не опровергают глобальное потепление. Наоборот — именно такая нестабильность погоды является одним из его проявлений. Изменение климата означает не просто "теплее", а более резкие контрасты, более сильные ураганы, более продолжительные засухи, более интенсивные ливни и более непредсказуемые сезоны.

Для Украины это означает не только дискомфорт, связанный с погодными условиями, но и прямые риски для энергетики, агросектора, водных ресурсов, инфраструктуры и здоровья людей. И вопрос уже не в том, будет ли новая волна климатических аномалий, а в том, насколько страна готова к жизни в новых погодных условиях.

Напомним, что исследователи обнаружили, что течения Атлантического океана могут ослабнуть примерно вдвое уже в этом столетии — это значительно изменит климат Европы.

Кроме того, Фокус писал, что в водоемах Украины стремительно распространяются чужеродные виды, которые вытесняют местную фауну и нарушают природный баланс. Экологи говорят о "биологической оккупации", которая может иметь необратимые последствия.