Дрон в 6 км от Кремля: почему атака на Москву в ночь на 4 мая вызывает вопросы

Москва оказалась в зоне повышенного риска — дрон взорвался примерно в 6 километрах от Кремля. Но главный вопрос — не сам удар, а то, как он стал возможным: прорыв ПВО, новая технология или продуманная провокация накануне 9 мая. Фокус разбирался, что стоит за атакой.

В ночь на 4 мая Москву атаковали беспилотники: один из них взорвался в западной части города — примерно в 6 километрах от Кремля. Обломки упали в районе Мосфильмовской улицы, повредив жилой комплекс.

По данным российских властей, в доме на верхних этажах выбило стены нескольких квартир, часть фасада обвалилась на припаркованные автомобили. Информации о пострадавших пока нет.

OSINT-аналитики предполагают, что речь идет о дальнобойном ударном беспилотнике типа FP-1. По их оценкам, это может быть первый за долгое время случай, когда подобный аппарат достиг непосредственной близости к правительственному кварталу российской столицы.

Известно, что такие дроны способны преодолевать до 1600 км и нести боевую часть значительной мощности, что делает их эффективными для ударов по целям в глубоком тылу.

Инцидент произошел за несколько дней до запланированного парада 9 мая в Москве, который традиционно сопровождается усиленными мерами безопасности.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин подтвердил появление беспилотников в районе правительственного квартала, а российское Минобороны заявило о якобы массовом перехвате дронов над территорией страны.

Прорыв ПВО или провокация: что стоит за атакой на Москву

Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ситуация с ударом беспилотника по Москве выглядит неоднозначной и вызывает больше вопросов, чем ответов.

По его словам, нельзя исключать, что речь идет о дальнобойном беспилотнике типа FP-1 (Fire Point One), способном преодолевать до 1600 км. В то же время окончательные выводы возможны только после анализа обломков аппарата, который попал в город.

Эксперт также обращает внимание на версию возможной провокации со стороны России накануне 9 мая.

"Теоретически российская сторона имеет доступ к большому количеству обломков украинских дронов и может использовать их для создания соответствующего информационного эффекта. В то же время без официальной позиции Украины полагаться на заявления российских источников не стоит", — говорит Фокусу Коваленко.

Вместе с тем, даже в случае такого сценария возникает ключевой вопрос: как один беспилотник смог преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны Московского региона — одну из самых плотных в России. По словам эксперта, для защиты столицы РФ часть ПВО могли стянуть из других регионов, однако даже в таком случае прорыв обороны свидетельствует о ее неэффективности.

Он отмечает, что такая ситуация, независимо от происхождения дрона, фактически дискредитирует российскую систему ПВО. Ведь речь идет об ударе в центре страны, который не смогли остановить ни комплексы малого, ни среднего, ни большого радиуса действия.

Отдельно эксперт отмечает, что информация об "одном дроне" может быть неполной. Не исключено, что запусков было больше — десятки единиц, но до цели добрался лишь один. Другой вариант — применение нового типа беспилотника или технологий, которые позволяют обходить системы ПВО и снижают эффективность их перехвата.

Коваленко также подчеркивает, что Украина имеет юридическое и моральное право наносить удары по территории РФ, в частности по Москве, поскольку никаких договоренностей о прекращении огня на этот момент не было.

В то же время он добавляет, что если бы российская сторона действительно стремилась создать информационный повод, более эффективным для нее сценарием могла бы стать инсценировка "теракта" с задержанием якобы причастных лиц. Зато ситуация с единичным дроном, который прорвался в центр Москвы, лишь усиливает сомнения относительно реального состояния российской противовоздушной обороны.

Отдельно эксперт обращает внимание на показательный аспект инцидента: если беспилотник смог беспрепятственно преодолеть значительное расстояние, маневрируя и проходя через несколько уровней ПВО, это ставит под сомнение способность системы защиты реагировать на более серьезные угрозы.

Дрон над столицей РФ: две версии одного удара

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что оценивать инцидент с дроном в Москве стоит с учетом заявлений российской стороны о масштабе атаки. По его словам, Министерство обороны РФ сообщало о более 400 беспилотниках, которые действовали той ночью над территорией страны, тогда как мэр Москвы заявлял о десятках дронов, атаковавших столицу. В такой ситуации, отмечает эксперт, вполне вероятно, что один из беспилотников смог прорваться в город.

Он объясняет, что даже при наличии плотной системы противовоздушной обороны Москвы отдельные дроны могут проходить сквозь защиту. В то же время по его оценке, такой аппарат, скорее всего, попал под действие средств радиоэлектронной борьбы, потерял управление и врезался в здание. Подобные случаи уже случались, когда беспилотники попадали в сооружения без четко определенной цели.

Жданов также отмечает, что в случае использования беспилотника типа FP-1 с дальностью полета до 1600 километров достижение Москвы является технически возможным. С политической точки зрения, по его словам, такой удар может рассматриваться как предупреждение — демонстрация того, что Украина способна доставать до российской столицы, в частности накануне проведения парада 9 мая.

В то же время эксперт не исключает и версию провокации со стороны России.

"Подобный инцидент может быть использован для формирования внутренней информационной повестки дня, в частности как аргумент для изменения формата праздничных мероприятий или их проведения в закрытом режиме под предлогом безопасности. В этом контексте мотивация может быть как у украинской, так и у российской стороны, поэтому оценивать вероятность можно примерно как равную", — говорит Фокусу эксперт.

Отдельно Жданов обращает внимание на то, что накануне 9 мая Россия может активизировать удары по Украине, в частности по гражданской инфраструктуре. По его словам, речь может идти об объектах, поражение которых способно повлиять на обеспечение населения, в частности поставки горючего, и вызвать панические настроения.

Относительно возможного прекращения огня, эксперт отмечает, что краткосрочные паузы не имеют практического смысла, поскольку могут быть использованы для перегруппировки войск. Он также подчеркивает, что прекращение боевых действий является сложным процессом, который требует гарантий и контроля, и без участия третьей стороны реализация таких договоренностей крайне маловероятна.

