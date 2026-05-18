Люди Зеленского рядом с Ермаком: кто встретил экс-главу ОП после СИЗО

Бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака после выхода из СИЗО встретили люди, связанные с госохраной и спецслужбами. Журналисты выяснили, что часть его охраны ранее работала рядом с Владимиром Зеленским, а также появилась версия о переводе телохранителей Ермака из УГО в СБУ после его увольнения. Фокус разбирался, кто и на каких основаниях может охранять экс-чиновника после ареста.

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, кто встречал бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака после выхода из СИЗО. По данным расследования, за ним приехал Mercedes с номерами прикрытия, а сопровождали экс-чиновника бывшие сотрудники Управления государственной охраны, ранее работавшие рядом с Владимиром Зеленским и самим Ермаком.

Одним из них оказался Андрей Серветник, которого неоднократно замечали рядом с президентом Зеленским — в последний раз в августе 2025 года. Второй охранник — Владимир Чирочка. Ранее он сопровождал Ермака во время поездок в Бучу в 2022 году, в Херсонскую область в 2023-м и в Саудовскую Аравию в 2025 году. Также в феврале 2026 года его видели возле офиса Ермака во Дворце спорта.

Личность третьего охранника журналистам установить пока не удалось, однако он также ранее попадал в кадр вместе с первыми лицами государства. По информации источника издания в УГО, все трое уже уволились из государственной охраны и сейчас работают на Ермака как частные охранники.

Но при этом ещё в феврале этого года журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач заснял рядом с экс-главой ОП телохранителей. Нардеп Ярослав Железняк позже написал в своём Telegram-канале, что ещё в день выхода сюжета его команда идентифицировала всех трёх охранников: Владислава, Максима и Дениса. Все трое в 2025 году были сотрудниками УГО и работали с Ермаком, когда он был на должности.

"Но… после увольнения УГО не может предоставлять охрану уже экс-главе ОП. Это не предусмотрено законом. Поэтому сразу после 28 ноября всех троих охранников Ермака из УГО переводят в СБУ. Конкретнее — в "Альфу" СБУ. Затем, в рамках контрразведывательного дела, уже просто гражданину Андрею Ермаку предоставляется охрана СБУ. То есть из УГО его же охранников быстро перевели в СБУ, и там они же продолжили охранять Ермака и дальше", — отметил нардеп.

В Управлении государственной охраны тоже заявили, что не осуществляют охрану бывшего руководителя Офиса президента Ермака. А вот СБУ никаких комментариев не давала.

Может ли УГО охранять Ермака после ареста?

Сотрудники Управления государственной охраны не имеют права заниматься охраной Андрея Ермака ни юридически, ни фактически. Об этом в комментарии Фокусу заявил генерал СБУ Василий Вовк. По его словам, если людей, сопровождавших Ермака, действительно можно отнести к действующим сотрудникам УГО, то речь может идти о прямом нарушении закона и превышении служебных полномочий.

При этом Вовк отметил, что спецподразделение СБУ "Альфа", несмотря на расширенные во время войны полномочия, теоретически может привлекаться к охране отдельных лиц — но только при наличии предусмотренных законом оснований и соответствующего решения.

"В свое время сотрудники "Альфы" охраняли Михаила Саакашвили после открытия уголовного производства об угрозе жизни государственному деятелю. Тогда были соблюдены все юридические процедуры: заявление, уголовное дело, решение о предоставлении охраны. Теоретически такая же схема может применяться и в случае с Ермаком — например, если после инцидента с брошенным яйцом это квалифицировали как угрозу его жизни и открыли соответствующее производство.

Но если никакого уголовного дела нет, то и правовых оснований для такой охраны тоже нет. Без постановления следователя, без ходатайства о предоставлении госзащиты — это уже нарушение закона", — пояснил генерал СБУ.

По словам Вовка, если Ермака охраняют бывшие сотрудники УГО, СБУ или спецподразделения "Альфа" уже как частные лица, то в этом нет нарушения закона — речь идет о частной охране. Однако государственные структуры не могут предоставлять ему защиту без официальных оснований — в частности, без открытого уголовного производства об угрозе жизни или здоровью.

"Если госорганы делают это без соответствующего уголовного дела, без процессуальных решений и оснований, то это уже может быть превышением полномочий и нарушением функциональных обязанностей. Но окончательную оценку этому должны давать правоохранительные органы", — отметил Вовк.

При этом генерал подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает охрану для любого человека, в отношении которого была угроза или покушение, независимо от отношения общества к этой личности.

Напомним, в Андрея Ермака после заседания суда неизвестный парень бросил яйцо прямо посреди улицы. Впрочем, в самого Ермака не попали. При этом в его сторону звучали угрозы и оскорбительные выкрики.

