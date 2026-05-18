Люди Зеленського поруч із Єрмаком: хто зустрів ексглаву ОП після СІЗО

Колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака після виходу із СІЗО зустріли люди, пов'язані з держохороною і спецслужбами. Журналісти з'ясували, що частина його охорони раніше працювала поруч із Володимиром Зеленським, а також з'явилася версія про переведення охоронців Єрмака з УДО в СБУ після його звільнення. Фокус розбирався, хто і на яких підставах може охороняти ексчиновника після арешту.

Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, хто зустрічав колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака після виходу із СІЗО. За даними розслідування, за ним приїхав Mercedes із номерами прикриття, а супроводжували експосадовця колишні співробітники Управління державної охорони, які раніше працювали поруч із Володимиром Зеленським і самим Єрмаком.

Одним із них виявився Андрій Серветник, якого неодноразово помічали поруч із президентом Зеленським — востаннє в серпні 2025 року. Другий охоронець — Володимир Чирочка. Раніше він супроводжував Єрмака під час поїздок до Бучі 2022 року, на Херсонщину 2023-го та до Саудівської Аравії 2025 року. Також у лютому 2026 року його бачили біля офісу Єрмака в Палаці спорту.

Особу третього охоронця журналістам встановити поки що не вдалося, проте він також раніше потрапляв у кадр разом із першими особами держави. За інформацією джерела видання в УДО, усі троє вже звільнилися з державної охорони і зараз працюють на Єрмака як приватні охоронці.

Але при цьому ще в лютому цього року журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач зняв поруч з ексглавою ОП охоронців. Нардеп Ярослав Железняк пізніше написав у своєму Telegram-каналі, що ще в день виходу сюжету його команда ідентифікувала всіх трьох охоронців: Владислава, Максима і Дениса. Усі троє у 2025 році були співробітниками УДО і працювали з Єрмаком, коли він був на посаді.

"Але... після звільнення УДО не може надавати охорону вже ексголові ОП. Це не передбачено законом. Тому відразу після 28 листопада всіх трьох охоронців Єрмака з УДО переводять до СБУ. Конкретніше — в "Альфу" СБУ. Потім, у рамках контррозвідувальної справи, вже просто громадянину Андрію Єрмаку надається охорона СБУ. Тобто з УДО його ж охоронців швидко перевели в СБУ, і там вони ж продовжили охороняти Єрмака і далі", — зазначив нардеп.

В Управлінні державної охорони теж заявили, що не здійснюють охорону колишнього керівника Офісу президента Єрмака. А от СБУ жодних коментарів не давала.

Чи може УДО охороняти Єрмака після арешту?

Співробітники Управління державної охорони не мають права займатися охороною Андрія Єрмака ні юридично, ні фактично. Про це в коментарі Фокусу заявив генерал СБУ Василь Вовк. За його словами, якщо людей, які супроводжували Єрмака, справді можна віднести до чинних співробітників УДО, то мова може йти про пряме порушення закону і перевищення службових повноважень.

Водночас Вовк зазначив, що спецпідрозділ СБУ "Альфа", незважаючи на розширені під час війни повноваження, теоретично може залучатися до охорони окремих осіб — але тільки за наявності передбачених законом підстав і відповідного рішення.

"Свого часу співробітники "Альфи" охороняли Михайла Саакашвілі після відкриття кримінального провадження щодо загрози життю державному діячеві. Тоді були дотримані всі юридичні процедури: заява, кримінальна справа, рішення про надання охорони. Теоретично таку саму схему можна застосовувати і у випадку з Єрмаком — наприклад, якщо після інциденту з кинутим яйцем це кваліфікували як загрозу його життю та відкрили відповідне провадження.

Але якщо жодної кримінальної справи немає, то і правових підстав для такої охорони теж немає. Без постанови слідчого, без клопотання про надання держзахисту — це вже порушення закону", — пояснив генерал СБУ.

За словами Вовка, якщо Єрмака охороняють колишні співробітники УДО, СБУ чи спецпідрозділу "Альфа" вже як приватні особи, то в цьому немає порушення закону — йдеться про приватну охорону. Однак державні структури не можуть надавати йому захист без офіційних підстав — зокрема, без відкритого кримінального провадження про загрозу життю чи здоров'ю.

"Якщо держоргани роблять це без відповідної кримінальної справи, без процесуальних рішень і підстав, то це вже може бути перевищенням повноважень і порушенням функціональних обов'язків. Але остаточну оцінку цьому мають давати правоохоронні органи", — зазначив Вовк.

Водночас генерал наголосив, що українське законодавство передбачає охорону для будь-якої людини, щодо якої була погроза або замах, незалежно від ставлення суспільства до цієї особи.

Нагадаємо, в Андрія Єрмака після засідання суду невідомий хлопець кинув яйце просто посеред вулиці. Утім, у самого Єрмака не влучили. При цьому в його бік лунали погрози та образливі вигуки.

