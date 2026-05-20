От "Украины мечты" к стране войны: семь лет президентства Зеленского

Семь лет назад Владимир Зеленский обещал закончить войну, победить коррупцию и построить "страну мечты" без кумовства и бедности. Часть обещаний удалось выполнить лишь частично, часть — провалилась, а сама Украина после 2022 года изменилась до неузнаваемости. Фокус разобрался, что осталось от главных обещаний Зеленского спустя семь лет у власти.

Сегодня, 20 мая исполняется ровно семь лет с момента инаугурации Владимира Зеленского. В 2019 году он пришёл к власти как кандидат "новой системы" — с обещаниями закончить войну, победить коррупцию, перезапустить государство и сделать Украину страной, из которой люди не хотят уезжать. Тогда его программа звучала как манифест будущего, а многие тезисы воспринимались почти как политическая революция. Спустя семь лет уместно вспомнить, с какими обещаниями Зеленский начинал свой президентский путь и какой он видел "Украину мечты".

Предвыборная программа кандидата на пост президента страны с населением почти 40 миллионов человек начиналась так: "Я расскажу Вам об Украине своей мечты". А мечтал Зеленский об Украине, где нет войны, всё работает быстро и онлайн, люди не уезжают на заработки, а наоборот — едут работать в Украину. Где молодые семьи легко покупают жильё, врачи и учителя достойно зарабатывают, а коррупционеры реально сидят в тюрьме. Где пенсионеры не боятся цен на коммуналку, должности получают по уму и таланту, а не по знакомству, дороги есть, а дураков — нет. И где дети не хотят уезжать из страны, потому что здесь хорошо.

Відео дня

"Украина, которой мы будем гордиться и ценить, а остальные — знать и уважать. Украина, с которой не поедут наши дети", — резюмировал кандидат.

А в своей официальной предвыборной программе Зе!Президент 2019, публичных заявлениях, интервью и дебатах с Петром Порошенко Зеленский обещал куда больше.

"Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек"

Мир и окончание войны на Донбассе — это было главное обещание кампании Зеленского. Он обещал закончить войну и вернуть мир в страну.

"Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", — говорил Зеленский в 2018 году.

Также обещал возобновить "нормандский формат" переговоров. Вернуть всех украинских пленных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. После деоккупации Донбасса и Крыма добиться от России репарационных выплат Украине.

Возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса (официальная позиция Киева — это стимулирует возвращение украинского суверенитета).

Вернуть Крым в состав Украины, что, по его словам, произойдёт после смены режима в России.

"Весна придет — сажать будем"

Зеленский обещал жестко бороться с коррупцией, в том числе с использованием популистских лозунгов. Хотя один из его предвыборных лозунгов звучал так: "Весна придет – сажать будем".

В ключе борьбы с коррупцией обещал отменить депутатскую неприкосновенность и принять закон об импичменте президента.

Вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение (была отменена незадолго до выборов) и лишать коррупционеров права занимать государственные должности пожизненно.

Запретить освобождение под залог для обвиняемых в коррупции.

Создать независимый антикоррупционный суд (ВАКС) и завершить его формирование.

Очистить НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), создав его заново с участием международных экспертов.

Лишить СБУ и другие силовые органы полномочий расследовать экономические преступления, чтобы прекратить давление на бизнес.

Пообещал, что уголовные преступления будет рассматривать суд присяжных, состоящий из народа.

Открыть рынок земли, вывести бизнес из тени, поднять зарплаты учителям и врачам

Кроме этого Зеленский обещал легализовать рынок земли (снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, выполнив условие МВФ).

Отменить налог на нераспределенную прибыль корпораций (замена корпоративного налога налогом на выведенный капитал).

Вывести бизнес из "тени" всего за 5% от дохода. Обеспечить доступные кредиты для населения и бизнеса (программа "5-7-9%"). Строить и ремонтировать дороги. Развивать внутреннее производство. Обеспечить потребности государства благодаря собственным энергетическим ресурсам. Увеличить зарплаты бюджетникам (врачам, военным), а учителям — 4000 долларов.

Создать "экономический паспорт украинца" — обещание, по которому каждый ребёнок с рождения получал бы счёт, куда перечислялся бы процент от доходов от добычи природных ресурсов страны.

Легализовать игорный бизнес в пятизвёздочных отелях, чтобы пополнить бюджет. Легализовать добычу янтаря, чтобы убрать "чёрных" копателей.

Референдум для вступления в НАТО и ЕС, больше расходовать на армию

Ко всему прочему Зеленский обещал сохранять курс на членство в ЕС и НАТО, но вынести вопрос о вступлении в Альянс на общенациональный референдум.

Перевести армию на стандарты НАТО, сделав зарплату украинских военнослужащих на уровне натовских стандартов. Увеличить военные расходы до 5% от ВВП (против 3,4% в 2017 году). Избирательное право по-новому, страна в смартфоне. Принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками, чтобы избиратели голосовали за конкретных кандидатов, а не только за партию.

Отменить судейскую неприкосновенность. Внедрить электронное правительство и перевести как можно больше услуг в онлайн.

Посадить миллиард деревьев. Сделать незаконную вырубку лесов уголовным преступлением.

В предвыборной программе и выступлениях (в частности, в дебатах на "Олимпийском") Зеленский заявлял, что в его команде "не будет кумовьев и армейских друзей". Он обещал отбирать людей исключительно по профессиональным качествам. Обеспечить хорошей работой талантливую и умную молодёжь.

Удачи и промахи президента за 7 лет у власти

Президентская программа рассчитана на пять лет, но прошло уже значительно больше. За это время часть обещаний власти удалось реализовать, часть — лишь частично, а некоторые так и остались на уровне громких заявлений.

Главные пункты, результата по которым ждала вся страна, — завершение войны и победа над коррупцией — воплотить в жизнь не удалось.

"Все мирные переговоры провалены. Так же, как и тема борьбы с коррупцией. Курс в НАТО завис. Зато получилось увеличить военные расходы почти до 60% бюджета. Армия ещё не перешла полностью на стандарты НАТО, но стала значительно эффективнее", — рассказывает Фокусу политолог Руслан Бортник.

Удалось повысить зарплаты бюджетникам, врачам, учителям и военным — правда, с поправкой на инфляцию и экономический кризис военного времени. Также власти удалось открыть рынок земли, несмотря на многолетние политические споры вокруг этой темы.

В то же время ряд обещаний так и не был реализован. Не сработала идея легализации теневого капитала по льготной ставке в пять процентов — программа не дала ожидаемого эффекта. Новый избирательный кодекс с открытыми списками фактически полноценно применили только на местных выборах. Не удалось вернуть украинцев из-за границы, отменить судейскую неприкосновенность и полностью разорвать систему личных связей во власти.

"Обещал, что не будет кумовства, друзей и своих людей в окружении. Но это оказалось чем-то из области фантастики", — продолжает Бортник.

Также Зеленский обещал создать Высший антикоррупционный суд — и этот пункт во многом удалось реализовать. Однако запрет освобождения под залог для обвиняемых в коррупции, как и пожизненный запрет коррупционерам занимать государственные должности, так и не заработал.

Национальное агентство по предотвращению коррупции перезагружали несколько раз, но, по словам экспертов, ожидаемого эффекта добиться не удалось. СБУ и другие силовые органы, несмотря на обещания, полностью не лишились полномочий расследовать экономические преступления, а значит — и возможностей давления на бизнес.

При этом формально были созданы Бюро экономической безопасности и Государственное бюро расследований. Кроме того, власти всё же удалось отменить депутатскую неприкосновенность.

Нереалистичные планы неопытного политика

По мнению политолога Владимира Фесенко, оценивать президентские обещания необходимо с учётом того, насколько кардинально изменилась страна после 2022 года. По его словам, Украина образца 2019-го и Украина во время полномасштабной войны — это "две большие разницы".

"Обещания в 2019 году давал человек, который тогда ещё не понимал, как работает украинская политика и какие обещания в принципе реально выполнить, а какие — нет. Это были обещания представителя украинского общества, которого поддержало большинство украинцев, наивно веривших — подчёркиваю, именно наивно веривших, — что ситуацию в стране можно быстро изменить просто сменой политических элит. Что к власти придут ноунеймы без политического опыта — и всё сразу заработает по-другому. Сам Зеленский уже через девять месяцев, в начале 2020 года, понял: эта методика не работает", — отметил в разговоре с Фокусом политолог.

Поэтому, по мнению Фесенко, предвыборные обещания, которые не прошли тщательной политической экспертизы, не имеют никакого значения, даже если в них поверила какая-то часть избирателей.

К тому же, как считает политолог, некоторые обещания, как, например, завершить войну на Донбассе, — Зеленский искренне хотел выполнить, пытался договариваться, искал компромиссы, запускал переговорный процесс. Но такие обещания невозможно выполнить в одностороннем порядке. Для этого необходимо, чтобы и другая сторона была готова к компромиссам. Этого не произошло

"Поэтому я к этим обещаниям 2019 года отношусь как к историческому артефакту. Это хорошо для историков, но не имеет никакого политического значения сейчас", — отметил Фесенко.

Политолог напомнил, что обещание бороться с коррупцией было у всех президентов Украины, начиная с Кучмы в 1994-м. Но именно сейчас расследуется уголовное производство против главы Верховного Суда, а также экс-главы Офиса президента и других высокопоставленных лиц, которое раньше представить себе было сложно. Правда, не по инициативе президента Зеленского.

"Поэтому не стоит буквально воспринимать обещания человека, который тогда ещё не понимал, как в реальности работает государственная машина. Президент Украины может обещать борьбу с коррупцией, но при этом он не контролирует Национальное антикоррупционное бюро Украины. Да, влияние на правоохранительные органы у президента есть, но если бы конституционные нормы работали в полном объёме, это влияние было бы весьма ограниченным. В первую очередь это ответственность правительства, а не главы государства.

Именно поэтому я и говорю, что многие предвыборные обещания имели очень относительное значение, потому что значительная часть из них была нереалистичной ещё с самого начала", — отметил Фесенко.

Обещания, данные 7 лет назад, можно выполнить и сегодня

В то же время Руслан Бортник считает, что сегодня самое благоприятное время вернуться хотя бы к нескольким пунктам предвыборных обещаний, которые не утратили свою актуальность.

"Война, на самом деле, это идеальное время для коренных преобразований, потому что общество готово на кардинальные шаги, готово очень многое терпеть. Поэтому мне кажется, что все обещания, которые давались, если они сохраняют актуальность, они должны быть выполнены до завершения боевых действий, не после. Потому что как только война завершится, вступят в силу политические правила, конкуренция, выборы, и уже коренных преобразований в обществе достигнуть будет очень сложно. Поэтому или сейчас, или уже никогда", — констатирует политолог.

По мнению Бортника, именно борьба с коррупцией остаётся тем обещанием, которое Зеленский способен реализовать быстрее всего и в наибольшей степени самостоятельно.

"Борьба с коррупцией — максимальная, безальтернативная задача из тех, которые президент реально может выполнить сегодня. Вопрос мира зависит не только от него — там есть фактор врагов, союзников, международной ситуации. А вот вопрос коррупции во многом находится именно в его власти. И здесь можно показать быстрый результат и быстрый эффект", — считает эксперт.

При этом политолог отмечает, что политическое время Зеленского ещё не обязательно заканчивается.

"Мы не знаем, сколько времени у президента ещё в запасе. Возможно, впереди у него ещё семь лет. Поэтому обществу всё ещё есть смысл напоминать ему о данных обещаниях — и часть из них ещё может быть выполнена", — добавил эксперт.

Напомним, в Верховной Раде 20 мая Владимир Зеленский принял присягу на верность украинскому народу и в первой свой речи в новом статусе сделал несколько громких заявлений, которые просто не могли остаться незамеченными в соцсетях.

Инаугурация Владимира Зеленского запомнилась несколькими яркими моментами, в частности бывший комик не упустил возможности пошутить и радостно здоровался с товарищами под Верховной Радой.