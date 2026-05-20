Від "України мрії" до країни війни: сім років президентства Зеленського

Сім років тому Володимир Зеленський обіцяв закінчити війну, перемогти корупцію і побудувати "країну мрії" без кумівства і бідності. Частину обіцянок вдалося виконати лише частково, частина — провалилася, а сама Україна після 2022 року змінилася до невпізнання. Фокус розібрався, що залишилося від головних обіцянок Зеленського через сім років при владі.

Сьогодні, 20 травня виповнюється рівно сім років з моменту інавгурації Володимира Зеленського. У 2019 році він прийшов до влади як кандидат "нової системи" — з обіцянками закінчити війну, перемогти корупцію, перезапустити державу і зробити Україну країною, з якої люди не хочуть їхати. Тоді його програма звучала як маніфест майбутнього, а багато тез сприймалися майже як політична революція. Через сім років доречно згадати, з якими обіцянками Зеленський починав свій президентський шлях і якою він бачив "Україну мрії".

Передвиборча програма кандидата на пост президента країни з населенням майже 40 мільйонів осіб починалася так: "Я розповім Вам про Україну своєї мрії". А мріяв Зеленський про Україну, де немає війни, все працює швидко й онлайн, люди не їдуть на заробітки, а навпаки — їдуть працювати в Україну. Де молоді сім'ї легко купують житло, лікарі та вчителі гідно заробляють, а корупціонери реально сидять у в'язниці. Де пенсіонери не бояться цін на комуналку, посади отримують за розумом і талантом, а не за знайомством, дороги є, а дурнів — немає. І де діти не хочуть їхати з країни, тому що тут добре.

"Україна, якою ми будемо пишатися і цінувати, а решта — знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти", — резюмував кандидат.

А у своїй офіційній передвиборчій програмі Зе!Президент 2019, публічних заявах, інтерв'ю та дебатах із Петром Порошенком Зеленський обіцяв значно більше.

"Хоч із чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина"

Мир і закінчення війни на Донбасі — це була головна обіцянка кампанії Зеленського. Він обіцяв закінчити війну і повернути мир у країну.

"Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч із чортом лисим готовий домовитися, аби тільки не помирала жодна людина", — говорив Зеленський 2018 року.

Також обіцяв відновити "нормандський формат" переговорів. Повернути всіх українських полонених, утримуваних у Росії та на окупованих територіях. Після деокупації Донбасу і Криму домогтися від Росії репараційних виплат Україні.

Відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу (офіційна позиція Києва — це стимулює повернення українського суверенітету).

Повернути Крим до складу України, що, за його словами, відбудеться після зміни режиму в Росії.

"Весна прийде — саджати будемо"

Зеленський обіцяв жорстко боротися з корупцією, зокрема з використанням популістських гасел. Хоча одне з його передвиборчих гасел звучало так: "Весна прийде — саджати будемо".

У ключі боротьби з корупцією обіцяв скасувати депутатську недоторканність і ухвалити закон про імпічмент президента.

Повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (була скасована незадовго до виборів) і позбавляти корупціонерів права обіймати державні посади довічно.

Заборонити звільнення під заставу для обвинувачених у корупції.

Створити незалежний антикорупційний суд (ВАКС) і завершити його формування.

Очистити НАЗК (Національне агентство із запобігання корупції), створивши його заново за участю міжнародних експертів.

Позбавити СБУ та інші силові органи повноважень розслідувати економічні злочини, щоб припинити тиск на бізнес.

Пообіцяв, що кримінальні злочини розглядатиме суд присяжних, який складатиметься з народу.

Відкрити ринок землі, вивести бізнес із тіні, підняти зарплати вчителям і лікарям

Крім цього Зеленський обіцяв легалізувати ринок землі (зняти мораторій на продаж сільськогосподарської землі, виконавши умову МВФ).

Скасувати податок на нерозподілений прибуток корпорацій (заміна корпоративного податку податком на виведений капітал).

Вивести бізнес із "тіні" всього за 5% від доходу. Забезпечити доступні кредити для населення і бізнесу (програма "5-7-9%"). Будувати і ремонтувати дороги. Розвивати внутрішнє виробництво. Забезпечити потреби держави завдяки власним енергетичним ресурсам. Збільшити зарплати бюджетникам (лікарям, військовим), а вчителям — 4000 доларів.

Створити "економічний паспорт українця" — обіцянку, за якою кожна дитина з народження отримувала б рахунок, куди перераховувався б відсоток від доходів від видобутку природних ресурсів країни.

Легалізувати гральний бізнес у п'ятизіркових готелях, щоб поповнити бюджет. Легалізувати видобуток бурштину, щоб прибрати "чорних" копачів.

Референдум для вступу в НАТО і ЄС, більше витрачати на армію

До всього іншого Зеленський обіцяв зберігати курс на членство в ЄС і НАТО, але винести питання про вступ до Альянсу на загальнонаціональний референдум.

Перевести армію на стандарти НАТО, зробивши зарплату українських військовослужбовців на рівні натовських стандартів. Збільшити військові витрати до 5% від ВВП (проти 3,4% у 2017 році). Виборче право по-новому, країна в смартфоні. Ухвалити новий Виборчий кодекс із відкритими списками, щоб виборці голосували за конкретних кандидатів, а не тільки за партію.

Скасувати суддівську недоторканність. Впровадити електронний уряд і перевести якомога більше послуг в онлайн.

Посадити мільярд дерев. Зробити незаконне вирубування лісів кримінальним злочином.

У передвиборчій програмі та виступах (зокрема у дебатах на "Олімпійському") Зеленський заявляв, що в його команді "не буде кумів і армійських друзів". Він обіцяв відбирати людей виключно за професійними якостями. Забезпечити хорошою роботою талановиту й розумну молодь.

Успіхи і промахи президента за 7 років при владі

Президентська програма розрахована на п'ять років, але минуло вже значно більше. За цей час частину обіцянок владі вдалося реалізувати, частину — лише частково, а деякі так і залишилися на рівні гучних заяв.

Головні пункти, результату за якими чекала вся країна, — завершення війни і перемога над корупцією — втілити в життя не вдалося.

"Усі мирні переговори провалені. Так само, як і тема боротьби з корупцією. Курс у НАТО завис. Зате вийшло збільшити військові витрати майже до 60% бюджету. Армія ще не перейшла повністю на стандарти НАТО, але стала значно ефективнішою", — розповідає Фокусу політолог Руслан Бортник.

Вдалося підвищити зарплати бюджетникам, лікарям, учителям і військовим — щоправда, з поправкою на інфляцію та економічну кризу воєнного часу. Також владі вдалося відкрити ринок землі, незважаючи на багаторічні політичні суперечки навколо цієї теми.

Водночас низку обіцянок так і не було реалізовано. Не спрацювала ідея легалізації тіньового капіталу за пільговою ставкою в п'ять відсотків — програма не дала очікуваного ефекту. Новий виборчий кодекс із відкритими списками фактично повноцінно застосували тільки на місцевих виборах. Не вдалося повернути українців з-за кордону, скасувати суддівську недоторканність і повністю розірвати систему особистих зв'язків у владі.

"Обіцяв, що не буде кумівства, друзів і своїх людей в оточенні. Але це виявилося чимось зі сфери фантастики", — продовжує Бортник.

Також Зеленський обіцяв створити Вищий антикорупційний суд — і цей пункт багато в чому вдалося реалізувати. Однак заборона звільнення під заставу для обвинувачених у корупції, як і довічна заборона корупціонерам обіймати державні посади, так і не запрацювала.

Національне агентство із запобігання корупції перезавантажували кілька разів, але, за словами експертів, очікуваного ефекту домогтися не вдалося. СБУ та інші силові органи, незважаючи на обіцянки, повністю не позбулися повноважень розслідувати економічні злочини, а значить — і можливостей тиску на бізнес.

Водночас формально були створені Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань. Крім того, владі все ж вдалося скасувати депутатську недоторканність.

Нереалістичні плани недосвідченого політика

На думку політолога Володимира Фесенка, оцінювати президентські обіцянки необхідно з урахуванням того, наскільки кардинально змінилася країна після 2022 року. За його словами, Україна зразка 2019-го і Україна під час повномасштабної війни — це "дві великі різниці".

"Обіцянки 2019 року давала людина, яка тоді ще не розуміла, як працює українська політика і які обіцянки в принципі реально виконати, а які — ні. Це були обіцянки представника українського суспільства, якого підтримала більшість українців, які наївно вірили — підкреслюю, саме наївно вірили, — що ситуацію в країні можна швидко змінити просто зміною політичних еліт. Що до влади прийдуть ноунейми без політичного досвіду — і все відразу запрацює по-іншому. Сам Зеленський уже через дев'ять місяців, на початку 2020 року, зрозумів: ця методика не працює", — зазначив у розмові з Фокусом політолог.

Тому, на думку Фесенка, передвиборчі обіцянки, які не пройшли ретельної політичної експертизи, не мають жодного значення, навіть якщо в них повірила якась частина виборців.

До того ж, як вважає політолог, деякі обіцянки, як, наприклад, завершити війну на Донбасі, — Зеленський щиро хотів виконати, намагався домовлятися, шукав компроміси, запускав переговорний процес. Але такі обіцянки неможливо виконати в односторонньому порядку. Для цього необхідно, щоб і інша сторона була готова до компромісів. Цього не сталося.

"Тому я до цих обіцянок 2019 року ставлюся як до історичного артефакту. Це добре для істориків, але не має жодного політичного значення зараз", — зазначив Фесенко.

Політолог нагадав, що обіцянка боротися з корупцією була в усіх президентів України, починаючи з Кучми в 1994-му. Але саме зараз розслідується кримінальне провадження проти голови Верховного Суду, а також ексглави Офісу президента та інших високопоставлених осіб, яке раніше уявити собі було складно. Щоправда, не з ініціативи президента Зеленського.

"Тому не варто буквально сприймати обіцянки людини, яка тоді ще не розуміла, як у реальності працює державна машина. Президент України може обіцяти боротьбу з корупцією, але водночас він не контролює Національне антикорупційне бюро України. Так, вплив на правоохоронні органи у президента є, але якби конституційні норми працювали в повному обсязі, цей вплив був би вельми обмеженим. Насамперед це відповідальність уряду, а не глави держави.

Саме тому я і кажу, що багато передвиборчих обіцянок мали дуже відносне значення, тому що значна частина з них була нереалістичною ще з самого початку", — зазначив Фесенко.

Обіцянки, дані 7 років тому, можна виконати і сьогодні

Водночас Руслан Бортник вважає, що сьогодні найсприятливіший час повернутися хоча б до кількох пунктів передвиборчих обіцянок, які не втратили своєї актуальності.

"Війна, насправді, це ідеальний час для докорінних перетворень, тому що суспільство готове на кардинальні кроки, готове дуже багато терпіти. Тому мені здається, що всі обіцянки, які давалися, якщо вони зберігають актуальність, вони мають бути виконані до завершення бойових дій, не після. Тому що щойно війна завершиться, набудуть чинності політичні правила, конкуренція, вибори, і вже докорінних перетворень у суспільстві досягти буде дуже складно. Тому або зараз, або вже ніколи", — констатує політолог.

На думку Бортника, саме боротьба з корупцією залишається тією обіцянкою, яку Зеленський здатний реалізувати найшвидше і найбільшою мірою самостійно.

"Боротьба з корупцією — максимальне, безальтернативне завдання з тих, які президент реально може виконати сьогодні. Питання миру залежить не тільки від нього — там є чинник ворогів, союзників, міжнародної ситуації. А от питання корупції багато в чому перебуває саме в його владі. І тут можна показати швидкий результат і швидкий ефект", — вважає експерт.

Водночас політолог зазначає, що політичний час Зеленського ще не обов'язково закінчується.

"Ми не знаємо, скільки часу у президента ще в запасі. Можливо, попереду в нього ще сім років. Тому суспільству все ще є сенс нагадувати йому про дані обіцянки — і частина з них ще може бути виконана", — додав експерт.

