"Подколы", поцелуй в прыжке и селфи: чем запомнилась инаугурация Зеленского (фото)

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась ровно шесть лет назад — 20 мая 2019 года. Торжественное мероприятие запомнилось несколькими яркими моментами, в частности бывший комик не упустил возможности пошутить и радостно здоровался с товарищами под Верховной Радой.

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Самые яркие детали инаугурации 20 мая собрали в OBOZ.UA.

За пять минут до официальной церемонии Зеленский вышел на связь в соцсетях, опубликовав совместное селфи с женой Еленой. Супруги позировали для фото с широкими улыбками в контрастных деловых костюмах: президент — в темно-синем, а первая леди — в белом.

Фото Владимира Зеленского с женой в день инаугурации Фото: Facebook / Владимир Зеленский

"Новый этап. Мы готовы", — написал Зеленский.

После этого президент прошел по площади Конституции, радостно здороваясь со сторонниками и знакомыми. Он многим "дал пять", а лучшего друга из "Квартала 95" Евгения Кошевого поцеловал в лоб. Из-за разницы в росте для этого Зеленскому пришлось подпрыгнуть.

Владимир Зеленский целует Евгения Кошевого в лоб Фото: Скрин видео

Зеленский стал первым президентом Украины, которого к присяге приводили женщины — тогдашняя глава Конституционного суда Наталья Шаптала и правовед Татьяна Слипачук. Во время своей речи он не упустил возможность "подколоть" нардепов. Шутка была вдохновлена тем, что хотя политик настаивал на другой дате, Рада выбрала проводить инаугурацию 20 мая.

"Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом один плюс — это значит, вы готовы работать", — заявил он.

Фото с инаугурации Владимира Зеленского Фото: Офис президента

Впоследствии спикер РФ восьмого созыва Андрей Парубий подытожил процесс инаугурации, заявив, что "было весело", и поблагодарил нового президента Украины.

"Это только начало", — ответил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл "красные линии" Украины в вопросе мирных переговоров. Он также подчеркнул, что никаких ультиматумов принимать не будет.

Также Зеленский во время брифинга посоветовал корреспонденту из Турции почитать украинскую конституцию.