"Підколи", поцілунок у стрибку і селфі: чим запам'яталась інавгурація Зеленського (фото)

Інавгурація Володимира Зеленського відбулася рівно шість років тому — 20 травня 2019 року. Урочистий захід запам’ятався кількома яскравими моментами, зокрема колишній комік не упустив можливості пожартувати та радісно вітався з товаришами під Верховною Радою.

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Найяскравіші деталі інавгурації 20 травня зібрали в OBOZ.UA.

За п’ять хвилин до офіційної церемонії Зеленський вийшов на зв’язок у соцмережах, опублікувавши спільне селфі з дружиною Оленою. Подружжя позувало для фото з широкими усмішками у контрастних ділових костюмах: президент — у темно-синьому, а перша леді — у білому.

Фото Володимира Зеленського з дружиною у день інавгурації Фото: Facebook / Володимир Зеленський

"Новий етап. Ми готові", — написав Зеленський.

Після цього президент пройшов площею Конституції, радісно вітаючись з прихильниками та знайомими. Він багатьом "дав п’ять", а найкращого друга з "Кварталу 95" Євгена Кошового поцілував у лоб. Через різницю у рості для цього Зеленському довелося підстрибнути.

Володимир Зеленський цілує Євгена Кошового у лоб Фото: Скрін відео

Зеленський став першим президентом України, якого до присяги приводили жінки — тодішня очільниця Конституційного суду Наталія Шаптала й правознавиця Тетяна Сліпачук. Під час своєї промови він не упустив можливість "підколоти" нардепів. Жарт був натхненний тим, що хоча політик наполягав на іншій даті, Рада обрала проводити інавгурацію 20 травня.

"Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому один плюс — це значить, ви готові працювати", — заявив він.

Фото з інавгурації Володимира Зеленського Фото: Офіс президента

Згодом спікер РФ восьмого скликання Андрій Парубій підсумував процес інавгурації, заявивши, що "було весело", і подякував новому президенту України.

"Це тільки початок", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив "червоні лінії" України у питанні мирних переговорів. Він також наголосив, що жодних ультиматумів не прийматиме.

Також Зеленський під час брифінгу порадив кореспонденту з Туреччини почитати українську конституцію.