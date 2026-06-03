"Жена кладет обручальное кольцо на стол": женщина-священница об отношениях, изменах и верности на войне

Условия войны ежедневно испытывают не только военных, но и их семьи — на выносливость, доверие и способность сохранять отношения на расстоянии. Из-за этого все чаще возникают кризисы в парах, разводы и глубокие эмоциональные травмы, связанные с фронтовым опытом и жизнью в тылу.

Как рассказала капелланка 159 ОМБр Надежда Клинских "Надежда" в интервью Фокусу, главная задача в общении с людьми, которые находятся в отчаянии, — не давать советов, а просто быть рядом и слушать без осуждения. По ее словам, иногда человеку достаточно выговориться, чтобы постепенно снять внутреннее давление и самому прийти к ответам, которые он ищет. Важно, подчеркивает она, создать пространство, где человека принимают, а не оценивают.

Также капеллан объяснила, что на войне по-разному проявляется и вера: часть военных в сложных условиях становится ближе к духовности, другие — переживают сомнения и неверие. Чаще всего это связано не столько с верой как таковой, сколько с истощением, недостатком сна, длительными боями, потерями собратьев и чувством вины, когда нет ответа на вопрос "почему выжил я, а не он".

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По ее словам, война меняет саму идентичность человека: те, кто пришел из гражданской жизни, часто вынуждены заново искать себя после фронта, ранений или потерь. В этот период критически важно иметь поддержку — как от побратимов, так и от специалистов, которые помогают вернуть ощущение опоры и смысла.

"Речь идет о возвращении смыслов и собственной идентичности. Не все военные видели себя в армии до войны — в гражданской жизни они имели свои профессии, ориентиры и цели. Поэтому, когда человек длительное время находится на позициях без ротации, это становится серьезным испытанием. В то же время если воин выходит из успешного боя, в котором все его собратья остались живы, обычно он не находится в состоянии уныния", — отметила Надежда Клинских.

Отдельно Клинских обращает внимание на тему отношений во время войны. Из-за расстояния и разного опыта жизни — один в боевых условиях, другой в тылу — пары часто будто живут в двух разных реальностях. И это постепенно приводит к непониманию, потере контакта и, как следствие, разрывам.

Среди причин таких кризисов она называет страх, усталость, недоверие и эмоциональное истощение. В некоторых случаях, по ее словам, это проявляется особенно остро, когда военный возвращается раненым или измененным войной, а партнерша или партнер не выдерживает этого испытания. Именно тогда, как отмечает капеллан, может произойти болезненный символический жест — когда жена, не выдержав ситуации, кладет обручальное кольцо на стол.

"Но настоящая проблема часто заключается в страхе — страхе трудностей, страхе быть брошенным или необходимости взять на себя ответственность. Бывают случаи, когда военный возвращается домой искалеченным, а жена кладет кольцо на стол, потому что не готова к такой жизни. Однако так же поступить может и муж. Часто за такими решениями стоят не обстоятельства, а страх и определенный эгоизм, когда человек отступает от тех обещаний, которые давал в браке", — отметила "Надежда".

Однако рядом с историями разрывов есть и противоположные примеры — пары, которые проходят через войну вместе и сохраняют верность. По ее мнению, ключевым здесь является сознательный выбор обоих людей работать над отношениями, даже тогда, когда обстоятельства максимально сложные, а жизнь разделена фронтом и тылом.

"Когда я общаюсь с военными, в частности во время тренингов в реабилитационных центрах, часто сравниваю любовь с вазой для цветов. Если хотя бы одной составляющей настоящей любви нет, то это как будто в вазе не хватает кусочка — сколько не наливай воды, она все равно будет вытекать. Если в отношениях нет терпения, доверия, веры друг в друга или человек позволяет себе плохо думать о своем партнере, то такие отношения не могут быть крепкими. Да, это непросто, но кто сказал, что жизнь легка? Самые ценные вещи приходят через труд, и отношения также требуют ежедневной работы", — подчеркнула она.

Ранее заместитель командира батареи перехватчиков БПЛА 23-й ОМБр Назар Бочкур рассказывал Фокусу о глубоком контрасте между фронтом и гражданской жизнью в Киеве. По его словам, это фактически два параллельных мира: на передовой постоянное напряжение, риск и война, тогда как в тылу часть общества постепенно привыкает к ощущению условной безопасности.

Кроме того, пилот БПЛА 426 Отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ с позывным "Рей" рассказывал Фокусу, что его отец, который имеет военный опыт и сам проходил фронт, пытался отговорить его от службы.