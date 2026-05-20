"Я захожу в кафе — мужчины выбегают": офицер, который сбивает Шахеды, о войне и Киеве

Заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона 23-й отдельной механизированной бригады Назар Бочкур рассказал о глубоком контрасте между жизнью на фронте и в Киеве. В частности, он обратил внимание на психологический разрыв между военными и гражданскими, а также на реакцию общества на военную форму.

В интервью Фокусу лейтенант объяснил, что в обществе постепенно ослабевает ощущение реальной войны, несмотря на то что боевые действия продолжаются. По словам военного, пребывание в Киеве после службы на фронте создает ощущение двух параллельных реальностей. Так, на передовой постоянно присутствуют риск и напряжение, тогда как в столице для многих гражданских жизнь выглядит относительно спокойной и привычной. И этот контраст формирует внутренний диссонанс, а также затрудняет возвращение в мирную среду.

Кроме того, Бочкур отметил, что в тылу все чаще ощущается так называемая "иллюзия безопасности". Он отметил, что гражданские нередко не реагируют на события, которые для военных остаются эмоционально значимыми или триггерными. Из-за этого, говорит офицер, восприятие реальности у военных и гражданских постепенно расходится.

"Вещи, которые, например, меня — большого двухметрового мужчины, боевого офицера — в Киеве пугают, другим людям абсолютно безразличны. У меня из-за этого как бы ломается подсознательное восприятие. Я чувствую себя некомфортно, особенно в форме — это для меня очень сложно, даже, можно сказать, ужасно. Мне из-за этого стыдно", — пояснил офицер.

Отдельно он рассказал о собственном опыте пребывания в военной форме в городе. По его словам, иногда это вызывает дискомфорт, поскольку реакция окружающих бывает неоднозначной. Хорошим примером служат случаи, когда люди избегали контакта или покидали заведения, увидев военного.

"Мне очень стыдно сейчас надевать пиксель и вообще любую военную форму. На меня смотрят как на кого-то непонятного. Я захожу в кафе — мужчины из него выбегают. Тяжело с этим всем, но ничего, вернусь обратно на Донбасс — там все нормально", — поделился своими мыслями военный.

Несмотря на это, офицер подчеркнул, что ответственность за войну несет Россия, которая ее начала, а украинцы сейчас не имеют выбора между войной и миром — речь идет о необходимости выстоять и выжить.

"Так не должно быть, это неправильно. Если смотреть на социальные сети и все эти споры и батлы, то там постоянно ищут виновных — власть, ТЦК. Но на самом деле реальность и фокус смещаются: виновата Россия и те, кто на нас напал. И, к сожалению, у нас нет выбора — воевать или нет. Выбор есть у них, у нас его нет. У нас есть только выбор — выжить или нет. Я даже не считаю, что это выбор — это скорее вопрос того, что мы должны выжить", — уточнил он.

Также Назар Бочкур рассказал Фокусу, что до полномасштабного вторжения учился на филолога и готовился стать переводчиком крымскотатарского, турецкого и английского языков. Он рассказал, что сознательно выбрал крымскотатарскую филологию из-за интереса к языкам тюркской группы и осознания потребности в специалистах в этой сфере.

Относительно будущего после войны, военный отметил, что стремится как можно быстрее вернуться к мирной жизни, однако не уверен, сможет ли возобновить обучение после длительного перерыва. По его словам, многолетняя пауза в языковой практике может существенно усложнить возвращение к предыдущей профессии, поэтому свои дальнейшие планы он пока не определяет окончательно.

"Посмотрим. Я попробую это сделать. Насколько эффективно это удастся — не знаю. Захочу ли я дальше и буду ли видеть себя в филологии — тоже большой вопрос. Ведь пока неизвестно, чем завершится эта война и каким я после нее останусь", — сказал он.

