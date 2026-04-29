Люди проснутся, но будет поздно: морпех о мобилизации и обществе (видео)

Главный сержант 40-й отдельной бригады морской пехоты Глеб Василега с позывным "Бритва" заявил, что общество недооценивает последствия проблем с мобилизацией и конфликтов вокруг ТЦК. По его словам, если не осознать ситуацию сейчас, понимание придет тогда, когда будет уже поздно.

Как рассказал главный сержант 40 ОБрМП Глеб Василега "Бритва" в интервью Фокусу, он относится к ситуациям вокруг мобилизации и работы ТЦК нейтрально, поскольку речь идет о необходимой, хоть и неприятной работе. По его словам, армия не может существовать без постоянного пополнения личным составом, а значит процессы мобилизации являются критически важными для обороны страны.

Интервью Глеба Василеги с позывным "Бритва" на Youtube-канале Фокуса

В то же время военный признает, что конфликты между представителями ТЦК и гражданами действительно существуют. По его мнению, часть из них возникает из-за превышения полномочий со стороны отдельных должностных лиц, однако не меньшей проблемой является непонимание обществом того, к чему может привести отсутствие мобилизации.

"Люди проснутся, но, возможно, это будет поздно", — подчеркнул Василега.

Во время разговора ведущая вспомнила об опыте Бучи и других городов, которые пережили российскую оккупацию. В ответ военный отметил, что украинское общество довольно быстро забывает о таких событиях. Он привел пример своего родного города Тростянец Сумской области, который в 2022 году находился под оккупацией и подвергся значительным разрушениям.

По его словам, даже люди, которые непосредственно пережили оккупацию, со временем начинают воспринимать эти события менее остро, несмотря на то, что последствия войны остаются очевидными. Он также напомнил, что приграничные общины до сих пор регулярно страдают от российских ударов, но это не всегда меняет отношение людей к общей ситуации.

Кроме того, Василега подчеркнул, что защита страны является обязанностью каждого гражданина, а недооценка угроз может привести к тому, что общество осознает реальность войны слишком поздно.

"Этих следов достаточное количество, их очень много. Мой город расположен недалеко от государственной границы, и он периодически страдает от ударов врага. И меня иногда очень удивляет, насколько быстро мы все забываем. Люди проснутся, но это может произойти слишком поздно. Есть обязанность каждого гражданина Украины", — пояснил военный.

40 отдельная бригада морской пехоты приглашает на службу мотивированных мужчин и женщин. Каждому кандидату подбирается должность с учетом его физического и психологического состояния. Есть возможность проходить службу как в тыловых, так и в боевых подразделениях, в частности в направлениях беспилотных летательных, наземных и водных систем. Принципиальная позиция командования — военнослужащий занимает именно ту должность, которую выбрал во время рекрутинга.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Украина нуждается в продолжении принудительной мобилизации, поскольку это является критически важным для сохранения государства. В то же время он подчеркивал необходимость изменить подходы к работе с людьми во время мобилизационных мероприятий, в частности избегать жесткого или негуманного отношения во время их призыва в ВСУ.

Также Фокус писал, что, по словам военнослужащих ТЦК, именно на них фактически возложено основное бремя оповещения населения, хотя часть этих функций должна была бы выполняться органами местной власти. Они также признают, что эта работа является одной из наименее желательных среди военных обязанностей.