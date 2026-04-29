Люди прокинуться, але буде пізно: морпіх про мобілізацію та суспільство (відео)

Головний сержант 40-ї окремої бригади морської піхоти Гліб Василега з позивним "Бритва" заявив, що суспільство недооцінює наслідки проблем із мобілізацією та конфліктів навколо ТЦК. За його словами, якщо не усвідомити ситуацію зараз, розуміння прийде тоді, коли буде вже запізно.

Як розповів головний сержант 40 ОБрМП Гліб Василега "Бритва" в інтерв’ю Фокусу, він ставиться до ситуацій навколо мобілізації та роботи ТЦК нейтрально, оскільки йдеться про необхідну, хоч і неприємну роботу. За його словами, армія не може існувати без постійного поповнення особовим складом, а отже процеси мобілізації є критично важливими для оборони країни.

Інтерв'ю Гліба Василеги з позивним "Бритва" на Youtube-каналі Фокуса

Водночас військовий визнає, що конфлікти між представниками ТЦК та громадянами дійсно існують. На його думку, частина з них виникає через перевищення повноважень з боку окремих посадовців, однак не меншою проблемою є нерозуміння суспільством того, до чого може призвести відсутність мобілізації.

"Люди прокинуться, але, можливо, це буде пізно", — наголосив Василега.

Під час розмови ведуча згадала про досвід Бучі та інших міст, які пережили російську окупацію. У відповідь військовий зазначив, що українське суспільство доволі швидко забуває про такі події. Він навів приклад свого рідного міста Тростянець на Сумщині, яке у 2022 році перебувало під окупацією та зазнало значних руйнувань.

За його словами, навіть люди, які безпосередньо пережили окупацію, з часом починають сприймати ці події менш гостро, попри те, що наслідки війни залишаються очевидними. Він також нагадав, що прикордонні громади й досі регулярно потерпають від російських ударів, але це не завжди змінює ставлення людей до загальної ситуації.

Крім того, Василега підкреслив, що захист країни є обов’язком кожного громадянина, а недооцінка загроз може призвести до того, що суспільство усвідомить реальність війни занадто пізно.

"Цих слідів достатня кількість, їх дуже багато. Моє місто розташоване неподалік державного кордону, і воно періодично страждає від ударів ворога. І мене інколи дуже дивує, наскільки швидко ми все забуваємо. Люди прокинуться, але це може статися запізно. Є обов’язок кожного громадянина України", — пояснив військовий.

40 окрема бригада морської піхоти запрошує на службу вмотивованих чоловіків і жінок. Кожному кандидату підбирається посада з урахуванням його фізичного та психологічного стану. Є можливість проходити службу як у тилових, так і в бойових підрозділах, зокрема у напрямках безпілотних літальних, наземних і водних систем. Принципова позиція командування — військовослужбовець обіймає саме ту посаду, яку обрав під час рекрутингу.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна потребує продовження примусової мобілізації, оскільки це є критично важливим для збереження держави. Водночас він наголошував на необхідності змінити підходи до роботи з людьми під час мобілізаційних заходів, зокрема уникати жорсткого або негуманного ставлення під час їхнього призову до ЗСУ.

Також Фокус писав, що, за словами військовослужбовців ТЦК, саме на них фактично покладено основний тягар оповіщення населення, хоча частина цих функцій мала б виконуватися органами місцевої влади. Вони також визнають, що ця робота є однією з найменш бажаних серед військових обов’язків.