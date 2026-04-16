Отец-ветеран уговаривал не уходить: история 23-летнего пилота БПЛА (видео)

23-летний пилот беспилотных летательных аппаратов 426-го отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ с позывным "Рей" рассказал о своем пути в армию и работе на фронте. Несмотря на опыт отца-военного, который пытался отговорить его от службы, он самостоятельно принял решение присоединиться к обороне страны.

Как рассказал пилот БПЛА 426 Отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ с позывным "Рей" в интервью Фокусу, его путь в армию начался еще в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Тогда его отец ушел добровольцем на фронт и долгое время воевал в зоне АТО. Именно этот пример, по словам военного, стал определяющим: уже тогда он осознавал, что война не завершится быстро и рано или поздно коснется его лично.

Интервью пилота БПЛА 426 Отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ с позывным "Рей" на YouTube-канале Фокуса

Впрочем, сразу в армию он не пошел. После школы работал в гражданской жизни — преподавал игру на гитаре, впоследствии занимался продажами. Однако со временем почувствовал, что не может оставаться в стороне, пока другие защищают страну. Параллельно начал готовиться — тренировался управлять дронами, развивал необходимые навыки, и только когда почувствовал готовность, в 2025 году подписал контракт.

Отдельную роль в его подготовке сыграли тренировки еще до службы. В течение года он учился управлять беспилотниками, в том числе под руководством иностранного инструктора. По его словам, результат был заметен уже на первых боевых заданиях. Он пояснил, что во время первого вылета не испытывал паники или страха, ведь четко понимал, что и как нужно делать. Подготовка, говорит он, формирует уверенность и позволяет действовать сосредоточенно даже в стрессовых ситуациях.

"Я тренировался в течение года, но, как говорил мой инструктор, то, чему учат, — это лишь около 20% от того, что есть на самом деле. Впрочем, эти знания дали свой результат", — пояснил пилот БпЛА.

Кроме того, рассказывая о своем пути, военный отметил, что навыками управления дронами могут быстрее овладевать люди с опытом в видеоиграх — благодаря развитой моторике и реакции. В то же время ключевыми остаются не способности, а мотивация и настойчивость. По его словам, базу можно усвоить уже через неделю работы на симуляторах, после чего переходить к практическому управлению дроном.

И все же восприятие боя через экран существенно отличается от непосредственного участия в нем. Это частично снижает эмоциональную нагрузку, однако не меняет сути — выполнить задание и уничтожить цель. При этом он признается, что не чувствует этого как "игру", а наоборот — имеет постоянное желание работать больше и достигать результата.

Особое значение в боевой работе имеет командное взаимодействие. По словам военного, эффективность экипажа зависит от слаженности, постоянной коммуникации и взаимной поддержки. Даже те, кто сначала испытывает страх или неуверенность, быстро адаптируются, если работают в команде, где есть доверие и понимание.

Переломным моментом в решении пойти в армию стала не только внутренняя мотивация, но и события войны. Несмотря на то, что отец — как человек, хорошо знающий реалии фронта — пытался отговорить его, решающим фактором стали свидетельства о действиях российских военных и масштаб трагедии, которую они принесли. Именно это, по словам "Рея", стало "последней каплей".

"Он меня уговаривал не идти, но, учитывая те зверства, которые совершает Россия — не только режим, но и сами россияне, — и то, что они несут с собой, я не мог оставаться в стороне. Даже иностранцы, в частности Международный Красный Крест, приезжают и помогают нам. Это стало для меня последней каплей. Я даже не ждал контракт "18-24"", — пояснил он.

Сейчас военный не только продолжает службу, но и планирует подписать новый контракт. Он убежден: тем, кто до сих пор колеблется, стоит не откладывать решение, а готовиться, тренироваться и искать свое место в армии. Главное, заключает он, — это ответственность, мотивация и готовность работать на результат.

"Тренируйтесь, ищите подразделения, которые вам подходят, и работайте именно там. 426-й полк даст вам все необходимое. От вас нужны только мотивация, результат и ответственность", — добавил он.

Как присоединиться к 426 отдельному полку беспилотных систем

В 426 отдельном полку беспилотных систем работают с технологиями, которые меняют ход боя. Здесь обучают, поддерживают и дают возможность расти, как специалисту. Обращайся к рекрутам подразделения, они помогут выбрать специальность.

Подразделению нужны:

пилоты-операторы БПЛА самолетного типа (разведывательные и ударные);

пилоты-операторы FPV;

пилоты-операторы Mavic;

операторы НРК;

водители-электрики;

операторы систем РЭБ;

дешифровщики;

саперы;

электрики;

механики;

повара;

фельдшеры;

электросварщики;

слесари;

водители различных категорий;

оператор бани.

Рекрутинг: +38050 426 0426

Напомним, в предыдущем интервью Фокусу основатель школы НРК 3-го армейского корпуса (АК) Виктор Павлов отмечал, что искусственный интеллект уже меняет подходы к ведению боевых действий. По его словам, технологии помогают военным выявлять угрозы, которые человек может не заметить в реальном времени. Кроме того, такие системы повышают эффективность операторов и частично могут брать на себя функции принятия решений на поле боя.

Также он отмечал, что Украина имеет уникальную возможность закрепить лидерство в сфере наземных роботизированных комплексов. В то же время существует риск потери этого потенциала из-за медленного масштабирования решений. Зато Россия уже определила ключевые модели НРК и переходит к их массовому производству.