Батько-ветеран вмовляв не йти: історія 23-річного пілота БПЛА (відео)

23-річний пілот безпілотних літальних апаратів 426-го окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ з позивним "Рей" розповів про свій шлях до війська та роботу на фронті. Попри досвід батька-військового, який намагався відмовити його від служби, він самостійно ухвалив рішення долучитися до оборони країни.

Як розповів пілот БПЛА 426 Окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ з позивним "Рей" в інтерв’ю Фокусу, його шлях до війська почався ще у 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України. Тоді його батько пішов добровольцем на фронт і тривалий час воював у зоні АТО. Саме цей приклад, за словами військового, став визначальним: уже тоді він усвідомлював, що війна не завершиться швидко і рано чи пізно торкнеться його особисто.

Інтерв'ю пілота БПЛА 426 Окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ з позивним "Рей" на YouTube-каналі Фокуса

Втім, одразу до армії він не пішов. Після школи працював у цивільному житті — викладав гру на гітарі, згодом займався продажами. Проте з часом відчув, що не може залишатися осторонь, поки інші захищають країну. Паралельно почав готуватися — тренувався керувати дронами, розвивав необхідні навички, і лише коли відчув готовність, у 2025 році підписав контракт.

Окрему роль у його підготовці відіграли тренування ще до служби. Протягом року він навчався керувати безпілотниками, у тому числі під керівництвом іноземного інструктора. За його словами, результат був помітний вже на перших бойових завданнях. Він пояснив, що під час першого вильоту не відчував паніки чи страху, адже чітко розумів, що і як потрібно робити. Підготовка, каже він, формує впевненість і дозволяє діяти зосереджено навіть у стресових ситуаціях.

"Я тренувався протягом року, але, як казав мій інструктор, те, чого навчають, — це лише близько 20% від того, що є насправді. Втім, ці знання дали свій результат", — пояснив пілот БпЛА.

Крім того, розповідаючи про свій шлях, військовий зазначив, що навички керування дронами можуть швидше опановувати люди з досвідом у відеоіграх — завдяки розвиненій моториці та реакції. Водночас ключовими залишаються не здібності, а мотивація та наполегливість. За його словами, базу можна засвоїти вже за тиждень роботи на симуляторах, після чого переходити до практичного керування дроном.

Та все ж сприйняття бою через екран суттєво відрізняється від безпосередньої участі в ньому. Це частково знижує емоційне навантаження, однак не змінює суті — виконати завдання і знищити ціль. При цьому він зізнається, що не відчуває цього як "гру", а навпаки — має постійне бажання працювати більше і досягати результату.

Особливе значення у бойовій роботі має командна взаємодія. За словами військового, ефективність екіпажу залежить від злагодженості, постійної комунікації та взаємної підтримки. Навіть ті, хто спочатку відчуває страх чи невпевненість, швидко адаптуються, якщо працюють у команді, де є довіра та розуміння.

Переломним моментом у рішенні піти до війська стала не лише внутрішня мотивація, а й події війни. Попри те, що батько — як людина, яка добре знає реалії фронту — намагався відмовити його, вирішальним фактором стали свідчення про дії російських військових і масштаб трагедії, яку вони принесли. Саме це, за словами "Рея", стало "останньою краплею".

"Він мене вмовляв не йти, але, зважаючи на ті звірства, які чинить Росія — не лише режим, а й самі росіяни, — і на те, що вони несуть із собою, я не міг залишатися осторонь. Навіть іноземці, зокрема Міжнародний Червоний Хрест, приїжджають і допомагають нам. Це стало для мене останньою краплею. Я навіть не чекав на контракт "18–24"", — пояснив він.

Нині військовий не лише продовжує службу, а й планує підписати новий контракт. Він переконаний: тим, хто досі вагається, варто не відкладати рішення, а готуватися, тренуватися та шукати своє місце у війську. Головне, підсумовує він, — це відповідальність, мотивація та готовність працювати на результат.

"Тренуйтеся, шукайте підрозділи, які вам підходять, і працюйте саме там. 426-й полк дасть вам усе необхідне. Від вас потрібні лише мотивація, результат і відповідальність", — додав він.

Як долучитися до 426 окремого полку безпілотних систем

У 426 окремому полку безпілотних систем працюють з технологіями, які змінюють хід бою. Тут навчають, підтримують і дають можливість зростати, як спеціалісту. Звертайся до рекрутів підрозділу, вони допоможуть обрати спеціальність.

Підрозділу потрібні:

пілоти-оператори БПЛА літакового типу (розвідувальні та ударні);

пілоти-оператори FPV;

пілоти-оператори Mavic;

оператори НРК;

водії-електрики;

оператори систем РЕБ;

дешифрувальники;

сапери;

електрики;

механіки;

кухарі;

фельдшери;

електрозварювальники;

слюсарі;

водії різних категорій;

оператор лазні.

Рекрутинг: +38050 426 0426

Нагадаємо, у попередньому інтерв’ю Фокусу засновник школи НРК 3-го армійського корпусу (АК) Віктор Павлов зазначав, що штучний інтелект уже змінює підходи до ведення бойових дій. За його словами, технології допомагають військовим виявляти загрози, які людина може не помітити в реальному часі. Крім того, такі системи підвищують ефективність операторів і частково можуть перебирати на себе функції ухвалення рішень на полі бою.

Також він зазначав, що Україна має унікальну можливість закріпити лідерство у сфері наземних роботизованих комплексів. Водночас існує ризик втрати цього потенціалу через повільне масштабування рішень. Натомість Росія вже визначила ключові моделі НРК і переходить до їхнього масового виробництва.