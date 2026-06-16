Новая реформа ВСУ разозлила фронт: что не так с новыми контрактами Минобороны

Впервые с начала полномасштабного вторжения власть предложила военным понятные сроки службы. Однако вместо демобилизации армия получила новые контракты, которые адвокаты называют "тотальной профанацией", а сами бойцы — "военным рабством". Почему реформа вызвала столько вопросов и кого она оставляет служить без права выбора, разбирался Фокус.

По поручению президента правительство, Рада, Минобороны, Генштаб и Минфин запускают первый этап трансформации системы военной службы, об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Вводится новая контрактная система:

пехотно-штурмовой контракт — на 14 месяцев для гражданских, на 10 месяцев для действующих военных и от 6 месяцев для военных, которые ранее уволились со службы;

боевой контракт — на 24 месяца для пилотов БПЛА, операторов НРК, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей;

базовый контракт — на 24 месяца для других направлений службы с возможностью занимать тыловые должности.

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Гарантированная отсрочка от 6 месяцев (с учетом времени на боевых). Например, месяц на передовой дает три месяца отсрочки. Учитывается также служба до подписания контракта и до полномасштабного вторжения.

"Военный четко знает: где служит, сколько, какую получает зарплату и что будет после. Контракт могут подписать действующие военные, гражданские и те, кто уже служит по контракту (с переходом на новые условия)", — отметили в командовании ДШВ ВСУ.

В то же время заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что военнослужащие, которые не захотят переходить на новую контрактную систему, продолжат службу на действующих условиях до объявления всеобщей демобилизации. По его словам, именно с её началом прекратят действие нынешние бессрочные контракты.

Таким образом, военнослужащий, подписавший новый контракт, сможет завершить службу после окончания его срока и получить отсрочку от мобилизации, тогда как мобилизованные и военные, оставшиеся на старых условиях, будут служить до общей демобилизации.

Чтобы провести реформу, нужно менять законы

Адвокаты, мягко говоря, удивлены данной реформой и отмечают, что в первую очередь она предусматривает изменения основополагающих законов — о мобилизационной подготовке и мобилизации. После этого министр должен был подготовить изменения в положение о прохождении военной службы и воинской обязанности. Это, по словам адвоката Олега Леонтьева, было введено в действие указом президента, подписано министром обороны. А также предложенные изменения должны отобразиться в инструкции о выполнении положения о прохождении военной службы — нынешнем приказе №170 министра обороны.

"Этого мы не видим, видим лишь какие-то огрызки, и это специально сделано — несправедливые огрызки. Получается, что уравнивают тех, кто пришел добровольно служить четыре года назад, и тех, кого мобилизовали в прошлом году или в этом. Сейчас добровольцев 2022 года заставляют: хочешь уволиться — подписывай контракт, через два года мы тебя уволим. То есть шесть лет службы. Если выживешь — хорошо, если калека — увы. А приходит новый на службу, неофит, два года — и он меняется, получает шесть месяцев отсрочки. Что тот шесть месяцев отсрочки, что этот — несправедливо. Все законы должны быть справедливыми, равными, без преференций для каких-то отдельных историй. То есть реформа вообще не приближает к дембелю. Тотальная профанация", — сказал Фокусу Леонтьев.

Адвокат Роман Лихачов в свою очередь отмечает, что нельзя вносить изменения постановлением Кабмина, а нужно менять законы, о чем сказал коллега. Потому что в этих законах отображены основные моменты, в том числе по контрактам и увольнениям.

"В законе о мобилизации и мобилизационной подготовке ничего не сказано по отсрочкам. То есть основной момент, который мне не нравится, — я не вижу законопроектов по этой реформе, а их нельзя принять за один день. Я не знаю, как это может действовать, пока не увижу изменений ни в законы, ни в инструкции. Должны быть изменения в нормативные акты", — рассказывает Фокусу Лихачов.

Также непонятен механизм: что будут делать с теми, у кого контракты до сих пор действуют.

"У меня человек заканчивает трехгодичный контракт в следующем месяце, уже есть приказ на увольнение. Как будет с ними? Четкого механизма нет. Если контракт подписывается в военное время, он может быть разорван до истечения срока, но человек увольняется. Основной момент — отсрочка. Мы уже сталкивались с такими трехгодичными контрактами: человек подписал на три года, а отсрочку не получает. Пришел в военкомат — его снова могут отправить. Где изменения в законе? Чтобы отсрочка действовала, нужны изменения в закон, а не в постановления Кабмина", — отмечает адвокат.

Сейчас есть практика, что автоматически продлевают контракты тем, кто подписал их до 24 февраля 2022 года, — на неопределенный срок. Они могут перезаключить контракт, но опять же — на каких условиях это можно сделать, неизвестно.

"И дальше: почему люди не хотят увольняться даже при окончании контракта? Человек на неплохой должности, у него заканчивается трехгодичный контракт. По закону он может уволиться, но ему надо прийти в ТЦК, а ТЦК его снова может призвать — например, в штурмовую бригаду. Но как-то это не приближает к дембелю", — подчеркивает Лихачов.

Есть много тех, кто не хочет подписывать контракт, потому что ходят слухи, что тех, кто давно служит, могут демобилизовать. Но нет цифр: сколько служат с 2022 года и сколько из них хочет уволиться.

Как подчеркивает Леонтьев, на практике часто приходится сталкиваться с тем, что контракты, подписанные во время действия военного положения, не работают. То есть бойцам говорят: мы тебя не уволим. А если боец хочет уволиться и настаивает на расторжении контракта, ему приходится это делать через суд.

"Здесь может быть такая же ситуация: на 24 месяца, а потом говорят — иди еще немного послужи. Все это происходит потому, что в Украине нет уголовной ответственности за то, что человека не демобилизуют. Как и для сотрудников ТЦК, врачей, которым глаза застелило и они не видят, что инвалид без ноги перед ними стоит — нет ответственности. Есть уголовные статьи, чтобы привлечь к ответственности, но просто никто не хочет этим заниматься", — констатирует Леонтьев.

Что делать женщинам-военным и офицерам — в реформе ни слова

Больше всего адвокатов удивляет, что в реформе нет ни слова о демобилизации — ни о том, как она будет проходить, ни о том, будет ли она вообще.

По женщинам-военнослужащим ситуация сложная и пока неразрешенная. Например, если служат и мать, и отец, и у них есть общий ребенок, то уволиться еще можно. Но если женщина второй раз вышла замуж — увольнение становится почти невозможным. Или другая ситуация: отец за границей, мать служит — ее отправляют в зону боевых действий. Отца нельзя лишить родительских прав, потому что он платит алименты и общается с ребенком. А с кем тогда оставаться ребенку — непонятно.

"Поэтому по женщинам у меня много вопросов. Я за гендерное равенство, но будут ли для женщин какие-то послабления или особые условия увольнения — пока неясно. И какой контракт им подписывать в таких обстоятельствах — тоже не прописано", — продолжает Лихачов.

Интересная ситуация будет с офицерским составом. Для выпускников военных вузов стандартный срок контракта составляет 5 лет, для авиации (летный состав) — 10 лет. Для офицеров запаса сроки варьируются от 1 до 5 лет по согласию сторон. В ходе реформы ничего не сказано о контрактах для них, и непонятно, смогут ли они покинуть службу после окончания своего контракта или же им тоже придется перезаключать его в обязательном порядке.

Военное рабство, а не реформа

Адвокаты считают, что в данном виде реформа похожа на отписку — попытка создать видимость, а не решение. Сделали, но не доработали. А чтобы система заработала, нужен пакет законопроектов — изменения в два базовых закона (о мобилизации и воинской службе), а не только правки в подзаконные акты. Без этого ничего не заработает, потому что в итоге будут суды, недовольство, рост СОЧ. Запрос общества — на справедливую и прозрачную систему.

Военнослужащие тоже недовольны данной реформой. Как отмечает военнослужащий Станислав Бунятов (позывной "Осман"), с одной стороны, новые контракты дают хоть какое-то понимание о сроках службы, с другой — возмущает то, что две категории бойцов были абсолютно приравнены по праву на увольнение к присоединившимся к армии месяц назад:

Бойцы, подписывавшие срочные контракты до 2022 года, но сроки которых были автоматически продлены до демобилизации.

Добровольно мобилизованные в 2022 году. Бойцы морально истощены: они отдали свое здоровье, молодость и готовы были первыми отдать свои жизни за эту страну.

"Подобными законами вы превращаете элиту, которая первой стала на защиту нашей страны и была готова положить свои жизни за нашу независимость, в бесправных рабов, которым даже спасибо не сказали. Отсрочки: вы не представляете, какие зарубы будут между отвоевавшими по 5 лет ребятами и представителями "групп оповещения", которые в большинстве даже фронта не видели", — отметил "Осман" и посоветовал готовить реформу по ТЦК, иначе все будет плохо.

Другие военнослужащие интересуются, как быть военному, который служит с 2022 года в одном подразделении, где уже всех знает и все знают его, и увольняется на полгода. На его место берут человека. Через полгода он должен вернуться — и на какую должность? Зачем тогда эти полгода, если снова придется возвращаться, и непонятно куда? И почему нельзя после контракта уволиться окончательно?

"Хотя мобилизованный, хоть контрактник — все равно служба будет до тех пор, пока в Украине действует военное положение. Из армии можно выйти "200-м" или тяжелым "300-м". Или пропасть без вести. Что такое выиграть джекпот в армии? Это когда ты "300", желательно тяжелый, но руки и ноги целые. Как-то так. В принципе, ничего не изменилось. Я думаю, в этих контрактах будет куча подводных камней, о которых мы просто еще не знаем. А всего-то нужно изменить закон и определить четкие сроки службы", — отметил военный с позывным "Вулкан".

Напомним, Министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СОЧ), подходам к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат).