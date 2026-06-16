Нова реформа ЗСУ розлютила фронт: що не так із новими контрактами Міноборони

Вперше з початку повномасштабного вторгнення влада запропонувала військовим чіткі терміни служби. Однак замість демобілізації армія отримала нові контракти, які адвокати називають "тотальною профанацією", а самі бійці — "військовим рабством". Чому реформа викликала стільки запитань і кого вона змушує служити без права вибору, з'ясовував Фокус.

За дорученням президента уряд, Верховна Рада, Міноборони, Генштаб та Мінфін розпочинають перший етап трансформації системи військової служби, про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Запроваджується нова контрактна система:

піхотно-штурмовий контракт — на 14 місяців для цивільних осіб, на 10 місяців для діючих військовослужбовців та від 6 місяців для військовослужбовців, які раніше звільнилися зі служби;

бойовий контракт — на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей;

базовий контракт — на 24 місяці для інших напрямків служби з можливістю обіймати тилові посади.

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Гарантована відстрочка від 6 місяців (з урахуванням часу, проведеного на передовій). Наприклад, місяць на передовій дає три місяці відстрочки. Враховується також служба до підписання контракту та до повномасштабного вторгнення.

"Військовослужбовець чітко знає: де служить, скільки, яку отримує зарплату і що буде далі. Контракт можуть підписати діючі військові, цивільні та ті, хто вже служить за контрактом (з переходом на нові умови)", — зазначили в командуванні ДШВ ЗСУ.

Водночас заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що військовослужбовці, які не захочуть переходити на нову контрактну систему, продовжуватимуть службу на чинних умовах до оголошення загальної демобілізації. За його словами, саме з її початком припинять дію нинішні безстрокові контракти.

Таким чином, військовослужбовець, який підписав новий контракт, зможе завершити службу після закінчення його терміну та отримати відстрочку від мобілізації, тоді як мобілізовані та військові, які залишилися на старих умовах, служитимуть до загальної демобілізації.

Щоб провести реформу, потрібно змінювати закони

Адвокати, м’яко кажучи, здивовані цією реформою і зазначають, що насамперед вона передбачає зміни до основоположних законів — про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Після цього міністр мав підготувати зміни до положення про проходження військової служби та військового обов'язку. Це, за словами адвоката Олега Леонтьєва, було введено в дію указом президента, підписаним міністром оборони. А також запропоновані зміни мають відобразитися в інструкції щодо виконання положення про проходження військової служби — чинному наказі № 170 міністра оборони.

"Цього ми не бачимо, бачимо лише якісь уривки, і це зроблено навмисно — несправедливі уривки. Виходить, що ставлять у один ряд тих, хто прийшов добровільно служити чотири роки тому, і тих, кого мобілізували минулого року чи цього. Зараз добровольців 2022 року змушують: хочеш звільнитися — підписуй контракт, через два роки ми тебе звільнимо. Тобто шість років служби. Якщо виживеш — добре, якщо каліка — на жаль. А приходить новий на службу, неофіт, два роки — і він змінюється, отримує шість місяців відстрочки. Що ті шість місяців відстрочки, що ці — несправедливо. Усі закони мають бути справедливими, рівними, без преференцій для якихось окремих випадків. Тобто реформа взагалі не наближає до демобілізації. Тотальна профанація", — сказав Фокусу Леонтьєв.

Адвокат Роман Ліхачов, у свою чергу, зазначає, що не можна вносити зміни постановою Кабміну, а потрібно змінювати закони, про що сказав його колега. Адже саме в цих законах відображені основні моменти, зокрема щодо контрактів та звільнень.

"У законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку нічого не сказано щодо відстрочок. Тобто головне, що мені не подобається, — я не бачу законопроектів щодо цієї реформи, а їх неможливо ухвалити за один день. Я не знаю, як це може діяти, доки не побачу змін ані в законах, ані в інструкціях. Повинні бути зміни в нормативних актах", — розповідає Фокусу Ліхачов.

Також незрозумілий механізм: що робитимуть з тими, у кого контракти досі діють.

"У мене людина закінчує трирічний контракт наступного місяця, наказ про звільнення вже є. Що з ними буде? Чіткого механізму немає. Якщо контракт підписується у воєнний час, його можна розірвати до закінчення терміну, але людина звільняється. Основний момент — відстрочка. Ми вже стикалися з такими трирічними контрактами: людина підписала на три роки, а відстрочку не отримує. Прийшла до військкомату — її знову можуть відправити. Де зміни в законі? Щоб відстрочка діяла, потрібні зміни в законі, а не в постановах Кабміну", — зазначає адвокат.

Наразі існує практика, згідно з якою контракти тих, хто підписав їх до 24 лютого 2022 року, автоматично продовжуються — на невизначений термін. Вони можуть переукласти контракт, але, знову ж таки, на яких умовах це можна зробити, невідомо.

"І далі: чому люди не хочуть звільнятися навіть після закінчення контракту? Людина обіймає непогану посаду, у неї закінчується трирічний контракт. Згідно із законом він може звільнитися, але йому треба прийти до ТЦК, а ТЦК його знову може призвати — наприклад, до штурмової бригади. Але якось це не наближає до демобілізації", — підкреслює Ліхачов.

Є багато тих, хто не хоче підписувати контракт, бо ходять чутки, що тих, хто давно служить, можуть демобілізувати. Але немає даних: скільки хто служить з 2022 року і скільки з них хоче звільнитися.

Як підкреслює Леонтьєв, на практиці часто доводиться стикатися з тим, що контракти, підписані під час дії воєнного стану, не діють. Тобто бійцям кажуть: ми тебе не звільнимо. А якщо боєць хоче звільнитися і наполягає на розірванні контракту, йому доводиться робити це через суд.

"Тут може скластися така сама ситуація: на 24 місяці, а потім кажуть — йди ще трохи послужи. Все це відбувається тому, що в Україні немає кримінальної відповідальності за те, що людину не демобілізують. Як і для співробітників ТЦК, лікарів, яким затуманили очі й вони не бачать, що перед ними стоїть інвалід без ноги — немає відповідальності. Є кримінальні статті, щоб притягнути до відповідальності, але просто ніхто не хоче цим займатися", — констатує Леонтьєв.

Що робити жінкам-військовослужбовцям та офіцерам — у реформі про це ні слова

Найбільше адвокатів дивує те, що в реформі немає жодного слова про демобілізацію — ні про те, як вона відбуватиметься, ні про те, чи відбудеться вона взагалі.

Щодо жінок-військовослужбовців ситуація складна й поки що невирішена. Наприклад, якщо служать і мати, і батько, і в них є спільна дитина, то звільнитися ще можна. Але якщо жінка вдруге вийшла заміж — звільнення стає майже неможливим. Або інша ситуація: батько за кордоном, мати служить — її відправляють у зону бойових дій. Батька не можна позбавити батьківських прав, тому що він сплачує аліменти та спілкується з дитиною. А з ким тоді залишатися дитині — незрозуміло.

"Тому щодо жінок у мене багато запитань. Я за гендерну рівність, але чи будуть для жінок якісь пільги або особливі умови звільнення — поки що незрозуміло. І який контракт їм підписувати за таких обставин — теж не прописано", — продовжує Ліхачов.

Цікава ситуація складеться з офіцерським складом. Для випускників військових вишів стандартний термін контракту становить 5 років, для авіації (льотний склад) — 10 років. Для офіцерів запасу терміни варіюються від 1 до 5 років за згодою сторін. У ході реформи нічого не сказано про контракти для них, і незрозуміло, чи зможуть вони залишити службу після закінчення свого контракту, чи їм теж доведеться переукладати його в обов’язковому порядку.

Військове рабство, а не реформа

Адвокати вважають, що в такому вигляді реформа схожа на відписку — спроба створити видимість, а не вирішити проблему. Зробили, але не доопрацювали. А щоб система запрацювала, потрібен пакет законопроектів — зміни до двох базових законів (про мобілізацію та військову службу), а не лише поправки до підзаконних актів. Без цього нічого не запрацює, бо в результаті будуть суди, невдоволення, зростання кількості звернень до Омбудсмена. Суспільство вимагає справедливої та прозорої системи.

Військовослужбовці також незадоволені цією реформою. Як зазначає військовослужбовець Станіслав Бунятов (позивний "Осман"), з одного боку, нові контракти дають хоч якесь уявлення про терміни служби, з іншого — обурює те, що дві категорії бійців були абсолютно прирівняні за правом на звільнення до тих, хто приєднався до армії місяць тому:

Бійці, які уклали строкові контракти до 2022 року, але терміни яких були автоматично продовжені до демобілізації.

Добровільно мобілізовані у 2022 році. Бійці морально виснажені: вони віддали своє здоров’я, молодість і були готові першими віддати свої життя за цю країну.

"Такими законами ви перетворюєте еліту, яка першою стала на захист нашої країни і була готова покласти свої життя за нашу незалежність, на безправних рабів, яким навіть не сказали "дякую". Відстрочки: ви не уявляєте, які сутички будуть між хлопцями, які відвоювали по 5 років, і представниками "груп оповіщення", які в більшості навіть фронту не бачили", — зазначив "Осман" і порадив готувати реформу щодо ТЦК, інакше все буде погано.

Інші військовослужбовці цікавляться, що робити військовому, який з 2022 року служить в одному підрозділі, де вже знає всіх і всі знають його, і звільняється на півроку. На його місце беруть іншу людину. Через півроку він повинен повернутися — і на яку посаду? Навіщо тоді ці півроку, якщо знову доведеться повертатися, і незрозуміло куди? І чому не можна після контракту звільнитися остаточно?

"Хоча б ти був мобілізованим чи контрактником — служба триватиме доти, доки в Україні діятиме воєнний стан. З армії можна вийти "200-м" або важким "300-м". Або зникнути безвісти. Що таке виграти джекпот в армії? Це коли ти "300", бажано важкий, але руки й ноги цілі. Щось таке. В принципі, нічого не змінилося. Я думаю, у цих контрактах буде купа підводних каменів, про які ми просто ще не знаємо. А всього-то потрібно змінити закон і визначити чіткі терміни служби", — зазначив військовий із позивним "Вулкан".

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч із бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими обговорив питання армійської реформи. Федоров повідомив, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат).