Строят меньше, чем покупают: что происходит с рынком жилья в Украине

Дефицит жилья, подорожавшие квартиры и меньшее количество новых жилых комплексов — такими могут стать ближайшие годы для украинского рынка недвижимости. Девелоперы заявляют, что предложение уже начинает отставать от спроса, а затраты на строительство продолжают расти. Фокус выяснил, что стоит за новыми прогнозами рынка.

На украинском рынке недвижимости может возникнуть дефицит жилья. Уже сейчас количество новых жилых проектов, выходящих на рынок, не соответствует существующему спросу, а себестоимость строительства продолжает расти. Об этом в интервью Фокусу рассказала руководительница департамента продаж киевского офиса Greenville Сусанна Караханян.

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Новых проектов меньше, цены — выше

По словам представительницы застройщика, в настоящее время рынок жилой недвижимости находится под влиянием сразу нескольких долгосрочных тенденций. Одной из них может стать сокращение предложения новых квартир.

"Кроме того, мы можем столкнуться с дефицитом жилья. Уже сейчас на рынок выходит меньше новых проектов, чем требует спрос", — отметила Караханян.

Она подчеркнула, что на данный момент не видит предпосылок для существенного удешевления жилья. Напротив, рынок продолжает работать в условиях роста затрат на строительство, что напрямую влияет на конечную цену квадратного метра.

По словам Караханяна, с начала полномасштабного вторжения себестоимость строительства в Украине выросла почти вдвое. Только за последний год этот показатель увеличился примерно на 20%, и такая тенденция по-прежнему характерна для всего рынка.

Среди основных причин подорожания она назвала рост стоимости строительных материалов, логистики, инженерных решений и производственных процессов. Дополнительное давление на отрасль оказывают колебания валютных курсов и повышение заработной платы в строительной сфере.

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Отдельной проблемой для девелоперов остается дефицит рабочей силы. Кроме того, часть украинских производств была повреждена или сократила объемы работы из-за войны, что привело к росту доли импортных материалов в строительстве. В результате все эти факторы сказываются на стоимости новых квартир.

Как пояснила Караханян, сегодня от 50 до 70% стоимости квадратного метра приходится непосредственно на себестоимость строительства. На конечную цену также влияют стоимость земельного участка, расходы на безопасность, класс жилого комплекса, стадия готовности объекта, рыночный спрос и уровень конкуренции в конкретной локации.

Что ждет рынок жилья после войны

Несмотря на трудности, представительница Greenville считает, что после окончания войны одним из главных факторов роста рынка станет восстановительное строительство. В то же время девелоперская активность будет все больше концентрироваться в крупных городских агломерациях, прежде всего в Киеве, Львове и других городах с высокой плотностью населения и экономическим потенциалом.

В то же время в долгосрочной перспективе рынок может столкнуться и с другими вызовами.

"Из-за сокращения населения, отъезда части украинцев за границу, низкой рождаемости и старения населения через 10–15 лет может возникнуть уже не дефицит предложения, а дефицит спроса. Именно поэтому девелоперам придётся учитывать не только текущие экономические факторы, но и будущие демографические изменения", — говорит экспертка.

По оценке представительницы компании, в ближайшие годы украинский рынок жилой недвижимости ожидает не просто развитие, а глубокую структурную трансформацию, которая изменит подходы к строительству и формированию новых жилых проектов.

Ранее Фокус рассказывал о том, как война изменила приоритеты покупателей жилья в Украине. Если до 2022 года главными критериями были площадь квартиры и её стоимость, то сегодня украинцы всё чаще обращают внимание на безопасность, автономность дома, наличие укрытий, энергоэффективность и качество окружающей среды вокруг жилого комплекса.