Будують менше, ніж купують: що відбувається з ринком житла в Україні

Дефіцит житла, дорожчі квартири та менше нових житлових комплексів — такими можуть стати найближчі роки для українського ринку нерухомості. Девелопери заявляють, що пропозиція вже починає відставати від попиту, а витрати на будівництво продовжують зростати. Фокус з'ясував, що стоїть за новими прогнозами ринку.

На українському ринку нерухомості може виникнути дефіцит житла. Уже зараз кількість нових житлових проєктів, які виходять на ринок, не відповідає існуючому попиту, а собівартість будівництва продовжує зростати. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіла керівниця департаменту продажів київського офісу Greenville Сусанна Караханян.

Керівниця департаменту продажів Greenville Сусанна Караханян розповіла про те, як війна змінила ринок нерухомості

Нових проєктів менше, ціни — вищі

За словами представниці девелопера, наразі ринок житлової нерухомості перебуває під впливом одразу кількох довгострокових тенденцій. Однією з них може стати скорочення пропозиції нових квартир.

"Також ми можемо зіткнутися з дефіцитом житла. Уже зараз на ринок виходить менше нових проєктів, ніж потребує попит", — зазначила Караханян.

Вона наголосила, що наразі не бачить передумов для суттєвого здешевлення житла. Навпаки, ринок продовжує працювати в умовах зростання витрат на будівництво, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну квадратного метра.

За словами Караханян, із початку повномасштабного вторгнення собівартість будівництва в Україні зросла майже вдвічі. Лише за останній рік цей показник збільшився приблизно на 20%, і така тенденція залишається характерною для всього ринку.

Серед головних причин подорожчання вона назвала зростання вартості будівельних матеріалів, логістики, інженерних рішень та виробничих процесів. Додатковий тиск на галузь створюють валютні коливання та підвищення заробітних плат у будівельній сфері.

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Окремою проблемою для девелоперів залишається дефіцит робочої сили. Крім того, частина українських виробництв була пошкоджена або скоротила обсяги роботи через війну, що призвело до зростання частки імпортних матеріалів у будівництві. У результаті всі ці фактори позначаються на вартості нових квартир.

Як пояснила Караханян, сьогодні від 50 до 70% вартості квадратного метра становить безпосередньо собівартість будівництва. На кінцеву ціну також впливають вартість земельної ділянки, витрати на безпеку, клас житлового комплексу, стадія готовності об'єкта, ринковий попит та рівень конкуренції в конкретній локації.

Що чекає на ринок житла після війни

Попри виклики, представниця Greenville вважає, що після завершення війни одним із головних драйверів ринку стане відновлювальне будівництво. Водночас девелоперська активність дедалі більше концентруватиметься у великих міських агломераціях, насамперед у Києві, Львові та інших містах із високою щільністю населення та економічним потенціалом.

Водночас у довгостроковій перспективі ринок може зіткнутися й з іншими викликами.

"Через скорочення населення, виїзд частини українців за кордон, низьку народжуваність та старіння населення через 10–15 років може виникнути вже не дефіцит пропозиції, а дефіцит попиту. Саме тому девелоперам доведеться враховувати не лише поточні економічні фактори, а й майбутні демографічні зміни", — каже експертка.

За оцінкою представниці компанії, найближчими роками український ринок житлової нерухомості очікує не просто розвиток, а глибока структурна трансформація, яка змінить підходи до будівництва та формування нових житлових проєктів.

Раніше Фокус розповідав, як війна змінила пріоритети покупців житла в Україні. Якщо до 2022 року головними критеріями були площа квартири та її вартість, то сьогодні українці дедалі частіше звертають увагу на безпеку, автономність будинку, наявність укриттів, енергоефективність та якість середовища навколо житлового комплексу.