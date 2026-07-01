Европа против украинских мужчин: смогут ли страны ЕС лишить их временной защиты

Европа хочет отказать во временной защите украинским мужчинам призывного возраста. Но имеет ли на это право? Эксперты говорят о дискриминации, судебных исках и риске разрушить систему равноправия, на которой держится Евросоюз. Что грозит украинцам в ЕС и какие юридические последствия возможны — в материале Фокуса.

Последнее время в Европе идёт бурное обсуждение того, каким образом отправить обратно в Украину мужчин призывного возраста, чтобы пополнить ряды ВСУ. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер официально заявил, что ЕС предлагает лишить права на временную защиту только "вновь прибывших лиц, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с их военными обязательствами". При этом те, кто уже получил защиту, сохранят её после продления программы ещё на один год.

"Чтобы сохранить надёжность системы защиты и её соответствие законным потребностям Украины, мы предлагаем целенаправленную корректировку. Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с их военными обязательствами согласно украинскому законодательству. Именно об этом нас просила Украина, и именно это мы и делаем", — заявил Бруннер.

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В то же время комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти на днях заявил о "тревожной тенденции" к сворачиванию поддержки украинских беженцев в Европе. По его словам, в ряде европейских стран сокращаются программы социальной помощи, усиливается давление с целью преждевременного возвращения украинцев на родину, а также растут антиукраинские настроения. Он предупредил, что такие меры могут оставить миллионы людей без защиты и подтолкнуть их к возвращению в небезопасные условия.

О'Флаэрти также в очередной раз выразил обеспокоенность планами ограничить доступ к временной защите для отдельных категорий украинцев, в частности мужчин призывного возраста и выходцев из регионов, которые некоторые страны считают безопасными. Он подчеркнул, что "ни одна часть Украины в настоящее время не может считаться безопасной", а число жертв среди мирного населения в 2025 году достигло максимума с 2022 года. Комиссар призвал европейские государства не сокращать поддержку и сохранить временную защиту для украинцев до тех пор, пока не будут созданы условия для безопасного и достойного возвращения.

Дания хочет выдворить украинцев, а Венгрия собирается их оставить

Как только пошли разговоры о том, чтобы закрутить гайки украинцам, Дания заявила, что планирует отказать в предоставлении временной защиты украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Министр по вопросам иммиграции Мортен Бёдсков заявил, что Копенгаген поддерживает Украину, однако правила получения вида на жительство не должны использоваться для обхода мобилизационных требований. Согласно изменениям, мужчины призывного возраста не смогут получить разрешение на проживание в стране. При этом около 47,6 тысячи украинцев, уже находящихся в Дании, сохранят право на пребывание, а исключения сделают для освобождённых от службы. Решение раскритиковали в Совете Европы, указав на возможные риски нарушения прав человека.

А вот Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии со следующего года не давать временную защиту украинским мужчинам, подлежащим призыву. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит предоставлять убежище "тем, кто приезжает в страну, чтобы избежать призыва".

Если это произойдёт — это будет дискриминация по половому признаку

Идея выдворить из ЕС украинских мужчин призывного возраста — нереальна, считает социолог Юрий Гаврилечко, потому что это нарушает основополагающие принципы европейского права о равноправии и недискриминации по половому признаку. Для этого пришлось бы менять законодательство и ломать систему сдержек и противовесов, на которой держится Евросоюз.

"По типу, женщин мы оставляем, а мужчин — нет. Это одна из основ существования Евросоюза. Если такое произойдёт, рухнет вся система сдержек и противовесов, основанная на толерантности и равноправии. Если кого-то уже приняли, а теперь хотят выгнать по половому признаку при одинаковых условиях — это прямое нарушение основополагающих принципов европейского права", — рассказывает Фокусу Гаврилечко.

Если Дания попытается это сделать, то, по словам эксперта, она рискует не только получить судебные иски от каждого выдворенного, но и собственной репутацией, а также конфликтами с другими странами ЕС, включая Венгрию, которая заявила, что не поддержит такие меры.

"Дания готова к выходу из Евросоюза и к изоляции от всех остальных? Может, она готова остаться без Гренландии? Если ей можно нарушать закон, то и к ней можно применить то же самое", — подчёркивает эксперт.

Миграционная политика ЕС не может действовать по принципу "выдворить всех" — для этого нужно доказывать нелегальность каждого конкретного случая. И, как считает эксперт, если Европа по просьбе кого-то будет нарушать основу собственной правовой системы, то проживёт она недолго. Особенно если каждый, кто будет выдворен только потому, что он украинец призывного возраста, обратится в суд.

"При том что причину можно придумать, но если просто попытаются выдворить без оснований — это нарушение. Соблюдение прав и равенство прав — это основа. Если права будут только у некоторых, любое государство рано или поздно рухнет", — отмечает социолог.

Суды будут на стороне украинцев, если им откажут во временной защите

По словам юриста Валентина Серкова, временная защита предоставляется автоматически определённым категориям лиц на основе решения Совета ЕС. Директива о временной защите была разработана для предоставления быстрой и эффективной помощи лицам, спасающимся от войны, без проведения индивидуальных процедур. Отказ в ней, основанный исключительно на поле и возрасте, является крайне сомнительным.

То есть, если что-то подобное произойдёт, то такие дела могут дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Если суд признает отказ дискриминационным по признаку пола и возраста, это может создать прецедент и парализовать работу миграционных служб.

"Если выдворение или отказ в защите будут признаны незаконными, пострадавшие смогут требовать материальную и моральную компенсацию. Уже есть прецеденты: эстонский суд в 2023 году присудил компенсацию гражданину Украины за то, что власти незаконно вернули его в Россию вместо предоставления временной защиты", — подчёркивает юрист.

Чехия уже систематически отказывала украинцам, получившим защиту в других странах ЕС. После решения Суда ЕС и более 60 вердиктов чешского Верховного административного суда эта практика была признана незаконной. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность начать процедуру нарушения против Чехии.

Собственно, эксперты единодушны в одном: если ЕС введёт какие-то ограничения для украинцев, это не означает, что люди тут же вернутся в Украину, а силой их не выдворят. Зато они могут уехать в любую другую страну. Кроме ЕС есть где жить и работать.

Напомним, Европа готовится к новым правилам для украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабной войны. Хотя временную защиту в ЕС продлили до марта 2027 года, в Брюсселе уже говорят о необходимости новой модели пребывания. В то же время некоторые страны, в частности Польша и Норвегия, уже ужесточают правила проживания для беженцев.

В то же время, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил, что автоматический отказ в защите украинским мужчинам призывного возраста может противоречить международному праву. По его словам, каждый случай должен рассматриваться индивидуально.