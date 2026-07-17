Хмара в погонах, Федоров на картонках: чем обернутся новые кадровые перестановки Зеленского

Кадровая чехарда в Киеве: Зеленский меняет глав трёх областей, оставляя вакантными посты министра обороны и главы МИД. Парламент отверг Клименко, Хмара станет исполняющим обязанности, но его кандидатура под вопросом. Политологи видят в этом попытку усилить внутреннюю стабильность, но предупреждают: без диалога с Федоровым найти консенсус в Раде будет сложно.

Кадровые перестановки в Украине продолжаются. Президент Владимир Зеленский 16 июля подписал указы об увольнении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, а также глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций Николая Калашника и Виталия Кима.

Ткаченко уволен в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения". Калашник и Ким покинули должности по собственному желанию, так как их новым местом работы станет Кабмин — Калашник назначен на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту, а Ким получил портфель министра по делам ветеранов Украины.

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Вместо них назначены временные исполняющие обязанности: Киевскую ОГА возглавит Руслан Олийник, Николаевскую — Георгий Решетилов, а столичная КГВА пока остаётся без руководителя.

Также вакантными остаются два кресла в Кабмине, которые идут по квоте президента — министра иностранных дел и министра обороны. И если с МИД всё понятно — на посту остаётся Андрей Сибига, — то с Минобороны пока проблемы. Рада вчера не поддержала кандидатуру Игоря Клименко, которого уже уволили из МВД. Вместо него президент предложил назначить Евгения Хмару, который был исполняющим обязанности главы СБУ. По поручению президента он будет снова исполнять обязанности но уже министра обороны, а найдутся ли голоса под него в Верховной Раде — вопрос открытый.

И это всё на фоне того, что акции протеста против увольнения Михаила Федорова не прекращаются, хотя обратная дорога в министерство для него закрыта.

Новый Майдан при поддержке Запада?

Камнем преткновения стала должность министра обороны, хотя министр иностранных дел стал заложником ситуации. Потому что пока президент не нашёл кандидатов, которых поддержит парламент, считает политолог Руслан Бортник. Ведь они должны соответствовать сразу трём критериям. Первый — они устраивают президента. Второй — за них проголосует парламент. И третий — они не вызовут возмущения на улице, не усилят протесты.

"Мы видим, что попытка с Хмарой — довольно разумная попытка. Потому что у него есть безупречная репутация. Но проблема с Федоровым не решена. И пока президент не договорится с Федоровым, проголосовать любую кандидатуру на пост министра обороны в парламенте будет крайне сложно. И любые попытки это сделать могут лишь усилить протестную активность", — говорит Фокусу политолог.

Как отметил эксперт, акцент в кандидатуре на пост в Минобороны из числа людей в погонах, а также движения с военными администрациями Киева и Киевской области — всё это признаки того, что президент и его команда обеспокоены попытками внутренней дестабилизации.

"И акцент этого правительства делается именно на обеспечении внутренней стабильности. То есть приходят люди, которые знают Киев и Киевскую область, главный фокус деятельности которых — противодействие любым попыткам расшатывания ситуации в Украине. Закручивание гаек, усиление контроля власти над ситуацией внутри общества. Есть явный фокус внутрь — на обеспечение внутренней стабильности. Это на фоне многочисленных политических конфликтов. И на фоне протестной активности, связанной с мобилизацией — мы видели бунт во Львове. И сейчас протестной активностью, связанной с отставкой Федорова", — подчёркивает Бортник.

И если численность участников акции в поддержку Федорова будет расти, то не исключено, что президент вернётся к диалогу с Федоровым и попытается найти с ним взаимопонимание. Если она будет спадать, затухать, то, по мнению политолога, президент просто дальше пойдёт своим путём, игнорируя эту протестную активность и те негативные публикации западных медиа, которые появились в последние дни.

"Возможно, Федоров сможет получить другую должность внутри правительства, например, вице-премьер-министра Украины, который будет курировать эти направления, или что-то ещё, как определённый компромисс. Сейчас идёт торг. А данные протесты, в отличие от вопросов мира и войны, поддерживаются нашими западными партнёрами, то есть имеют поддержку и легитимацию с Запада, и они безопасны. А это значит, что никто эти протесты не будет разгонять, обвинять в пророссийскости. Это красивый, безопасный, легитимизированный протест. Любые другие протесты не имеют такого фона, их сразу обвиняют в каких-то антигосударственных действиях", — считает Бортник.

А вот требования протестующих уволить Сырского могут так и остаться на картонках. Но если давление будет усиливаться, исключать такой сценарий нельзя.

"Всё-таки есть прецедент увольнения Ермака и картонный Майдан в своё время, который добился отмены и переподчинения антикоррупционных структур прокуратуре. Они показали, что власть не всегда может игнорировать позицию общества и тем более улицы", — считает Бортник.

Военный на гражданскую должность не подходит

В том, что Украина не останется без министров обороны и иностранных дел надолго, уверен политолог Владимир Фесенко. Уже есть исполняющие обязанности.

"Хмару уже назначил президент, хотя сразу скажу, с Хмарой есть серьёзная правовая проблема — министром обороны может быть только гражданский человек, без погон. Если президент захочет назначить Хмару, то здесь возникнет проблема. Готов ли он стать гражданским человеком, посмотрим", — отметил Фокусу политолог.

Так, в принципе, за Хмару могли бы проголосовать, но есть правовая проблема с его статусом. Но исполняющим обязанности он уже является, хотя это тоже вопрос, насколько это корректно. Потому что исполняющий обязанности тоже должен быть гражданским человеком.

"Здесь есть правовая коллизия. Судя просто по логике норм закона. Норма о гражданском статусе касается и министра обороны, и всех его заместителей. То есть по логике это касается и исполняющего обязанности. Но я думаю, что не будут тянуть месяц. Как только будет понимание, кто именно может стать министром обороны и будут ли голоса за него, тогда будет внеочередное заседание Верховной Рады и голосование", — считает Фесенко.

Министром иностранных дел останется Сибига. Проблема только с кандидатурой на министра обороны, ведь они идут в пакете, это квота президента.

А вот с новыми главами военных администраций долго тянуть не будут. Это ротации, обусловленные кадровыми изменениями в правительстве, потому что некоторые из бывших руководителей местных администраций — например, Ким, Калашник — ушли на работу в правительство, надо назначить новых.

"По процедуре, Кабмин подаёт кандидатуры руководителей военных администраций, местных государственных администраций, а президент оформляет это указом. Решает так или иначе президент, но формальное представление делает Кабмин. Поэтому сейчас новый Кабмин начинает работу, я думаю, что одно из первых решений будет как раз по руководителям местных администраций. Здесь главное, чтобы быстро определились в Офисе президента", — подчёркивает Фесенко.

Те, кто вышли на протесты — не общество, а противники президента

А вот уличные протесты останутся незамеченными и ни на что не повлияют. Зеленский сейчас чувствует себя значительно увереннее, чем год назад, и не боится уличных протестов. Год назад, во время конфликта вокруг НАБУ, решающую роль сыграла не столько позиция протестующих, сколько давление со стороны западных партнёров, обеспокоенных коррупционными рисками. Тогда жёсткая позиция Запада, поддержанная частью команды президента, заставила Зеленского сменить подходы.

Сейчас ситуация иная. За последний год Зеленский пережил три серьёзных кризиса — "Миндичгейт", отставку Ермака, новую волну скандалов весной. Однако эти события лишь минимально и временно отразились на его рейтинге. Напротив, успехи на фронте усилили его позиции.

"Президент исходит из простой логики: те, кто вышли на акции протеста, — это не общество, а его противники. Он уверен, что как минимум половина украинцев его поддерживает. Поэтому он не боится этих протестов и не воспринимает это как позицию общества. Он воспринимает это как позицию его противников. Поэтому он не будет реагировать и не будет выполнять требования этого картонного Майдана", — считает Фесенко.

Ну и он также понимает, что Запад сейчас в любом случае, кто бы ни был министром обороны, будет поддерживать Украину в войне против России. Потому что они поддерживают не Зеленского или Федорова, они поддерживают Украину. И они заинтересованы через поддержку Украины сдерживать Россию. Так что здесь он тоже не ожидает больших проблем.

Напомним, что увольнение Михаила Федорова обернулось для Банковой неожиданным политическим кризисом: по Украине прокатились акции протеста, парламент не проголосовал за нового министра обороны, а Игорь Клименко в последний момент отказался от назначения. И теперь эта должность вакантна.

Уже бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что причиной его отставки стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за разных взглядов на управление армией и ведение войны.