Ткаченка, Калашника та Кіма звільнено: кого Зеленський призначив замість них, — укази

Президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими звільнив начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, а також голів Київської та Миколаївської обласних державних адміністрацій Миколу Калашника і Віталія Кіма.

Як йдеться в указах, які оприлюднили на сайті президента України, відповідні кадрові рішення були ухвалені 16 липня 2026 року.

Згідно з указом №615/2026, Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. У документі зазначено, що рішення ухвалене відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Окремим документом №613/2026 президент звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської обласної державної адміністрації. У тексті документа вказано, що посадовець залишив посаду згідно з поданою ним заявою.

Також указом №614/2026 Володимир Зеленський звільнив з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Як і у випадку з Калашником, підставою для звільнення стала подана ним заява.

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Кого призначили замість Калашника та Кіма

Після кадрових змін президент визначив тимчасових виконувачів обов'язків керівників двох областей. Відповідно до указу №616/2026, виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації покладено на Руслана Олійника.

Крім того, документом №617/2026 тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації доручено Георгію Решетілову.

Усі п'ять указів були підписані президентом України Володимиром Зеленським 16 липня 2026 року та набули чинності відповідно до встановленого порядку.

Станом на вечір 16 липня Тимур Ткаченко та Віталій Кім публічно не коментували своє звільнення з посад. Водночас Микола Калашник після кадрових змін повідомив, що Верховна Рада підтримала його призначення на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У своєму дописі він подякував президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Сергію Корецькому та народним депутатам за довіру і підтримку. Калашник наголосив, що вважає нову посаду великою честю та відповідальністю, а також зазначив, що головним результатом роботи держави люди вважають відновлені мости, відкриті школи, стабільне електропостачання та можливість громад жити й розвиватися навіть в умовах війни.

Новопризначений міністр також заявив, що попереду на країну чекає непроста зима, тому одним із ключових завдань буде посилення захисту критичної інфраструктури та продовження відновлення найбільш постраждалих територій. Наприкінці допису Калашник повідомив, що вже приступає до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, що, як раніше зазначав народний депутат Ярослав Железняк, під час формування нового складу уряду розглядалися нові посади для кількох високопосадовців. Зокрема, тодішнього голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма називали одним із кандидатів на посаду міністра у справах ветеранів, а очільника Київської ОВА Миколу Калашника — на посаду міністра інфраструктури та відновлення.

Також Фокус писав, що ввечері 16 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що призначає в.о. глави Служби безпеки України Євгена Хмару на посаду в.о. міністр оборони замість Михайла Федорова.