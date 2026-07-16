Ткаченко, Калашник и Ким уволены: кого Зеленский назначил вместо них — указы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми уволил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, а также глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций Николая Калашника и Виталия Кима.

Как говорится в указах, опубликованных на сайте президента Украины, соответствующие кадровые решения были приняты 16 июля 2026 года.

Согласно указу № 615/2026, Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности начальника Киевской городской военной администрации. В документе указано, что решение принято в соответствии со статьёй 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Отдельным документом № 613/2026 президент освободил Николая Калашника от должности главы Киевской областной государственной администрации. В тексте документа указано, что чиновник покинул должность в соответствии с поданным им заявлением.

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Кроме того, указом № 614/2026 Владимир Зеленский освободил от должности главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Как и в случае с Калашником, основанием для увольнения стало поданное им заявление.

Кого назначили вместо Калашника и Кима

После кадровых перестановок президент назначил временных исполняющих обязанности руководителей двух областей. Согласно указу № 616/2026, исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации возложено на Руслана Олийника.

Кроме того, документом № 617/2026 исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации временно поручено Георгию Решетилову.

Все пять указов были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июля 2026 года и вступили в силу в соответствии с установленным порядком.

По состоянию на вечер 16 июля Тимур Ткаченко и Виталий Ким публично не комментировали своё увольнение с должностей. В то же время Николай Калашник после кадровых перестановок сообщил, что Верховная Рада поддержала его назначение на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В своём посте он поблагодарил президента Владимира Зеленского, премьер-министра Сергея Корецкого и народных депутатов за доверие и поддержку. Калашник подчеркнул, что считает новую должность большой честью и ответственностью, а также отметил, что главным результатом работы государства люди считают восстановленные мосты, открытые школы, стабильное электроснабжение и возможность общин жить и развиваться даже в условиях войны.

Новоназначенный министр также заявил, что страну ждет непростая зима, поэтому одной из ключевых задач станет усиление защиты критически важной инфраструктуры и продолжение восстановления наиболее пострадавших территорий. В конце своего сообщения Калашник сообщил, что уже приступает к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что, как ранее отмечал народный депутат Ярослав Железняк, в ходе формирования нового состава правительства рассматривались новые должности для нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, тогдашнего главу Николаевской ОГА Виталия Кима называли одним из кандидатов на должность министра по делам ветеранов, а главу Киевской ОГА Николая Калашника — на должность министра инфраструктуры и восстановления.

Кроме того, Фокус сообщал, что вечером 16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначает и.о. главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару на должность и.о. министра обороны вместо Михаила Федорова.