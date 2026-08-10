Дожить до госпитализации: почему новые критерии Минздрава вызвали скандал среди медиков

Давление 190/120? Идите домой. Инфаркт? Не повод для госпитализации. Украинские медики бьют тревогу из-за нового приказа Минздрава, который заставляет врачей ждать, пока пациент окажется между жизнью и смертью. Как новые правила повлияют на доступность лечения — разбирался Фокус.

С августа стало проблематично попасть и пролечиться в государственные клиники. Минздрав Украины утвердил Стандарт "Критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной медицинской помощи" — приказ Минздрава от 30 июля 2026 года № 1044. Согласно документу, госпитализация должна быть клинически обоснованной. Недостаточно только диагноза или желания пациента — должны быть медицинские показания. Документ устанавливает единые правила не только для госпитализации, но и для продолжения лечения в стационаре, перевода между учреждениями и безопасной выписки.

Цель благая — создать единую систему критериев госпитализации, чтобы, как отмечают в МОЗ, одним пациентам, которым нужна помощь, не отказывали в койке в стационаре, а другие не лежали в стационаре без необходимости и лечились дома.

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"Новый Стандарт — не про ограничение госпитализации или сокращение медпомощи. Если состояние человека требует круглосуточного наблюдения, сложного лечения или вмешательства, которое невозможно безопасно провести амбулаторно, пациента должны госпитализировать. В то же время больничная койка сама по себе не является лечением — результат обеспечивают диагностика, терапия, вмешательства и работа команды. Наша задача — чтобы каждый получал помощь в надлежащем месте и в соответствии со своим состоянием, а стационар всегда оставался доступным для пациентов с острыми и тяжёлыми состояниями", — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В основу Стандарта легли примеры из европейской практики. Основные показания к госпитализации: тяжёлое или нестабильное состояние; риск ухудшения без стационарного лечения; необходимость круглосуточного наблюдения; необходимость лечения или обследования, которое невозможно провести амбулаторно.

Если этих критериев нет, пациент должен лечиться амбулаторно или в дневном стационаре.

Если же пациента госпитализировали, врач должен регулярно оценивать необходимость дальнейшего пребывания в стационаре. Если оснований больше нет — пациента выписывают или переводят на амбулаторное лечение. Введён режим наблюдения до 24 часов, когда ещё не понятно, нужна ли полноценная госпитализация. За это время определяют дальнейшую тактику.

Данное новшество уже вызвало немало вопросов у медиков и возмущения пациентов. Ведь, по сути, давление 190/120 согласно приказу №1044 уже не повод к госпитализации. Даже если позже, уже с инсультом, "скорая" не успеет довезти до больницы, уточняют медики.

"У нас в Днепропетровской области уже не госпитализировали пенсионера с инфарктом, которому "скорая" на дому, а потом по дороге в больницу — дважды проводила реанимационные мероприятия с помощью кардиостимулятора. В приёмном отделении врач-кардиолог, осмотрев пациента, сказал, что именно такой инфаркт не госпитализируется", — рассказывает Фокусу врач Светлана Филоненко.

А ещё одному её пациенту несколько дней назад отказали в госпитализации, сказав, что для того, чтобы его положили на стационарное лечение, его СОЭ должно быть не ниже 40. Повышенный уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов) означает, что в организме идёт воспалительный, инфекционный или аутоиммунный процесс, и нужно искать причины воспаления. Конечно, это не смертельно, но это тревожный звонок, нужно обследование, объясняет врач.

"Но сегодня мы столкнулись с тем, что могут отказать в госпитализации ургентным пациентам, отправляя их обращаться к семейному врачу, по сути, лечиться дома. А если пациент за сутки умрёт дома, отвечать будет семейный врач?! Об этом не указано в новых критериях. То есть получается, что пока не начнёшь умирать, в больницу не попадёшь. Хотя и умирающему могут отказать", — считает врач.

Койку дадут только умирающим, если они доживут

Вся архитектура Приказа №1044 построена не на том, чтобы гарантировать или облегчить оказание медицинской помощи. Она спроектирована так, чтобы создать максимальное количество юридических и бюрократических барьеров для её получения, подчёркивают в ГО "Экспертно-аналитический центр "Медицинский конструктор"".

Если раньше врачи могли госпитализировать пациента превентивно, чтобы стабилизировать его и не допустить ухудшения, то теперь государство требует дождаться реальной угрозы жизни. Пока ваша сатурация не упадет до ≤92%, частота дыхания не достигнет ≥30 в минуту, а среднее артериальное давление не опустится ниже 65 мм рт. ст. — для стационара вы "амбулаторный больной".

Документ делает так, что врачу становится юридически опасно спасать человека "на опережение", отмечают эксперты. Чтобы положить в больницу пациента, который не дотягивает до жёстких цифр стандарта, врач должен писать письменное обоснование, искать заведующего для согласования и ежедневно проходить мониторинг целесообразности госпитализации. Система буквально стимулирует врача просто сказать: "У вас нет показаний по приказу, идите домой".

Социальные основания для пребывания в больнице сведены к минимуму. В приказе прямо прописано, что отсутствие транспорта, выходной день или ожидание плановых консультаций не являются основанием для продления госпитализации. Даже если человека кладут из-за социальной безвыходности (например, одиночество или неспособность к самообслуживанию), это разрешено лишь как "временная мера" на 24–48 часов с постоянными проверками.

То есть пациентам, которым откажут в полноценной койке, предлагают лечиться в "амбулаторных условиях" или в дневном стационаре. Для тяжелого больного с лихорадкой или болью ежедневные поездки на капельницы туда-сюда вместо круглосуточного наблюдения — это издевательство, а не доступная медицина.

"Этот приказ — это сознательное сужение "горлышка" доступа к бесплатной медицине. Те пациенты, у которых есть деньги, просто развернутся и поедут в частные клиники, где их положат в стационар без ожидания предкоматозного состояния. А те, кто полностью зависит от государства, останутся дома ждать, пока их состояние не станет достаточно "критическим" для вызова экстренной помощи. Поэтому это не реформа и не улучшение. Это хладнокровное, техническое отсечение граждан от бюджетных средств", — к такому выводу приходят эксперты центра.

Ловушка для врачей

Практикующие медики в недоумении от нового документа. С одной стороны, логика понятна: не каждый человек нуждается в круглосуточном стационарном лечении. Необоснованные госпитализации действительно создают лишние расходы. Как написал в Facebook основатель медицинского центра Святой Терезы Михаил Смачило, в Стандарте среди оснований учитывается не только ухудшение отдельных показателей, но и "устойчивая тенденция к ухудшению нескольких показателей".

"А что такое "устойчивая тенденция"? Час? Шесть часов? Сутки? Несколько повторных обращений? И главный вопрос: где именно пациент должен ждать, пока эта тенденция станет достаточно "устойчивой"? Дома? Врач может видеть, что перед ним пожилой человек, пациент с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, иммуносупрессией или высоким риском стремительного ухудшения. Но нужных цифр в таблице ещё нет. Отступление от критериев допускается при наличии задокументированных клинических оснований или значимых социальных рисков. Однако такое решение нужно согласовать с заведующим отделением и/или дежурным врачом, а затем отдельно рассматривать во время ежедневного мониторинга госпитализаций. То есть врачу вроде бы оставили право на клиническое решение, но сразу заставили это право согласовывать, объяснять и защищать", — подчеркивает медик.

И врач, по словам Смачило, оказывается в ловушке: госпитализировал без полного набора критериев — объясняй, почему занял койку и кто оплатит лечение. Не госпитализировал, а пациенту стало хуже — объясняй семье, руководству, проверяющим и правоохранителям, почему не предусмотрел опасность. Ответственность остаётся на конкретном враче. А свобода профессионального решения становится всё меньше.

Ещё один риск — выписка пациента, подчеркивает медик. Человек может уже не нуждаться в реанимации или непрерывных процедурах, но оставаться нестабильным, нуждаться в наблюдении, коррекции лечения или быстром вмешательстве при ухудшении. Но когда учреждение ежедневно должно объяснять длительность пребывания пациента, очень легко превратить медицинское решение в финансовое: не "уже безопасно выписывать?", а "почему он до сих пор занимает койку?"

"Мы живём в стране, где идёт война. Не каждый человек имеет транспорт, родных рядом, возможность завтра повторно приехать к врачу или быстро вызвать помощь. Не в каждой общине есть доступный дневной стационар, необходимые обследования и круглосуточное медицинское наблюдение. Поэтому отказ в госпитализации — это не всегда "лечение на дому". Иногда это означает, что пациент остаётся один на один со своей болезнью", — подчеркивает врач и констатирует: когда правило становится важнее человека — это уже не медицина. Это экономия на рисках, за которую в конечном счёте заплатят пациенты и врачи.

Есть деньги — будет лечение

Утверждённые критерии — это практически все реанимационные состояния и хирургическая патология. До этого времени не было таких жёстких границ, констатируют медики. Поэтому глобально уменьшится количество госпитализаций в стационары терапевтического профиля, потому что всё не обоснуешь социальными показаниями или недоступностью полноценного амбулаторного лечения. И это при том, что дневные стационары практически все ликвидированы, врачи первичного звена не имеют права на инъекционные, инфузионные назначения.

На практике доступность стационарной помощи уменьшится, а альтернатива не создана. Единственный выход — договариваться с врачами, искать "блат", нести подарки и так далее, или обращаться в частную клинику, где всё есть — от дневного стационара до возможности госпитализации, хотя и они тоже должны соблюдать эти же правила, как и госучреждения. Но они зарабатывают и вряд ли откажутся от денег, которые им принесут пациенты за койко-место.

А в это время, минздрав анулирует бронь части медицинских работников по запросу Министерства обороны и Командования медицинских сил. Медиков привлекают к службе в Вооруженных силах Украины и других структурах сектора безопасности и обороны.