Минздрав забирает врачей в ВСУ: у медиков анулируют бронь по запросу военных, — Ляшко (видео)

Министерство здравоохранения анулирует бронь части медицинских работников по запросу Министерства обороны и Командования медицинских сил. Медиков привлекают к службе в Вооруженных силах Украины и других структурах сектора безопасности и обороны.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 15 мая.

По его словам, сейчас готовят изменения в процедуру бронирования, поскольку действующая система не позволяет заменять врачей, которые уже работают на фронте.

"Будут изменения в процедуру, согласно которой сейчас все врачи забронированы, и заменить действующих врачей на фронте сегодня невозможно", — сказал Ляшко.

Ляшко пояснил, что проект приказа вынесли на общественное обсуждение, чтобы получить предложения и согласовать документ с центральными органами власти. Он также заявил, что действующую норму о бронировании медиков отменять не планируют.

"Вопрос, для чего было бронирование медицинских работников — для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи, в том числе и для военнораненых", — сказал министр.

По его словам, большинство раненых военных проходят лечение в гражданских больницах.

Ляшко добавил, что Минздрав работает вместе с Минобороны и Командованием медицинских сил. На каждый запрос по разбронированию создают совместную команду с участием министерств и регионов. После этого часть медиков могут направлять в ряды ВСУ и других военных формирований.

Министр также сообщил, что планирует провести круглый стол по проекту приказа, чтобы обсудить спорные формулировки и уточнить нормы документа.

Напомним, в Украине обновили правила онлайн-перебронирования через сервис Дія. Для отдельных категорий работников оформление сократили с 72 до 24 часов после уточнения военно-учетных данных. Новые правила действуют для работников госорганов, критически важных предприятий и оборонной отрасли.

Также в Украине выросло количество вакансий для мужчин с возможностью бронирования от мобилизации. Больше всего таких предложений — в сферах энергетики, логистики, критической инфраструктуры и оборонной промышленности.

Ранее народный депутат Александр Федиенко призвал усилить контроль за военнообязанными, которые выезжают за границу по системе бронирования. По его словам, часть мужчин не возвращается в Украину вовремя.