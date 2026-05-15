МОЗ забирає лікарів у ЗСУ: медиків розброньовують за запитом військових, — Ляшко (відео)

Міністерство охорони здоров’я розброньовує частину медичних працівників на запит Міністерства оборони та Командування медичних сил. Медиків залучають до служби в Збройних силах України та інших структурах сектору безпеки й оборони.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час пленарного засідання Верховної Ради України 15 травня.

За його словами, зараз готують зміни до процедури бронювання, оскільки чинна система не дозволяє замінювати лікарів, які вже працюють на фронті.

“Будуть зміни до процедури, відповідно до якої зараз всі лікарі заброньовані, і замінити чинних лікарів на фронті сьогодні неможливо”, — сказав Ляшко.

Ляшко пояснив, що проєкт наказу винесли на громадське обговорення, щоб отримати пропозиції та погодити документ із центральними органами влади. Він також заявив, що чинну норму про бронювання медиків скасовувати не планують.

Відео дня

“Питання, для чого було бронювання медичних працівників — для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, в тому числі і для військовопоранених”, — сказав міністр.

За його словами, більшість поранених військових проходять лікування у цивільних лікарнях.

Ляшко додав, що МОЗ працює разом із Міноборони та Командуванням медичних сил. На кожен запит щодо розбронювання створюють спільну команду за участю міністерств і регіонів. Після цього частину медиків можуть направляти до лав ЗСУ та інших військових формувань.

Міністр також повідомив, що планує провести круглий стіл щодо проєкту наказу, щоб обговорити спірні формулювання та уточнити норми документа.

Нагадаємо, в Україні оновили правила онлайн-перебронювання через сервіс Дія. Для окремих категорій працівників оформлення скоротили з 72 до 24 годин після уточнення військово-облікових даних. Нові правила діють для працівників держорганів, критично важливих підприємств та оборонної галузі.

Також в Україні зросла кількість вакансій для чоловіків із можливістю бронювання від мобілізації. Найбільше таких пропозицій — у сферах енергетики, логістики, критичної інфраструктури та оборонної промисловості.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко закликав посилити контроль за військовозобов’язаними, які виїжджають за кордон за системою бронювання. За його словами, частина чоловіків не повертається до України вчасно.