От "пузатика" до "Мрии": как рождались самые смелые самолеты Антонова

В День авиации Украина может вспомнить самолеты, которые заставляли мир переписывать рекорды и изучать украинские инженерные решения. Но сегодня вопрос уже не в том, насколько огромными были "Руслан" или "Мрия". Фокус рассказывает, как родилась школа Антонова — и осталось ли от нее что-то большее, чем легендарные самолеты прошлого.

Сегодня, в День авиации Украины, проще всего вспомнить "Мрию" — крупнейший транспортный самолет мира, ставший одним из самых известных символов украинского авиастроения. Но Ан-225 была лишь вершиной гораздо более длинной истории.

До нее был "Антей" — гигант, в который поначалу не верили даже специалисты. Был Ан-32, созданный не ради рекордов, а для работы там, где другие самолеты упускали свои возможности. Был "Руслан" — тяжелый транспортник, конструкцию которого внимательно изучали западные конкуренты и который десятилетиями оставался реально востребованным в мировой логистике.

Все эти машины были очень разными. Одни создавали для армии, другие — под конкретные климатические условия, другие — для перевозки грузов, которые до этого почти невозможно было поднять в воздух. Но объединяло их одно — авиационная школа, сформированная в Киеве Олегом Антоновым.

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Человек, с которого началась украинская авиационная школа

Когда Олег Антонов в 1952 году переехал в Киев, будущих "Руслана" и "Мрия" еще не существовало даже на чертежах. Не было и той авиационной школы, которую через несколько десятилетий будет знать весь мир.

Практически ее пришлось создавать с нуля.

Вместе с Антоновым в Киев приехала его жена Елизавета Шахатуни — выдающаяся специалист по прочности самолетов, которая стала заместителем генерального конструктора и воспитала целую школу инженеров-испытателей. Вокруг них постепенно формировался коллектив, который впоследствии создаст машины, устанавливающие мировые рекорды.

Авиационный эксперт Константин Криволап, много лет работавший на Киевском авиазаводе, обращает внимание: Антонов отличался от многих руководителей советской авиапромышленности не только инженерным мышлением, но и стилем управления.

Там, где у других конструкторских бюро авторитет часто строился на жесткости и страхе, Антонов вел себя иначе.

"Петр Балабуев, например, был очень жестким руководителем. А Антонов — исключительно интеллигентный человек. К нему не было культа страха. К нему было уважение", — вспоминает Криволап.

Эта деталь важна не только для портрета конструктора. Именно в такой среде формировалась культура, в которой инженер имел право предлагать нестандартные решения, а сам самолет рассматривался не как временный проект под очередной заказ, а как машина, которая должна работать десятилетиями.

"Если что-то делать — это надолго. Это его принцип", — объясняет Фокусу Криволап.

Этот принцип просто узреть уже на ранешних машинах Антонова. Ан-2 летает до сих пор. Ан-12, Ан-24 и Ан-26 десятилетиями оставались "рабочими лошадьми" гражданской и транспортной авиации в десятках стран.

Следующим шагом стало то, что в начале 1960-х многим казалось слишком смелым даже для такого конструкторского бюро.

Антонов решил выстроить гиганта.

И именно с Ан-22 "Антей" началась прямая дорога к "Руслану" и "Мрие".

Ан-22 "Антей": самолет, после которого перестали бояться гигантов

В начале 1960-х идея создать транспортный самолет с фюзеляжем в ширину около шести метров казалась почти авантюрой.

До этого тяжелые транспортники были совсем другими – длинными, относительно узкими, вытянутыми. А новый самолет Антонова должен был быть "пузатым", чтобы внутрь можно было заводить танки, бронетехнику и крупногабаритные грузы без сложных компромиссов с загрузкой.

Именно эта ширина и стала одной из главных причин споров при проектировании.

"До этого самолеты были длинные, тонкие, вытянутые. А здесь — шесть метров в сечении фюзеляжа. Настоящий "пузатик". Многие были убеждены: он сломается", — вспоминает Криволап.

На макетной комиссии в 1961 году звучали серьезные предложения сузить корпус. Скептики считали, что такая конструкция получится слишком тяжелой, создаст проблемы с крепостью и просто не оправдает себя в полете.

Антонов настоял на своем.

Его логика была проста: если самолет должен перевозить тяжелую технику, он должен создаваться под эту задачу, а не заставлять груз подстраиваться под самолет.

27 февраля 1965 г. стало понятно, что расчет сработал.

Ан-22 совершил первый полет. Причем, это был не короткий технический "подскок", когда новую машину поднимают на 10–15 минут, проверяют основные режимы и сразу возвращают на землю. "Антей" пробыл в воздухе больше часа.

За штурвалом был летчик-испытатель Юрий Курлин, вторым пилотом — Владимир Терский, который впоследствии станет командиром экипажей Ан-124 "Руслан".

Для КБ это был принципиальный психологический момент. Машина, в которую еще несколько лет назад не верили, не просто взлетела, она показала, что сама концепция широкофюзеляжного гиганта работает.

А уже к концу того же года начались рекорды.

В декабре 1965 года Ан-22 установил сразу 12 мировых рекордов. В частности, поднял около 88 тонн груза на высоту около 6,6 км. А в 1967 году самолет поднял уже более 100 тонн на высоту более 7,8 км.

Для своего времени это были цифры, заставлявшие переписывать справочники.

Еще более сильный эффект "Антей" произвел за границей.

В июне 1965 года он был показан на авиасалоне в Ле-Бурже. По словам Криволапа, масштабы машины выглядели настолько необычно, что некоторые изначально воспринимали ее чуть ли не как выставочный макет.

Но этот "макет" летал.

И оставался самым большим турбовинтовым самолетом в мире даже после того, как в США появился значительно больший реактивный Lockheed C-5 Galaxy.

Впрочем, главная революция "Антея" была даже не в рекордах.

Ан-22 дал КБ Антонова, что невозможно измерить тоннами или километрами — уверенность в том, что сверхбольшие самолеты можно не только нарисовать на чертежах, но и реально построить, опробовать и запустить в эксплуатацию.

"Антей" психологически и технологически подготовил "Руслан". Он доказал, что широкофюзеляжная схема работает, что можно создавать гигантов и управлять ими", — объясняет Криволап.

После этого шестиметровый фюзеляж уже не казался безумием. Он стал отправной точкой.

Следующий шаг должен быть еще более масштабным.

Ан-124 "Руслан": гигант, ставший рабочей машиной

Если "Антей" доказал, что авиационные гиганты вообще могут существовать, то "Руслан" должен был ответить на гораздо более сложный вопрос : может ли такой самолет быть не исключением, а полноценным рабочим инструментом.

Ан-124 создавали уже с другой логикой. Это должен быть не просто рекордсмен, а транспортник, способный десятилетиями работать на дальних маршрутах, перевозить сверхтяжелые и негабаритные грузы и оставаться экономически целесообразным.

В конструкции "Руслана" появились решения, которые сегодня кажутся очевидными, но в тот момент выглядели революционно.

Например, загрузка с двух сторон — через носовую и хвостовую части. Это принципиально меняло логистику: танки, генераторы, части других самолетов и другую крупногабаритную технику можно загружать без сложных обходных схем.

Для машины таких размеров "Руслан" обладал и очень высоким аэродинамическим качеством — около 18. То есть он был не просто большим, но еще и достаточно эффективным в полете.

Отдельная история – технологии производства.

Для Ан-124 использовали длинные дюралюминиевые панели, которые не фрезеровали, а прокатывали на специальных состояниях. Длина отдельных частей превосходила 20 метров.

"Прокатанная панель живет значительно дольше фрезерованной. Это критично для транспортного самолета, который должен летать десятилетиями", — объясняет Криволап.

Такие решения в значительной степени и объясняют, почему "Русланы" оставались конкурентными даже спустя десятилетия после создания.

Но, пожалуй, лучше сам подход Антонова к инженерии показывает история не с полета, а с транспортировки крыла.

Крыло "Руслана" производили в Ташкенте, и встал вопрос: как доставить его в Киев.

Железной дорогой оно не проходило по габаритам. Автомобильные маршруты тоже не подходили. Инженеры перебирали варианты, считали сложные схемы, доходили даже до идей транспортировки на воздушной подушке.

Антонов все это выслушал и предложил более простое решение:

увезти крыло самолетом.

Для этого использовали Ан-22. Крыло закрепили снаружи и доставили воздухом.

"Купа людей считала, исследовала, сомневалась. А он просто увидел решение сразу", — вспоминает Криволап.

Это была характерная антоновская логика: не усложнять задачу там, где можно найти более простое и точное решение.

И мир очень быстро подметил, что перед ним не просто еще один советский транспортник.

Когда Ан-124 впервые показали в Ле Бурже, вокруг машины возникла почти детективная история. Фотографировать самолет тогда было запрещено, но западные авиакомпании очень хотели понять, как он устроен.

По словам Криволапа, представители Boeing и Lockheed нанимали людей, которые буквально перерисовывали "Руслан" карандашом — фиксировали его контуры, пропорции, панели и конструктивные решения.

"Они хотели понять, как это сделано. Потому что понимали: в серийном производстве такого еще не было", — говорит эксперт.

В этом и заключалось главное отличие "Руслана" от многих рекордных машин.

Он не был создан только для того, чтобы однажды показать максимальный результат.

Ан-124 стал реально работавшим самолетом.

Его использовали для перевозки военной техники, промышленного оборудования, генераторов, частей других самолетов – всего того, что не помещалось в обычные транспортники.

"Руслан" стал, может быть, самым удачным воплощением философии Антонова: огромные способности, большой ресурс и настоящая потребность рынка.

На этой машине впоследствии будет базироваться более известный проект.

Но прежде чем перейти к "Мрие", стоит упомянуть еще один самолет — гораздо меньше "Руслана", зато не менее показательный для понимания школы Антонова.

Ан-32: когда сила была не в размере

После "Антея" и "Руслана" легко подумать, что главной амбицией КБ Антонова было строить все большие самолеты. Но Ан-32 показывает совсем другую сторону этой школы.

Его создавали не для рекордов и не для того, чтобы поразить авиасалоны. Задача была более приземленной: нужен был транспортник, который не терял бы эффективности там, где жара, разреженный воздух и высокогорные аэродромы резко ограничивают возможности обычных машин.

Вместо того, чтобы проектировать новый самолет с нуля, в КБ пошли другим путем. За основу взяли уже проверенный Ан-26, усилили конструкцию и установили более мощные двигатели.

Так появился Ан-32 — машина, приспособленная к работе на высоте более двух тысяч метров, в жару, пыль и далеко не идеальные аэродромные условия.

Здесь хорошо виден подход Антонова: не усложнять конструкцию ради самой сложности, а найти решение, дающее максимальный результат с уже имеющейся платформы.

Возможности самолета особенно ярко демонстрировались во время показательных полетов в Киеве перед представителями Воздушных сил Индии.

Криволап вспоминает, что поведение Ан-32 в воздухе мало напоминало обычный транспортник.

"Я тогда смотрел на Ан-32 и ловил себя на мысли: если бы во время войны был такой истребитель... Потому что то, что он делал в воздухе, вообще не ассоциируется с транспортным самолетом", — говорит эксперт.

Машина могла резко набирать высоту, выполнять энергичные маневры, работать там, где другие транспортники начинали терять тягу.

Это принесло Ан-32 спрос в странах со сложной географией и климатом — прежде всего в Индии, а также в Перу и других государствах.

В результате получился самолет, не ставший символом масштаба типа "Руслана" или "Мрии", но десятилетиями оставался нужным именно потому, что очень точно отвечал своей задаче.

Ан-32 хорошо показывал: школа Антонова умела не только делать больше всего.

Она умела делать именно то, что требовалось.

А в конце 1980-х перед этой школой была поставлена задача совсем другого масштаба — создать самолет, способный нести на себе космический корабль.

Так появилась Ан-225 "Мрия".

Ан-225 "Мрия": вершина, созданная под одну задачу

Сегодня "Мрия" вспоминают как абсолютную вершину украинского авиастроения. Крупнейший транспортный самолет мира, сотни рекордов, толпы у аэропортов, трансляции посадок и статус машины, узнаваемой даже людьми, далеки от авиации.

Но есть парадокс: самый известный самолет школы Антонова изначально создавался отнюдь не как универсальный транспортник будущего.

Ан-225 требовалась под одну очень конкретную задачу – советскую космическую программу. Она должна была перевозить орбитальный корабль "Буран" и элементы комплекса "Энергия", в том числе снаружи, на фюзеляже.

Поэтому "Мрия" фактически выросла из "Руслана", а не была совершенно новой машиной.

"По сути, "Мрия" — это не отдельная революция в авиации, а дальнейшее развитие "Руслана". Причем развитие достаточно узкое — под конкретную задачу. Ее создавали для перевозки "Бурана", и именно с этой функцией она справлялась идеально", — объясняет Криволап.

Конструкторы сохранили базовую логику Ан-124, но увеличили крыло, усилили конструкцию и добавили еще два двигателя. В результате "Мрия" получила шесть двигателей вместо четырех.

Еще одной узнаваемой деталью стало двухкилевое хвостовое оперение. Оно было не декоративным решением: большой груз на спине самолета создавал аэродинамическую тень, из-за которой обычный центральный киль работал бы хуже.

"Когда груз размещается сверху, он создает аэродинамическую тень. Поэтому стандартное вертикальное оперение не работает эффективно. Именно поэтому конструкцию разделили на два киля", — объясняет эксперт.

Первый полет Ан-225 состоялся в декабре 1988 года. А уже через несколько месяцев машина сделала то, после чего о ней заговорил весь авиационный мир.

22 марта 1989 года "Мрия" поднялась в небо с грузом массой 156,3 тонн. За один полет она установила сразу 110 мировых рекордов по скорости, высоте и грузоподъемности.

"Это был демонстрационный полет, который должен показать возможности самолета. И с этой точки зрения результат выглядел очень эффектно — сразу больше сотни рекордов за один рейс", — отмечает Криволап.

Вскоре Ан-225 начала выполнять ту работу, ради которой ее создавали, — перевозить "Буран" на фюзеляже. А в июне 1989 года эту пару показали на авиасалоне в Ле Бурже.

Там и начал рождаться образ "Мрии", впоследствии переживший саму программу "Буран".

Космический проект вскоре исчез. А самолет остался.

После распада СССР Украина получила один готовый Ан-225 и еще один недостроенный борт. Машина, рассчитанная на очень специфическую работу, вдруг осталась без главной задачи.

Для "Мрии" началась вторая жизнь — уже не как части космической программы, а как коммерческого транспортника для грузов, которые почти никто другой в мире не мог перевезти за один раз.

Это вторая жизнь и сделала ее легендой.

Но в то же время оно показало слабое место Ан-225: уникальность еще не означает экономическую эффективность.

Почему "Руслан" оказался практичнее "Мрии"

После завершения программы "Буран" Ан-225 фактически пришлось придумывать новую профессию. В начале 2000-х самолет модернизировали и вернули к полетам уже как коммерческий транспортник для тяжелых и негабаритных грузов.

Тогда "Мрия" и стала глобальной знаменитостью.

Она перевозила энергетическое оборудование, генераторы, промышленные конструкции, длинные лопасти ветротурбин, гуманитарные грузы. Ее появление в аэропорту само по себе превращалось в событие.

Но если отложить эмоции и посмотреть на самолет как на коммерческий инструмент, картина была уже не столь однозначной.

По словам Криволапа, значительную часть грузов, которые принимала "Мрия", мог перевозить и Ан-124. Да, иногда вместо одного рейса Ан-225 приходилось бы выполнять два рейса "Руслана", но это все равно могло быть выгоднее.

Причина проста: "Мрия" была значительно дороже эксплуатации.

По оценкам эксперта, чартерная ставка Ан-225 составляла примерно 85–120 тысяч долларов в час полета, тогда как для Ан-124 – около 40–65 тысяч.

Еще более показательна разница — в загруженности.

"Мрия" в среднем налетала примерно 200-250 часов в год, в лучшие годы — до 400. Для "Русланов" типичным был налет в пределах 800-1500 часов в год.

Различался и ресурс. По оценке Криволапа, для Ан-225 он составлял около 20 тысяч часов, тогда как для Ан-124 – до 50 тысяч.

То есть "Руслан" изначально был ближе к логике регулярной эксплуатации: больше рейсов, более низкая стоимость часа, более широкий спектр задач.

"Мрия" оставалась машиной для исключительных случаев.

В этом-то и был главный парадокс Ан-225. Она могла сделать то, чего почти никто не мог. Но такие задачи возникали не каждый день.

К тому же, большая часть современной промышленной логистики заранее проектируется под возможности серийных транспортников. Заказчики еще на этапе производства оборудования учитывают, каким самолетом, кораблем или автомобильным транспортом его можно будет доставить.

Поэтому рынок редко создавал работу под уникальные возможности Ан-225.

"Руслан" стал рабочим инвентарем глобальной логистики.

"Мрия" — ее исключением.

Но для миллионов людей экономические расчеты уже не имели значения. Они видели самую большую транспортную машину мира с украинским флагом на хвосте.

После 24 февраля 2022 года именно это оказалось важнее любых цифр по стоимости полета или ресурса.

Гостомель: когда "Мрия" перестала быть просто самолетом

К 2022 году Ан-225 уже давно жила отдельной жизнью от той задачи, ради которой ее когда-то создавали. О "Буране" помнили преимущественно авиационные энтузиасты, а сама "Мрия" ассоциировалась уже прежде всего с Украиной.

Она прилетала в разные страны с тяжелыми грузами, собирала людей у заборов аэропортов, становилась героиней видео и прямых трансляций. Для многих это был не просто крупный транспортник, а наглядное доказательство того, что украинская авиационная школа могла когда-то создавать вещи мирового масштаба.

Ее уничтожение россиянами в Гостомеле в феврале 2022 года восприняли отнюдь не как потерю одного борта.

Практически сразу начали звучать заявления о том, что "Мрию" нужно отстроить. Идея была понятна эмоционально: вернуть то, что Россия уничтожила, и тем самым показать, что она не способна уничтожить самое украинское авиационное наследие.

Но если смотреть на вопросы не символически, а инженерно и экономично, он гораздо сложнее.

Криволап прямо подвергает сомнению саму целесообразность такого проекта.

"Я не совсем понимаю, зачем восстанавливать самолет, который был модернизацией другого самолета и этой модернизации уже почти 40 лет", — говорит эксперт.

Речь идет не только о стоимости. Восстановление машины такого класса означает возврат сложных технологий, производственных цепей, комплектующих и компетенций, часть которых за десять лет была утрачена или изменилась.

И даже если технически это когда-нибудь станет возможным, остается другой вопрос: зачем воспроизводить самолет, который сам по себе был продуктом конкретной эпохи и конкретно исчезнувшей задачи?

Криволап формулирует это жестко:

"Это красивый самолет, вызывающий эмоции. Но это не об эффективности и не о будущем".

Ан-225 стала для Украины символом именно потому, что давно вышла за пределы своей практической функции. Поэтому и желание вернуть ее в значительной степени лежит вне экономики.

И День авиации дает повод задать более широкий вопрос.

Действительно ли главное, что Украина должна восстановить после войны, это один легендарный самолет?

Важнее ли вернуть способность создавать новые?

Сам Криволап отвечает на это почти афористично:

"Мрия — она не в железе, не в стали и не в двигателях. Мрия — в нормальном государстве, в правильных законах, в отсутствии коррупции".

И здесь история одного уничтоженного самолета снова возвращает нас к Антонову.

Ибо его главным наследием была не одна конкретная машина.

Главным наследием была система, способная одна за другой создавать машины, которых до этого не существовало.

Что на самом деле оставил Антонов Украине

В День авиации легко говорить о рекордах, тоннаже, высоте полета или габаритах машин. Но история КБ Антонова показывает другое: настоящая сила была не в отдельном рекорде.

"Антей" дал конструкторам смелость работать с гигантами. Ан-32 показал, что иногда лучшее решение — не самое большое, а самое точное. "Руслан" стал полноценной рабочей машиной, а "Мрия" превратила технический проект в образ, узнаваемый весь мир.

Все они появились в одной инженерной культуре, которая не боялась искать решения.

Олег Антонов приехал в Киев в 1952 году, когда такой школы здесь еще не было. Через несколько десятилетий она стала одной из тех, за которыми внимательно следили конкуренты и чьи самолеты работали далеко за пределами Украины.

Поэтому сегодня вопрос о будущем украинской авиации значительно шире судьбы одного самолета.

Можно отстроить "Мрию", реставрировать старые борта, хранить чертежи, музеи и память о рекордах.

Но авиационное государство начинается не с памяти о прошлом.

Она начинается там, где снова существуют люди, технологии, производство и среда, способные создать машину, которой еще нет.

И, возможно, именно это сегодня важнее всего вспомнить в День авиации Украины.

Не только то, что мы когда-то создали "Антей", "Руслан" и "Мрия".

А то, сможем ли создать следующий самолет, о котором будет говорить весь мир.