Від "пузатика" до "Мрії": як народжувалися найсміливіші літаки Антонова

У День авіації Україна може згадати літаки, які змушували світ переписувати рекорди й вивчати українські інженерні рішення. Але сьогодні питання вже не в тому, наскільки великими були "Руслан" чи "Мрія". Фокус розповідає, як народилася школа Антонова — і чи залишилося від неї щось більше, ніж легендарні літаки минулого.

Сьогодні, у День авіації України, найпростіше згадати "Мрію" — найбільший транспортний літак світу, який став одним із найвпізнаваніших символів українського авіабудування. Але Ан-225 була лише вершиною значно довшої історії.

До неї був "Антей" — гігант, у який спочатку не вірили навіть фахівці. Був Ан-32, створений не заради рекордів, а для роботи там, де інші літаки втрачали свої можливості. Був "Руслан" — важкий транспортник, конструкцію якого уважно вивчали західні конкуренти і який десятиліттями залишався реально затребуваним у світовій логістиці.

Усі ці машини були дуже різними. Одні створювали для армії, інші — під конкретні кліматичні умови, ще інші — для перевезення вантажів, які до того майже неможливо було підняти в повітря. Але об'єднувало їх одне — авіаційна школа, сформована в Києві Олегом Антоновим.

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Людина, з якої почалася українська авіаційна школа

Коли Олег Антонов у 1952 році переїхав до Києва, майбутніх "Руслана" і "Мрії" ще не існувало навіть на кресленнях. Не було й тієї авіаційної школи, яку через кілька десятиліть знатиме весь світ.

Фактично її довелося створювати з нуля.

Разом з Антоновим до Києва приїхала його дружина Єлизавета Шахатуні — видатна фахівчиня з міцності літаків, яка стала заступницею генерального конструктора і виховала цілу школу інженерів-випробувачів. Навколо них поступово формувався колектив, який згодом створить машини, що встановлюватимуть світові рекорди.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап, який багато років працював на Київському авіазаводі, звертає увагу: Антонов відрізнявся від багатьох керівників радянської авіапромисловості не лише інженерним мисленням, а й стилем управління.

Там, де в інших конструкторських бюро авторитет часто будувався на жорсткості й страху, Антонов поводився інакше.

"Петро Балабуєв, наприклад, був дуже жорстким керівником. А Антонов — виключно інтелігентна людина. До нього не було культу страху. До нього була повага", — згадує Криволап.

Ця деталь важлива не лише для портрета конструктора. Саме в такому середовищі формувалася культура, у якій інженер мав право пропонувати нестандартні рішення, а сам літак розглядали не як тимчасовий проєкт під чергове замовлення, а як машину, яка повинна працювати десятиліттями.

"Якщо щось робити — то надовго. Це його принцип", — пояснює Фокусу Криволап.

Цей принцип легко побачити вже на ранніх машинах Антонова. Ан-2 літає й досі. Ан-12, Ан-24 та Ан-26 десятиліттями залишалися "робочими конями" цивільної й транспортної авіації у десятках країн.

А наступним кроком стало те, що на початку 1960-х багатьом здавалося надто сміливим навіть для такого конструкторського бюро.

Антонов вирішив побудувати гіганта.

І саме з Ан-22 "Антей" почалася пряма дорога до "Руслана" та "Мрії".

Ан-22 "Антей": літак, після якого перестали боятися гігантів

На початку 1960-х ідея створити транспортний літак із фюзеляжем завширшки близько шести метрів здавалася майже авантюрою.

До того важкі транспортники були зовсім іншими — довгими, відносно вузькими, витягнутими. А новий літак Антонова мав бути настільки "пузатим", щоб усередину можна було заводити танки, бронетехніку та великогабаритні вантажі без складних компромісів із завантаженням.

Саме ця ширина і стала однією з головних причин суперечок під час проєктування.

"До того літаки були довгі, тонкі, витягнуті. А тут — шість метрів у перетині фюзеляжу. Справжній "пузатик". Багато хто був переконаний: він зламається", — згадує Криволап.

На макетній комісії у 1961 році лунали серйозні пропозиції звузити корпус. Скептики вважали, що така конструкція вийде занадто важкою, створить проблеми з міцністю і просто не виправдає себе в польоті.

Антонов наполіг на своєму.

Його логіка була простою: якщо літак має перевозити важку техніку, він повинен створюватися під цю задачу, а не змушувати вантаж підлаштовуватися під літак.

27 лютого 1965 року стало зрозуміло, що розрахунок спрацював.

Ан-22 здійснив перший політ. Причому це був не короткий технічний "підскок", коли нову машину піднімають на 10–15 хвилин, перевіряють основні режими й одразу повертають на землю. "Антей" пробув у повітрі понад годину.

За штурвалом був льотчик-випробувач Юрій Курлін, другим пілотом — Володимир Терський, який згодом стане командиром екіпажів Ан-124 "Руслан".

Для КБ це був важливий психологічний момент. Машина, у яку ще кілька років тому не вірили, не просто злетіла — вона показала, що сама концепція широкофюзеляжного гіганта працює.

А вже наприкінці того ж року почалися рекорди.

У грудні 1965-го Ан-22 встановив одразу 12 світових рекордів. Зокрема, підняв близько 88 тонн вантажу на висоту приблизно 6,6 км. А у 1967 році літак підняв уже понад 100 тонн на висоту більш як 7,8 км.

Для свого часу це були цифри, які змушували переписувати довідники.

Ще сильніший ефект "Антей" справив за кордоном.

У червні 1965 року його показали на авіасалоні в Ле-Бурже. За словами Криволапа, масштаби машини виглядали настільки незвично, що дехто спочатку сприймав її мало не як виставковий макет.

Але цей "макет" літав.

І залишався найбільшим турбогвинтовим літаком у світі навіть після того, як у США з'явився значно більший реактивний Lockheed C-5 Galaxy.

Втім, головна революція "Антея" була навіть не в рекордах.

Ан-22 дав КБ Антонова те, що неможливо виміряти тоннами чи кілометрами, — впевненість у тому, що надвеликі літаки можна не лише намалювати на кресленнях, а й реально побудувати, випробувати і запустити в експлуатацію.

"Антей" психологічно і технологічно підготував "Руслан". Він довів, що широкофюзеляжна схема працює, що можна створювати гігантів і ними керувати", — пояснює Криволап.

Після цього шестиметровий фюзеляж уже не здавався безумством. Він став відправною точкою.

Наступний крок мав бути ще масштабнішим.

Ан-124 "Руслан": гігант, який став робочою машиною

Якщо "Антей" довів, що авіаційні гіганти взагалі можуть існувати, то "Руслан" мав відповісти на значно складніше питання: чи може такий літак бути не винятком, а повноцінним робочим інструментом.

Ан-124 створювали вже з іншою логікою. Це мав бути не просто рекордсмен, а транспортник, здатний десятиліттями працювати на далеких маршрутах, перевозити надважкі та негабаритні вантажі й при цьому залишатися економічно доцільним.

У конструкції "Руслана" з'явилися рішення, які сьогодні здаються очевидними, але на той момент виглядали революційно.

Наприклад, завантаження з двох боків — через носову і хвостову частини. Це принципово змінювало логістику: танки, генератори, частини інших літаків та іншу великогабаритну техніку можна було завантажувати без складних обхідних схем.

Для машини таких розмірів "Руслан" мав і дуже високу аеродинамічну якість — близько 18. Тобто він був не просто великим, а ще й доволі ефективним у польоті.

Окрема історія — технології виробництва.

Для Ан-124 використовували довгі дюралюмінієві панелі, які не фрезерували, а прокатували на спеціальних станах. Довжина окремих елементів перевищувала 20 метрів.

"Прокатана панель живе значно довше, ніж фрезерована. Це критично для транспортного літака, який має літати десятиліттями", — пояснює Криволап.

Такі рішення значною мірою й пояснюють, чому "Руслани" залишалися конкурентними навіть через десятиліття після створення.

Але, мабуть, найкраще сам підхід Антонова до інженерії показує історія не з польоту, а з транспортування крила.

Крило "Руслана" виробляли в Ташкенті, й постало питання: як доставити його до Києва.

Залізницею воно не проходило за габаритами. Автомобільні маршрути теж не підходили. Інженери перебирали варіанти, рахували складні схеми, доходили навіть до ідей транспортування на повітряній подушці.

Антонов усе це вислухав і запропонував простіше рішення:

повезти крило літаком.

Для цього використали Ан-22. Крило закріпили зовні й доправили повітрям.

"Купа людей рахувала, досліджувала, сумнівалася. А він просто побачив рішення одразу", — згадує Криволап.

Це була характерна антоновська логіка: не ускладнювати задачу там, де можна знайти простіше й точніше рішення.

І світ дуже швидко помітив, що перед ним не просто ще один радянський транспортник.

Коли Ан-124 вперше показали в Ле-Бурже, навколо машини виникла майже детективна історія. Фотографувати літак тоді було заборонено, але західні авіакомпанії дуже хотіли зрозуміти, як він влаштований.

За словами Криволапа, представники Boeing і Lockheed наймали людей, які буквально перемальовували "Руслан" олівцем — фіксували його контури, пропорції, панелі й конструктивні рішення.

"Вони хотіли зрозуміти, як це зроблено. Бо розуміли: у серійному виробництві такого ще не було", — каже експерт.

У цьому і полягала головна відмінність "Руслана" від багатьох рекордних машин.

Він не був створений лише для того, щоб один раз показати максимальний результат.

Ан-124 став літаком, який реально працював.

Його використовували для перевезення військової техніки, промислового обладнання, генераторів, частин інших літаків — усього того, що не поміщалося у звичайні транспортники.

"Руслан" став, можливо, найвдалішим втіленням філософії Антонова: великі можливості, великий ресурс і реальна потреба ринку.

На цій машині згодом базуватиметься значно відоміший проєкт.

Але перш ніж перейти до "Мрії", варто згадати ще один літак — набагато менший за "Руслан", зате не менш показовий для розуміння школи Антонова.

Ан-32: коли сила була не в розмірі

Після "Антея" і "Руслана" легко подумати, що головною амбіцією КБ Антонова було будувати дедалі більші літаки. Але Ан-32 показує зовсім інший бік цієї школи.

Його створювали не для рекордів і не для того, щоб вразити авіасалони. Завдання було значно приземленішим: потрібен був транспортник, який не втрачав би ефективності там, де спека, розріджене повітря і високогірні аеродроми різко обмежують можливості звичайних машин.

Замість того щоб проєктувати новий літак з нуля, в КБ пішли іншим шляхом. За основу взяли вже перевірений Ан-26, посилили конструкцію і встановили значно потужніші двигуни.

Так з'явився Ан-32 — машина, пристосована до роботи на висоті понад дві тисячі метрів, у спеку, пил і далеко не ідеальних аеродромних умовах.

Тут добре видно підхід Антонова: не ускладнювати конструкцію заради самої складності, а знайти рішення, яке дає максимальний результат із уже наявної платформи.

Можливості літака особливо яскраво демонстрували під час показових польотів у Києві перед представниками Повітряних сил Індії.

Криволап згадує, що поведінка Ан-32 у повітрі мало нагадувала звичайний транспортник.

"Я тоді дивився на Ан-32 і ловив себе на думці: якби під час війни був такий винищувач… Бо те, що він робив у повітрі, взагалі не асоціюється з транспортним літаком", — каже експерт.

Машина могла різко набирати висоту, виконувати енергійні маневри, працювати там, де інші транспортники починали втрачати тягу.

Це й принесло Ан-32 попит у країнах зі складною географією та кліматом — передусім в Індії, а також у Перу та інших державах.

У результаті вийшов літак, який не став символом масштабу на кшталт "Руслана" чи "Мрії", але десятиліттями залишався потрібним саме тому, що дуже точно відповідав своїй задачі.

Ан-32 добре показував: школа Антонова вміла не тільки робити найбільше.

Вона вміла робити саме те, що було потрібно.

А наприкінці 1980-х перед цією школою поставили задачу зовсім іншого масштабу — створити літак, здатний нести на собі космічний корабель.

Так з'явилася Ан-225 "Мрія".

Ан-225 "Мрія": вершина, створена під одну задачу

Сьогодні "Мрію" згадують як абсолютну вершину українського авіабудування. Найбільший транспортний літак світу, сотні рекордів, натовпи біля аеропортів, трансляції посадок і статус машини, яку впізнавали навіть люди, далекі від авіації.

Але є парадокс: найвідоміший літак школи Антонова від самого початку створювали зовсім не як універсальний транспортник майбутнього.

Ан-225 була потрібна під одну дуже конкретну задачу — радянську космічну програму. Вона мала перевозити орбітальний корабель "Буран" та елементи комплексу "Енергія", у тому числі зовні, на фюзеляжі.

Тому "Мрія" фактично виросла з "Руслана", а не була повністю новою машиною.

"По суті, "Мрія" — це не окрема революція в авіації, а подальший розвиток "Руслана". Причому розвиток досить вузький — під конкретну задачу. Її створювали для перевезення "Бурану", і саме з цією функцією вона справлялася ідеально", — пояснює Криволап.

Конструктори зберегли базову логіку Ан-124, але збільшили крило, посилили конструкцію і додали ще два двигуни. У результаті "Мрія" отримала шість двигунів замість чотирьох.

Ще однією впізнаваною деталлю стало двокільове хвостове оперення. Воно було не декоративним рішенням: великий вантаж на "спині" літака створював аеродинамічну тінь, через яку звичайний центральний кіль працював би гірше.

"Коли вантаж розміщується зверху, він створює аеродинамічну тінь. Тому стандартне вертикальне оперення не працює ефективно. Саме тому конструкцію розділили на два кіля", — пояснює експерт.

Перший політ Ан-225 відбувся у грудні 1988 року. А вже за кілька місяців машина зробила те, після чого про неї заговорив увесь авіаційний світ.

22 березня 1989 року "Мрія" піднялася в небо з вантажем масою 156,3 тонни. За один політ вона встановила одразу 110 світових рекордів за швидкістю, висотою та вантажопідйомністю.

"Це був демонстраційний політ, який мав показати можливості літака. І з цієї точки зору результат виглядав дуже ефектно — одразу більше сотні рекордів за один рейс", — зазначає Криволап.

Невдовзі Ан-225 почала виконувати саме ту роботу, заради якої її створювали, — перевозити "Буран" на фюзеляжі. А у червні 1989 року цю пару показали на авіасалоні в Ле-Бурже.

Там і почав народжуватися образ "Мрії", який згодом пережив саму програму "Буран".

Космічний проєкт невдовзі зник. А літак залишився.

Після розпаду СРСР Україна отримала один готовий Ан-225 та ще один недобудований борт. Машина, розрахована на надзвичайно специфічну роботу, раптом залишилася без головної задачі.

Для "Мрії" почалося друге життя — уже не як частини космічної програми, а як комерційного транспортника для вантажів, які майже ніхто інший у світі не міг перевезти за один раз.

Це друге життя і зробило її легендою.

Але водночас воно показало слабке місце Ан-225: унікальність ще не означає економічну ефективність.

Чому "Руслан" виявився практичнішим за "Мрію"

Після завершення програми "Буран" Ан-225 фактично довелося вигадувати нову професію. На початку 2000-х літак модернізували і повернули до польотів уже як комерційний транспортник для надважких та негабаритних вантажів.

Тоді "Мрія" й стала глобальною знаменитістю.

Вона перевозила енергетичне обладнання, генератори, промислові конструкції, найдовші лопаті вітротурбін, гуманітарні вантажі. Її поява в аеропорту сама по собі перетворювалася на подію.

Але якщо відкласти емоції й подивитися на літак як на комерційний інструмент, картина була вже не такою однозначною.

За словами Криволапа, значну частину вантажів, які брала "Мрія", міг перевозити й Ан-124. Так, іноді замість одного рейсу Ан-225 доводилося б виконувати два рейси "Руслана", але це все одно могло бути вигідніше.

Причина проста: "Мрія" була значно дорожчою в експлуатації.

За оцінками експерта, чартерна ставка Ан-225 становила приблизно 85–120 тисяч доларів за годину польоту, тоді як для Ан-124 — близько 40–65 тисяч.

Ще показовіша різниця — у завантаженості.

"Мрія" в середньому налітала приблизно 200–250 годин на рік, у найкращі роки — до 400. Для "Русланів" типовим був наліт у межах 800–1500 годин на рік.

Різнився і ресурс. За оцінкою Криволапа, для Ан-225 він становив близько 20 тисяч годин, тоді як для Ан-124 — до 50 тисяч.

Тобто "Руслан" від самого початку був ближчим до логіки регулярної експлуатації: більше рейсів, нижча вартість години, ширший спектр задач.

"Мрія" залишалася машиною для виняткових випадків.

У цьому і був головний парадокс Ан-225. Вона могла зробити те, чого не міг майже ніхто. Але такі задачі виникали не щодня.

До того ж велика частина сучасної промислової логістики заздалегідь проєктується під можливості серійних транспортників. Замовники ще на етапі виробництва обладнання враховують, яким літаком, кораблем чи автомобільним транспортом його можна буде доставити.

Тому ринок рідко створював роботу саме під унікальні можливості Ан-225.

"Руслан" став робочим інструментом глобальної логістики.

"Мрія" — її винятком.

Але для мільйонів людей економічні розрахунки вже не мали значення. Вони бачили найбільшу транспортну машину світу з українським прапором на хвості.

Після 24 лютого 2022 року саме це виявилося важливішим за будь-які цифри щодо вартості польоту чи ресурсу.

Гостомель: коли "Мрія" перестала бути просто літаком

До 2022 року Ан-225 уже давно жила окремим життям від тієї задачі, заради якої її колись створювали. Про "Буран" пам'ятали переважно авіаційні ентузіасти, а сама "Мрія" асоціювалася вже передусім з Україною.

Вона прилітала до різних країн із важкими вантажами, збирала людей біля огорож аеропортів, ставала героїнею відео і прямих трансляцій. Для багатьох це був не просто великий транспортник, а наочний доказ того, що українська авіаційна школа колись могла створювати речі світового масштабу.

Її знищення росіянами в Гостомелі у лютому 2022 року сприйняли зовсім не як втрату одного борту.

Майже одразу почали звучати заяви про те, що "Мрію" потрібно відбудувати. Ідея була зрозумілою емоційно: повернути те, що Росія знищила, і тим самим показати, що вона не здатна знищити саму українську авіаційну спадщину.

Але якщо дивитися на питання не символічно, а інженерно та економічно, воно значно складніше.

Криволап прямо ставить під сумнів саму доцільність такого проєкту.

"Я не зовсім розумію, навіщо відновлювати літак, який був модернізацією іншого літака, і цій модернізації вже майже 40 років", — каже експерт.

Йдеться не тільки про вартість. Відновлення машини такого класу означає повернення складних технологій, виробничих ланцюгів, комплектуючих і компетенцій, частина яких за десятиліття була втрачена або змінилася.

І навіть якщо технічно це колись стане можливим, залишається інше питання: навіщо відтворювати літак, який сам по собі був продуктом конкретної епохи і конкретної задачі, що давно зникла?

Криволап формулює це жорстко:

"Це красивий літак, який викликає емоції. Але це не про ефективність і не про майбутнє".

Ан-225 стала для України символом саме тому, що давно вийшла за межі своєї практичної функції. Тому й бажання повернути її значною мірою лежить поза економікою.

Та День авіації дає привід поставити ширше питання.

Чи справді головне, що Україна має відновити після війни, — це один легендарний літак?

Чи важливіше повернути здатність створювати нові?

Сам Криволап відповідає на це майже афористично:

"Мрія — вона не в залізі, не в сталі й не у двигунах. Мрія — в нормальній державі, в правильних законах, у відсутності корупції".

І тут історія одного знищеного літака знову повертає нас до Антонова.

Бо його головною спадщиною була не одна конкретна машина.

Головною спадщиною була система, здатна одну за одною створювати машини, яких до цього не існувало.

Що насправді залишив Антонов Україні

У День авіації легко говорити про рекорди, тоннаж, висоту польоту чи габарити машин. Але історія КБ Антонова показує інше: справжня сила була не в окремому рекорді.

"Антей" дав конструкторам сміливість працювати з гігантами. Ан-32 показав, що іноді найкраще рішення — не найбільше, а найточніше. "Руслан" став повноцінною робочою машиною, а "Мрія" перетворила технічний проєкт на образ, який упізнавав увесь світ.

Усі вони з'явилися в одній інженерній культурі, яка не боялася шукати власні рішення.

Олег Антонов приїхав до Києва у 1952 році, коли такої школи тут ще не існувало. За кілька десятиліть вона стала однією з тих, за якими уважно стежили конкуренти і чиї літаки працювали далеко за межами України.

Тому сьогодні питання про майбутнє української авіації значно ширше за долю одного літака.

Можна відбудувати "Мрію", реставрувати старі борти, зберігати креслення, музеї та пам'ять про рекорди.

Але авіаційна держава починається не з пам'яті про минуле.

Вона починається там, де знову існують люди, технології, виробництво і середовище, здатні створити машину, якої ще немає.

І, можливо, саме це сьогодні найважливіше згадати у День авіації України.

Не лише те, що ми колись створили "Антей", "Руслан" і "Мрію".

А те, чи зможемо створити наступний літак, про який говоритиме весь світ.