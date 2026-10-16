SCALP украинского производства: когда французские лицензии превратятся в оружие для ВСУ

Французские ракеты и бомбы украинского производства — перспектива, к которой Киев приблизился после получения лицензий. Но между разрешением и первой партией оружия могут пройти годы. Фокус выяснил, что удастся освоить быстрее и почему даже собственное производство не устранит зависимости от партнеров.

Получать готовое оружие от союзников или производить его самостоятельно — для Украины это вопрос как времени, так и зависимости от чужих решений. Франция передала Киеву все обещанные лицензии на производство вооружения, сообщил Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном в Брюсселе 15 октября. Теперь, по словам президента, договоренности нужно как можно быстрее реализовать.

Однако наличие лицензии ещё не означает, что завтра с заводского конвейера сойдёт первая ракета. Для этого нужны технологии, оборудование, подготовленные специалисты и стабильные поставки комплектующих. От того, насколько глубоко Украина сможет освоить производство, зависит и главное: получит ли она возможность самостоятельно наращивать выпуск необходимого оружия или останется зависимой от зарубежных деталей.

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Что именно позволяют французские лицензии, когда военные почувствуют результат и какие препятствия придётся преодолеть на пути от подписания документов до серийного выпуска — выяснял Фокус.

Лицензии получены. Станет ли французское оружие украинским?

Передача лицензий открывает Украине путь к производству французского вооружения, однако не дает неограниченного права распоряжаться чужими технологиями. Что именно можно производить, какие компоненты придется закупать и как организовать производство — все это будет определяться условиями соглашений.

Об этом в комментарии Фокуса отмечает обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников. По его словам, публичной информации пока недостаточно, чтобы подробно описать будущую производственную модель.

"Лицензия — это не какой-то подарок: вот, пожалуйста, теперь это ваше, производите и делайте с ней что хотите. Есть лицензионные условия, есть алгоритмы, по которым это вооружение будет изготавливаться. Все так или иначе будет связано с производственной логистикой и цепочками поставок. Мы не знаем их на сто процентов — сейчас этой информации нет в открытых источниках. Часть составляющих компонентов можно будет локализовать в Украине. Но если отвечать на вопрос, избавит ли это нас от зависимости на сто процентов, — на самом деле нет", — объясняет обозреватель.

По словам Кушникова, пакет включает в себя вооружение для ряда важных задач Сил обороны: противовоздушной обороны, нанесения ударов на большие расстояния и поддержки войск вблизи фронта.

"Это и ракеты Aster 30 для комплексов SAMP/T, и крылатые ракеты SCALP, которые также играют важную роль, когда речь заходит о наших дальнобойных возможностях. Ну и непосредственно бомбы AASM различных калибров — 250 и 500 килограммов. Это средства, которые активно использует наша тактическая авиация для нанесения ударов по вражеским позициям вблизи линии боевого соприкосновения", — отмечает он.

От получения разрешения до запуска первой ракеты могут пройти годы

После получения лицензии необходимо ещё создать производственные мощности и наладить поставки. Даже для стран с развитой промышленностью этот процесс может занять годы.

Кушников упоминает Индию, которая также получала лицензии на французское вооружение. По его словам, соответствующие процессы там еще находятся в стадии выработки, хотя речь идет о других системах, чем в соглашениях с Украиной. Более показательной параллелью обозреватель называет лицензионное производство ракет для американских комплексов Patriot в Японии и Германии.

"Япония имеет лицензию на производство противоракет семейства PAC-3 CRI. Германия — на производство ракет-перехватчиков семейства PAC-2, а именно PAC-2 GEM-T. В первом случае от получения лицензии до выпуска первой серийной ракеты в Японии прошло три года. Германия получила лицензию в 2024 году, и сейчас выпуск первой противоракеты переносят с конца 2026-го на начало 2027 года", — рассказывает Кушников.

Причина — в сложности самого изделия. Ракета состоит из множества элементов, производство которых распределено между специализированными предприятиями. Получение права на её изготовление не означает автоматического доступа ко всем необходимым деталям.

"Для производства одной противоракеты — а это очень сложный как с технологической, так и с производственной точки зрения процесс — задействовано около двадцати предприятий. Каждое из них выпускает тот или иной элемент или компонент, входящий в её состав. Именно эти моменты и объединяют производственный процесс в крупную производственно-логистическую сеть. Одно предприятие сегодня уже не в состоянии в полном цикле производить такое сложное изделие, как ракета-перехватчик", — объясняет обозреватель.

Поэтому для украинского производства будет иметь значение не только готовность собственных мощностей, но и возможности зарубежных поставщиков. Если критически важный компонент производят лишь несколько предприятий, зависимость от них сохранится и после локализации части работ.

Какое вооружение будет проще освоить Украине

Сложность запуска будет зависеть от вида вооружения. Что касается средств противовоздушной обороны, Украина будет присоединяться к уже существующему международному сотрудничеству.

"Что касается французских разработок, в частности Aster 30, мы знаем, что комплекс SAMP/T создавали совместно, в рамках Eurosam, предприятия Франции и Италии. Вопрос в том, как именно будет выстроена будущая логистика поставок компонентов и комплектующих: какую их часть будут производить в Украине, а какую оставят исключительно за европейскими подрядчиками. Та же аналогия справедлива и для крылатых ракет воздушного базирования SCALP", — отмечает Кушников.

Более простым направлением он считает локализацию производства комплектов AASM Hammer. Именно здесь, по его мнению, может быть проще организовать поставки необходимых компонентов.

"Что касается управляемых бомб Hammer, ситуация будет несколько проще, поскольку там не так много различных компонентов и элементов. Это модуль планирования и модуль наведения, которые производит компания Safran. Именно в этом направлении потенциально проще всего получить все необходимые комплектующие и компоненты для локализации производства в Украине", — объясняет обозреватель.

Впрочем, даже в этом случае он не ожидает мгновенного результата. Его предварительная оценка касается первых практических шагов, а не начала массовых поставок в армию.

"Это, скорее всего, займет полгода и более, прежде чем какие-то первые конкретные шаги будут воплощены и реализованы в Украине", — заключает Кушников.

Aster 30, SCALP и Hammer: зачем Украине французское вооружение

Aster 30 — ракеты для защиты воздушного пространства

Aster 30 — семейство зенитных управляемых ракет, которые используются, в частности, во франко-итальянских комплексах SAMP/T, известных во Франции как MAMBA. Их задача — перехватывать воздушные цели: самолеты, беспилотники и ракеты. Модификация Aster 30 B1 также предназначена для противодействия баллистическим ракетам малой дальности. Поэтому важно различать возможности конкретных версий: название Aster 30 не означает, что все ракеты этого семейства обладают одинаковыми характеристиками.

Ракета стартует вертикально, а сочетание аэродинамического и газодинамического управления обеспечивает высокую маневренность при перехвате. По данным MBDA, скорость достигает 4,5 Маха. Для Украины значение такого вооружения заключается в усилении защиты городов, войск и критически важной инфраструктуры.

SCALP-EG — крылатая ракета для нанесения ударов по тылу

SCALP-EG — французская версия авиационной крылатой ракеты, известной в Великобритании как Storm Shadow. Производитель определяет её назначение как высокоточное поражение важных стационарных целей, в частности укреплённых бункеров и инфраструктурных объектов. Заявленная дальность превышает 250 километров, масса составляет около 1300 килограммов, длина — 5,1 метра.

После запуска ракета летит на малой высоте, используя инерциальную и спутниковую навигацию, а также сопоставление рельефа местности. На завершающем этапе инфракрасная головка самонаведения сравнивает изображение цели с заранее сохраненным. Проникающая боевая часть позволяет поражать защищенные объекты.

AASM Hammer — комплекты, превращающие авиабомбу в высокоточное оружие

AASM Hammer французской компании Safran — модульное авиационное вооружение. К корпусу бомбы добавляют комплект наведения и хвостовой модуль увеличения дальности. Такая конструкция позволяет использовать различные корпуса бомб: производитель указывает совместимость с классами 125, 250, 500 и 1000 килограммов. Эти цифры обозначают весовой класс бомбы, а не массу взрывчатого вещества.

Safran заявляет о дальности более 70 километров, однако фактическая дальность зависит от условий сброса и конфигурации вооружения. Существуют версии с инерциально-спутниковым наведением, а также с дополнительным инфракрасным или лазерным наведением. Hammer предназначены для поддержки наземных войск и нанесения точечных ударов по наземным целям с большого расстояния.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон поручил разработать план защиты критически важной инфраструктуры и оборонных предприятий от возможных российских атак с использованием дронов и кибератак. Он заявил, что Москва усиливает провокации против Европы, и подчеркнул, что Франция не откажется от поддержки Украины, ведь "сегодня в Украине на карту поставлена безопасность всей Европы".

Кроме того, ранее Фокус выяснял, чем грозит Украине прекращение передачи американских разведданных. По оценкам экспертов, ПВО не утратит способности обнаруживать ракеты, но у неё будет значительно меньше времени для перехвата баллистических ракет, а у людей — для укрытия.