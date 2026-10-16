Украинское оружие, созданное по французским технологиям: Зеленский объявил о важном прорыве

Передача Францией всех обещанных лицензий позволит Украине локализовать производство западного вооружения на подземных заводах и окончательно отказаться от советских оборонных стандартов.

Украина получила все лицензии, которые Франция обещала предоставить для производства вооружений на территории Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях 15 октября по итогам рабочей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Брюсселе.

По словам Зеленского, ключевым результатом переговоров стало завершение передачи всех разрешительных документов на производство французских вооружений в Украине. Получение лицензий должно способствовать развитию украинского оборонно-промышленного комплекса и ускорить обеспечение Сил обороны необходимыми средствами для противодействия агрессору.

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"Благодарен Эммануэлю: все лицензии на производство вооружения, которые Франция пообещала Украине, уже получены. Важно оперативно реализовать это на уровне команд. Спасибо, Франция!", — написал украинский президент.

Теперь перед профильными командами двух стран встанет задача как можно быстрее реализовать полученные лицензионные соглашения на практике для развертывания соответствующих производственных мощностей. Речь идет о трех практических задачах:

Технологический трансфер: получение подробной технической документации, спецификаций и программного обеспечения для систем наведения.

получение подробной технической документации, спецификаций и программного обеспечения для систем наведения. Локализация цепочек поставок: организация поставок специального сырья, компонентов и оборудования (станков), которые пока не производятся в Украине.

организация поставок специального сырья, компонентов и оборудования (станков), которые пока не производятся в Украине. Обучение инженеров: направление украинских специалистов на французские оборонные заводы (в частности, компаний MBDA, Nexter, Thales) для освоения сборки и контроля качества.

Что дают лицензии Украине на практике:

Независимость от логистических задержек: собственное производство оружия по французским чертежам позволит не ждать месяцами доставки партий из Франции через границу.

собственное производство оружия по французским чертежам позволит не ждать месяцами доставки партий из Франции через границу. Снижение стоимости и наращивание масштабов: производство в Украине будет существенно дешевле и даст возможность изготавливать необходимые объемы под конкретные нужды фронта.

производство в Украине будет существенно дешевле и даст возможность изготавливать необходимые объемы под конкретные нужды фронта. Маскировка и безопасность: развертывание производства планируется на распределенных и подземных площадках, а также на совместных мощностях в странах-партнерах.

развертывание производства планируется на распределенных и подземных площадках, а также на совместных мощностях в странах-партнерах. Интеграция в оборонную промышленность НАТО: переход на французские технологические стандарты позволит оставить в прошлом зависимость от советских или устаревших оборонных схем.

В своем заявлении Владимир Зеленский подчеркнул, что Франция оказывает Украине максимальную поддержку в поиске ответов на очередной виток эскалации со стороны России, а также поблагодарил французских партнеров за последовательную поддержку. По его словам, Украина и Франция договорились ускорить работу над оборонными проектами на фоне усиления российских атак.

Отметим, что в Брюсселе Зеленский и Макрон также обсудили укрепление украинской авиации, противовоздушной обороны и разработку европейской системы перехвата баллистических ракет FREYJA. По словам украинского президента, новые пакеты помощи для украинской авиации должны поступить уже в течение октября.

"В частности, уже в этом месяце появятся новые пакеты мер по укреплению нашей авиации", — сообщил Зеленский.

Вопрос развития авиации является частью более широких договоренностей между Киевом и Парижем. В июле 2026 года стороны объявили о планах Украины по приобретению 16 истребителей Rafale с соответствующим вооружением. Также была согласована подготовка украинских пилотов и технического персонала во Франции.

Франция также подтвердила намерение передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и содействовать развитию украинского потенциала в сфере противодействия баллистическим ракетам.

Кстати, как раз во время переговоров Зеленского с Макроном российские войска нанесли очередной удар с помощью дронов по энергетической инфраструктуре Луцка, что привело к отключениям электроэнергии в городе. Президент подчеркнул, что подобный демонстративный террор в эти дни продолжается фактически непрерывно.

"Россия демонстративно проигнорировала предложение американского президента о прекращении огня в отношении объектов энергетики. И сейчас она использует проблемы в работе Starlink, чтобы наносить максимальный ущерб всему, что обеспечивает нормальную жизнь", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон поручил разработать план защиты критически важной инфраструктуры и оборонных предприятий от возможных российских атак с использованием дронов и кибератак. Он заявил, что Москва усиливает провокации против Европы, и подчеркнул, что Франция не откажется от поддержки Украины, ведь "сегодня в Украине на карту поставлена безопасность всей Европы".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "Коалиции желающих" объявил, что Париж дополнительно передаст Киеву ракеты Aster и истребители Mirage.