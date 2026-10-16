Украинское оружие, созданное по французским технологиям: Зеленский объявил о важном прорыве
Передача Францией всех обещанных лицензий позволит Украине локализовать производство западного вооружения на подземных заводах и окончательно отказаться от советских оборонных стандартов.
Украина получила все лицензии, которые Франция обещала предоставить для производства вооружений на территории Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях 15 октября по итогам рабочей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Брюсселе.
По словам Зеленского, ключевым результатом переговоров стало завершение передачи всех разрешительных документов на производство французских вооружений в Украине. Получение лицензий должно способствовать развитию украинского оборонно-промышленного комплекса и ускорить обеспечение Сил обороны необходимыми средствами для противодействия агрессору.
"Благодарен Эммануэлю: все лицензии на производство вооружения, которые Франция пообещала Украине, уже получены. Важно оперативно реализовать это на уровне команд. Спасибо, Франция!", — написал украинский президент.
Теперь перед профильными командами двух стран встанет задача как можно быстрее реализовать полученные лицензионные соглашения на практике для развертывания соответствующих производственных мощностей. Речь идет о трех практических задачах:
- Технологический трансфер: получение подробной технической документации, спецификаций и программного обеспечения для систем наведения.
- Локализация цепочек поставок: организация поставок специального сырья, компонентов и оборудования (станков), которые пока не производятся в Украине.
- Обучение инженеров: направление украинских специалистов на французские оборонные заводы (в частности, компаний MBDA, Nexter, Thales) для освоения сборки и контроля качества.
Что дают лицензии Украине на практике:
- Независимость от логистических задержек: собственное производство оружия по французским чертежам позволит не ждать месяцами доставки партий из Франции через границу.
- Снижение стоимости и наращивание масштабов: производство в Украине будет существенно дешевле и даст возможность изготавливать необходимые объемы под конкретные нужды фронта.
- Маскировка и безопасность: развертывание производства планируется на распределенных и подземных площадках, а также на совместных мощностях в странах-партнерах.
- Интеграция в оборонную промышленность НАТО: переход на французские технологические стандарты позволит оставить в прошлом зависимость от советских или устаревших оборонных схем.
В своем заявлении Владимир Зеленский подчеркнул, что Франция оказывает Украине максимальную поддержку в поиске ответов на очередной виток эскалации со стороны России, а также поблагодарил французских партнеров за последовательную поддержку. По его словам, Украина и Франция договорились ускорить работу над оборонными проектами на фоне усиления российских атак.
Отметим, что в Брюсселе Зеленский и Макрон также обсудили укрепление украинской авиации, противовоздушной обороны и разработку европейской системы перехвата баллистических ракет FREYJA. По словам украинского президента, новые пакеты помощи для украинской авиации должны поступить уже в течение октября.
"В частности, уже в этом месяце появятся новые пакеты мер по укреплению нашей авиации", — сообщил Зеленский.
Вопрос развития авиации является частью более широких договоренностей между Киевом и Парижем. В июле 2026 года стороны объявили о планах Украины по приобретению 16 истребителей Rafale с соответствующим вооружением. Также была согласована подготовка украинских пилотов и технического персонала во Франции.
Франция также подтвердила намерение передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и содействовать развитию украинского потенциала в сфере противодействия баллистическим ракетам.
Кстати, как раз во время переговоров Зеленского с Макроном российские войска нанесли очередной удар с помощью дронов по энергетической инфраструктуре Луцка, что привело к отключениям электроэнергии в городе. Президент подчеркнул, что подобный демонстративный террор в эти дни продолжается фактически непрерывно.
"Россия демонстративно проигнорировала предложение американского президента о прекращении огня в отношении объектов энергетики. И сейчас она использует проблемы в работе Starlink, чтобы наносить максимальный ущерб всему, что обеспечивает нормальную жизнь", — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон поручил разработать план защиты критически важной инфраструктуры и оборонных предприятий от возможных российских атак с использованием дронов и кибератак. Он заявил, что Москва усиливает провокации против Европы, и подчеркнул, что Франция не откажется от поддержки Украины, ведь "сегодня в Украине на карту поставлена безопасность всей Европы".
Кроме того, "Фокус" сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "Коалиции желающих" объявил, что Париж дополнительно передаст Киеву ракеты Aster и истребители Mirage.