Українська зброя за французькими технологіями: Зеленський оголосив про важливий прорив

Передача Францією всіх обіцяних ліцензій дозволить Україні локалізувати виробництво західного озброєння на підземних заводах та остаточно позбутися радянських оборонних стандартів.

Україна отримала всі ліцензії, які Франція обіцяла надати для виробництва озброєння на українській території. Про це президент України Володимир Зеленський написав у своїх соціальних мережах 15 жовтня за підсумками предметної зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася в Брюсселі.

За словами Зеленського, ключовим досягненням перемовин стало завершення передачі всіх дозвільних документів на виробництво французьких збройних розробок в Україні. Отримання ліцензій має допомогти розвивати український оборонно-промисловий комплекс і прискорити забезпечення Сил оборони необхідними засобами для протидії агресору.

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"Вдячний Емманюелю: всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані. Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це. Дякую, Франціє!", — написав український президент.

Тепер перед профільними командами двох країн буде стояти завдання якнайшвидше реалізувати отримані ліцензійні домовленості на практиці для розгортання відповідних виробничих потужностей. Йдеться про три практичні завдання:

Технологічний трансфер: отримання детальної технічної документації, специфікацій та програмного забезпечення для систем наведення.

отримання детальної технічної документації, специфікацій та програмного забезпечення для систем наведення. Локалізація ланцюгів постачання: організація постачання спеціальної сировини, компонентів та обладнання (верстатів), які поки що не виготовляються в Україні.

організація постачання спеціальної сировини, компонентів та обладнання (верстатів), які поки що не виготовляються в Україні. Навчання інженерів: направлення українських спеціалістів на французькі оборонні заводи (зокрема компаній MBDA, Nexter, Thales) для опанування збірки та контролю якості.

Що дають ліцензії Україні на практиці:

Незалежність від логістичних затримок: власне виготовлення зброї за французькими кресленнями дозволить не чекати місяцями на доставку партій із Франції через кордон.

власне виготовлення зброї за французькими кресленнями дозволить не чекати місяцями на доставку партій із Франції через кордон. Зниження вартості та нарощування масштабів: виробництво в Україні буде суттєво дешевшим та дасть можливість виготовляти необхідні обсяги під конкретні потреби фронту.

виробництво в Україні буде суттєво дешевшим та дасть можливість виготовляти необхідні обсяги під конкретні потреби фронту. Маскування та безпека: розгортання виробництва планується на розподілених та підземних майданчиках, а також на спільних потужностях у країнах-партнерах.

розгортання виробництва планується на розподілених та підземних майданчиках, а також на спільних потужностях у країнах-партнерах. Інтеграція в оборонпром НАТО: перехід на французькі технологічні стандарти залишить в минулому залежність від радянських або застарілих оборонних схем.

У своїй заяві Володимир Зеленський підкреслив, що Франція максимально сприяє Україні у пошуку відповідей на чергову витк ескалації з боку Росії, а також подякував французьким партнерам за послідовну підтримку. За його словами, Україна та Франція домовилися прискорити роботу над оборонними проєктами на тлі посилення російських атак.

Зазначимо, що у Брюсселі Зеленський з Макроном також обговорили посилення української авіації, протиповітряної оборони та розробку європейської системи перехоплення балістичних ракет FREYJA. За словами українського президента, нові пакети допомоги для української авіації мають надійти вже протягом жовтня.

"Зокрема, вже цього місяця будуть нові пакети на посилення нашої авіації", — повідомив Зеленський.

Питання розвитку авіації є частиною ширших домовленостей між Києвом і Парижем. У липні 2026 року сторони оголосили про плани придбання Україною 16 винищувачів Rafale з відповідним озброєнням. Також було погоджено підготовку українських пілотів і технічного персоналу у Франції.

Франція також підтвердила намір передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та сприяти розвитку українських спроможностей у сфері протидії балістичним ракетам.

До речі, просто під час його перемовин Зеленського із Макроном російські війська завдали чергового удару дронами по енергетичній інфраструктурі Луцька, що призвело до знеструмлень у місті. Президент наголосив, що подібний показовий терор цими днями триває фактично безперервно.

"Росія демонстративно знехтувала пропозицією американського Президента припинити вогонь по енергетиці. І зараз користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань всьому, що підтримує звичайне життя", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон доручив розробити план захисту критичної інфраструктури та оборонних підприємств від можливих російських атак дронами й кібератак. Він заявив, що Москва посилює провокації проти Європи, та наголосив, що Франція не відступить від підтримки України, адже "сьогодні в Україні на карту поставлено безпеку всієї Європи".

Також Фокус писав, що президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "Коаліції охочих" оголошував, що Париж додатково передасть Києву ракети Aster та винищувачі Mirage.