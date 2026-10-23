Выход из зависимости от Starlink: что предлагают Украине ICEYE и Nokia

Минобороны Украины подписало с финскими ICEYE и Nokia письмо о намерениях о сотрудничестве в космосе — это позволит создать собственную защищённую систему спутниковой связи, которую будет контролировать Украина. Но первые спутники могут появиться на орбите Земли не раньше 2028 года, а стоимость всей системы эксперты оценивают минимум в 2 млрд долларов. Что от этого выиграет Украина, — в материале Фокуса.

На днях стало известно, что Министерство обороны Украины подписало с финскими компаниями ICEYE и Nokia письмо о намерениях по сотрудничеству в космосе, что позволит создать собственную защищенную систему спутниковой связи, которую будет контролировать Украина, сообщает пресс-служба компании ICEYE.

Подписание состоялось 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Украину. Пока стороны договорились изучить возможности сотрудничества. Сроки и финансирование не называются.

В начале октября ICEYE и Nokia объявили о совместной разработке защищенной спутниковой широкополосной связи на низкой околоземной орбите, как у Starlink. Главное отличие — государство-заказчик будет владеть и управлять всем: спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами. Такая связь может потребоваться для обороны, охраны границ, работы экстренных служб и ликвидации последствий катастроф.

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Гендиректор и соучредитель ICEYE Рафал Модженский напомнил, что компания поддерживает Украину с 2022 года, а в данный момент Украина нуждается в защищенных, суверенных и высокопроизводительных системах спутниковой связи, которые она контролирует.

Глава Nokia Defense Микко Хаутала в свою очередь подчеркнул, что спутниковые сети защищают связь, когда наземная инфраструктура повреждена. По его словам, система должна дать Украине контроль над связью, от которой она зависит.

Данное решение как нельзя вовремя, с учетом того, что Starlink для ВСУ по-прежнему работает в ограниченном режиме, о чем в пятницу заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

О том, что ограничения на работу военной версии Starlink в Украине до сих пор не сняты, пишет и Associated Press. Хотя накануне The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил снять ограничения на работу Starlink в Украине.

Появление спутников для Украины на орбите Земли возможно не раньше 2028 года

Конечно, тут же возникают вопросы, насколько эффективной будет данная система спутниковой связи, а главное — как быстро она появится и кто профинансирует данный проект. И действительно ли есть шанс, что данную систему будет контролировать Украина, что будет означать ее полную независимость от чьей-то прихоти. По словам независимого эксперта по изучению космоса и экс-советника председателя Государственного космического агентства Украины Андрея Колесника, если все пойдет по плану, то данная суверенная система, которой полностью будет владеть и управлять правительство, — это прогресс.

Ведь, например, компания ICEYE работает и в другом направлении — космическом наблюдении за Землей с помощью радарных спутников. На данном этапе Украина использует данные отдельных спутников ICEYE для своих разведывательных задач, но это не означает, что эти спутники принадлежат Украине. Мы получаем информацию, собранную ими, но не владеем всей системой и не можем самостоятельно определять все параметры ее работы. Польша пошла другим путем: она приобрела собственную спутниковую систему у ICEYE, которой может самостоятельно управлять и решать, где, когда и для каких целей использовать спутники.

"Подобную модель ICEYE предлагает рассмотреть и для Украины, но уже в сфере спутниковой связи — создании собственной системы низкоорбитальной спутниковой связи, которая могла бы обеспечивать широкополосный доступ к интернету", — подчеркивает в комментарии Фокусу эксперт.

При этом важно понимать, что ICEYE специализируется прежде всего на радарных спутниках для наблюдения за Землей, а не на разработке систем связи. Поэтому в этом направлении компания сотрудничает с Nokia, одним из мировых лидеров в области телекоммуникационных технологий. И компании договорились о сотрудничестве в сфере низкоорбитальных спутниковых систем связи, которые могут обеспечивать широкополосный интернет. Такая модель потенциально позволяет государствам создавать или приобретать собственные системы связи, контролировать их использование и снижать зависимость от сторонних операторов, отмечает эксперт.

По словам Колесника, Nokia отвечает за телекоммуникационное оборудование и технологии связи, а ICEYE — за спутниковые платформы, на которых это оборудование размещается. Вместе компании могут создать полноценную систему спутниковой связи, включая спутники, оборудование и пользовательские терминалы. 1 октября компании объявили о сотрудничестве и готовности предлагать государствам собственные системы суверенной и защищенной спутниковой связи. Украина, по словам спикера, стала первым государством, которому предложили такую систему.

"Минобороны подписало с компаниями письмо о намерениях — документ, который предусматривает изучение технических возможностей сотрудничества, но это пока не означает заключения контракта или принятия окончательного решения. Если стороны договорятся о реализации проекта, первые спутники могут появиться на орбите не раньше 2028 года. Для развертывания всей системы потребуется также организовать запуски спутников. Пока это лишь инициатива, а не готовая система", — подчеркивает эксперт.

Минимум 2 млрд долларов для запуска спутников

Кроме того, что реализация проекта начнется не сегодня и не завтра, а в лучшем случае в 2028 году, по словам Колесника, главное — это финансовый вопрос: кто профинансирует эту инициативу. А это очень дорогое удовольствие.

"Если даже для того, чтобы покрыть территорию Украины на необходимой высоте, нужно иметь 130–140 спутников. Каждый спутник стоит около 10 млн долларов. И плюс еще заказ ракетных носителей для того, чтобы доставить спутники на орбиту. Стоимость зависит от массы и размеров спутников, а также от того, сколько спутников можно разместить на одной ракете. Я считаю примерно 9, а это по 50 млн долларов каждый запуск такой ракеты. Это очень дорогая вещь", — говорит эксперт.

Кроме этого, понадобится наземное оборудование для центра управления, шлюзы, тем более нужны резервные шлюзы за границей, к примеру в США, чтобы не разбомбили россияне наши основные системы. Плюс развертывание терминалов.

"Система очень дорогая, я скажу, что если посчитать все эти составляющие, то она может дойти до 2 млрд долларов, если не больше", — констатировал Колесник.

Единственное, что мы в данном случае можем сделать, если и договоримся об этой системе, — чтобы эта система не была только для связи. Она должна нести в себе, как американская разновидность Starlink так называемый, для военного применения. Так как Starlink — более продвинутая платформа, не только связь имеет, но и другие элементы, другие космические сервисы. Если это будут универсальные системы, то, как говорится, овчинка стоит выделки. В этом случае это действительно будет классное решение для нас.

"Любая техническая система дорогая, но она потом окупится. И в данном случае важность изучения такого предложения продемонстрирует эти технические навыки. Единственный риск, что компания ICEYE никогда не делала именно спутников связи. Nokia обладает технологиями для разработки телекоммуникационного оборудования для спутников, однако пока нет подтверждений, что компания поставляла такие решения в масштабах, сопоставимых с другими производителями, например Thales. Поэтому определенные риски есть. Тем не менее финские компании обладают серьезными технологическими компетенциями, поэтому изучить возможность сотрудничества с ними стоит", — констатирует эксперт.

Главное то, что речь идет о создании защищенной спутниковой связи для украинских экстренных и специальных служб, чтобы обеспечить их связь для приоритетных задач. В отличие от Starlink, это не глобальная коммерческая система, а решение под конкретные потребности Украины.

Возможно, что и процесс можно будет ускорить, если удастся запустить несколько спутников для испытаний уже в 2027 году, а затем постепенно развернуть полноценную систему. Сегодня производство спутников можно организовать серийно, поэтому главные вопросы — договориться об условиях сотрудничества, согласовать технические требования и подписать соглашение.

Напомним, что волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко заявил о сбое в работе терминалов Starlink на фронте. Из-за этого операторы дронов Сил обороны Украины не смогли выполнить некоторые боевые задачи. Информация появилась на фоне угроз в адрес Украины со стороны президента США Дональда Трампа, которого поддержал владелец компании SpaceX Илон Маск.

Еврокомиссия планирует в начале 2027 года включить коммерческие спутниковые мощности в программу Govsatcom. Это должно восполнить пробел до 2029 года, когда полностью начнет функционировать европейская группировка IRIS².