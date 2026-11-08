От хозяина Белого дома до мишени Конгресса: что грозит Трампу — интервью с Фарапоновым

Десять лет назад Дональд Трамп впервые выиграл президентские выборы в США, а сегодня его президентство столкнулось с новыми вызовами. После победы демократов на промежуточных выборах ему грозят расследования в отношении связей его окружения с Россией, семейного бизнеса и даже третий импичмент. Досидит ли Трамп до конца президентского срока, кто из республиканцев может от него отвернуться и как политическая борьба в Вашингтоне повлияет на Украину — в интервью Фокусу.

8 ноября 2016 года Дональд Трамп одержал свою первую победу на президентских выборах в США. Тогда его приход в Белый дом стал одной из крупнейших политических сенсаций десятилетия. Ровно через десять лет ситуация для американского президента кардинально изменилась: вместо триумфа — поражение его партии на промежуточных выборах, потеря контроля над Конгрессом и перспектива новых расследований в отношении него и его ближайшего окружения.

По предварительным итогам промежуточных выборов в США, состоявшихся 3 ноября, контроль над обеими палатами Конгресса переходит от республиканцев к демократам. Демократы уже завоевали как минимум 240 мест в Палате представителей и 54 места в Сенате. И хотя подсчёт голосов ещё продолжается, большинство в обеих палатах обеспечено Демократической партии.

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Трамп признал поражение республиканцев и согласился с тем, что война США против Ирана стала одним из факторов падения рейтинга его партии. В то же время президент заявил о готовности сотрудничать с новым составом Конгресса, который приступит к работе в январе 2027 года.

Однако демократическое большинство означает для Белого дома не только более сложные политические переговоры. Конгресс получит возможность усилить контроль над администрацией президента, инициировать расследования в отношении его окружения и поднимать вопрос о новом импичменте.

Рискует ли Трамп в третий раз оказаться под угрозой импичмента, какие дела могут стать наиболее опасными для его семьи, начнут ли республиканцы дистанцироваться от президента и что всё это будет означать для Украины — в эксклюзивном интервью Фокусу объяснил глава Института американистики Владислав Фарапонов.

Российские связи и бизнес семьи: какие расследования могут быть возбуждены в отношении Трампа

Чего стоит опасаться Трампу после победы демократов? Какие расследования могут начаться в первую очередь и насколько они уже подготовлены?

— Здесь может быть много аспектов. В частности, в контексте Украины — дизельное соглашение Трампа с Россией, а также деятельность членов его команды, которые не проходили процедуру утверждения Сенатом. У них меньший иммунитет. Речь идет о людях, которые не приходили на слушания в Конгрессе.

В частности, это касается деятельности Виткоффа и Кушнера, которые ездили в Москву и поддерживали контакты с россиянами, например, с Кириллом Дмитриевым.

Я уверен, что будут проводиться расследования деловых связей Кушнера. То есть речь идет о расследованиях, которые могут затронуть семью Трампа.

Бизнес семьи Трампа, дело Эпштейна, использование Минюста против политических оппонентов — какая из этих историй потенциально наиболее опасна для президента и почему?

— Что касается семьи — это история, которая больше всего влияет на репутацию. Речь также идет о политическом наследии Трампа.

Существует мнение, что на предстоящих президентских выборах он не будет поддерживать никого, кроме человека с фамилией Трамп. Я не считаю, что это единственный возможный вариант, но такая вероятность существует.

Если Трамп не станет выдумывать ничего по поводу третьего срока и не будет пытаться продвигать кого-то из своей семьи в политическую карьеру, то, на мой взгляд, ему нечего особо бояться.

У него осталось два года президентского срока, а фактически — один.

Что должно выявить расследование демократов, чтобы началась процедура третьего импичмента Трампа? Видите ли вы уже сейчас потенциальные основания?

— О конкретных основаниях сказать сложно. Это уже вопрос к отдельным конгрессменам. В комитетах есть доступ к разведывательным данным.

Импичмент объявляет Палата представителей Конгресса. Да, это может произойти, но это не означает отстранение президента от должности.

То есть теоретически такая процедура может начаться, но вряд ли она будет доведена до конца. Я не думаю, что Трампа отстранят от должности в результате импичмента.

Смогут ли расследования пролить свет на то, как принимались решения в отношении Украины и о чём окружение Трампа договаривалось с Россией? Что Конгресс действительно способен выяснить и изменить?

— Я не думаю, что мы увидим что-то похожее на то, что было в 2015 году. Тогда это происходило за год до президентских выборов.

Республиканцы задумываются о политическом будущем без Трампа

Что может заставить республиканцев перестать защищать Трампа? Способна ли угроза собственного политического поражения расколоть его партию?

— Речь сейчас не идет о расколе партии. Скорее о дистанцировании части её представителей. Да, будет наблюдаться более сильная фрагментация, но не раскол.

Всё-таки Трамп — действующий президент. В украинских реалиях это называется административным ресурсом. Он возглавляет исполнительную власть, к нему приковано большое внимание со стороны СМИ. Поэтому республиканцы, напротив, хотят воспользоваться его политической поддержкой.

С одной стороны, они не хотят прямой и острой конфронтации с Трампом. Но с другой — не особо стремятся ассоциироваться с ним, поскольку его второй президентский срок подходит к концу.

Они понимают, что нужно двигаться дальше. В то же время они помнят, что именно Трамп в значительной степени обеспечил им победы в 2016 и 2024 годах.

Как Трамп будет реагировать на возможное политическое давление со стороны нового Конгресса? Пойдет ли он на открытую конфронтацию с демократами?

— Он будет меньше вступать в конфронтацию, время от времени будет выражать ситуативную поддержку отдельным политическим лидерам, которые были на его стороне, но проиграли выборы.

В целом за второй срок Трамп стал менее конфликтным. Заметно, что он уже не готов тратить свою энергию на демократов.

Он повторяет одни и те же высказывания в разных ситуациях. Даже его реакция на поражение показывает, что он понимает: нет ни смысла, ни аргументов, чтобы снова демонстрировать свою непобедимость.

Он пытается это делать, но теперь такие заявления воспринимаются иначе. Да и сам Трамп уже ведет себя по-другому.

У Украины есть шанс на более широкую поддержку со стороны США, но при определенных условиях

Может ли борьба за собственное политическое выживание подтолкнуть Трампа к более резким решениям в отношении России и усилению поддержки Украины?

— Теоретически да, но для этого Путин должен сделать ему своеобразный "подарок".

Это может быть что-то явно негативное для Соединённых Штатов и всего мира. Что-то такое, после чего Трамп уже не сможет устоять и скажет, что у него нет другого выбора, кроме как поддержать Украину.

Он также может пойти на это, если изменится его окружение — либо количественно, либо эти люди перестанут нашептывать ему разные истории о Зеленском, о необходимости его смены и т. п.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах вице-президент США Джей Ди Венс формирует коалицию республиканцев, не поддерживающих внешнюю политику Трампа, в частности его решение о войне с Ираном. Именно боевые действия и инфляцию в США Венс считает причинами поражения партии на выборах. Его называют одним из главных потенциальных кандидатов от республиканцев на президентских выборах 2028 года.

Также Фокус писал, что после начала работы нового состава Конгресса, в котором большинство будут составлять демократы, внешняя политика США может претерпеть изменения. Одним из приоритетов может стать поддержка Украины. Среди других ключевых вопросов — война с Ираном, отношения с Израилем, зарубежная помощь и политика США в отношении Латинской Америки, в частности Венесуэлы.