Военные получат доступ к частной собственности: чем рискуют украинцы из-за нового закона о РЭБ

РЭБ на крыше многоэтажки может защитить жильцов от российских дронов, но что, если само оборудование станет целью для удара? В Украине предлагают разрешить военным устанавливать системы радиоэлектронной борьбы на частных территориях и жилых домах, а за препятствование их работе может грозить уголовная ответственность. Фокус выяснил, насколько эффективна такая защита, смогут ли жильцы отказаться от размещения РЭБ и кто ответит, если дом с военным оборудованием окажется под ударом.

Для защиты населённых пунктов от воздушных атак предлагается на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены разрешить ВСУ и другим силам обороны размещать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) на земельных участках любого целевого назначения, в том числе находящихся в частной собственности или пользовании. Об этом идёт речь в законопроекте №16210.

То есть теперь РЭБ и РЭР может появиться как на территории частного предприятия, даже работающего, так и на крыше многоэтажки. Более того, собственники и пользователи земельных участков, а также их объединения, к примеру ОСМД, обязаны обеспечивать представителям сил обороны доступ к объектам, в том числе расположенным на землях жилой застройки. Запретить размещение собственники не смогут.

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А тем, кто будет выступать против размещения средств РЭБ и РЭР на земельных участках и расположенных на них объектах недвижимости, грозит уголовная ответственность. Новой статьи Уголовного кодекса или отдельного наказания за такие действия законопроект не предлагает, но ссылается на статью 114-1 УК — "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период". А это лишение свободы от пяти до восьми лет.

За то, что на частной территории будет установлен РЭБ или РЭР, предусмотрена компенсация стоимости коммунальных услуг и расходов на работу установок (включая электроэнергию и услуги связи), так как это то, без чего данные приборы работать не смогут. А когда оборудование демонтируют, сама земля при необходимости приводится в первоначальное состояние, чтобы её можно было использовать по прямому назначению.

Собственнику или пользователю земельного участка возмещаются все документально подтверждённые расходы и убытки, возникшие из-за размещения, использования, обслуживания или демонтажа средств РЭБ. А это самое пугающее, ведь за установками РЭБ и РЭР ведёт охоту противник. Другими словами, если, к примеру, на многоэтажном доме размещено данное оборудование, тогда и этот дом будет считаться законной военной целью. И именно на такой объект будет направлена атака дронов или же ракет. И жильцы не смогут запретить размещение РЭБ, потому что за это посадят.

Две стороны размещения РЭБ на крышах домов

С одной стороны, как рассказал Фокусу военный эксперт Олег Жданов, сам РЭБ защищает от ударов, следовательно, в тот объект, на котором он установлен, ничего не должно прилететь. Но с другой стороны, действительно, РЭБ является потенциальной целью для удара противника. Потому что выбивание объекта РЭБ является одной из задач по преодолению самой этой системы.

"РЭБ входит у нас в комплексную систему противовоздушной обороны. И если РЭБ не разместить на той же многоэтажке, то вероятность того, что прилетит, будет намного выше. Средства радиоэлектронной борьбы влияют на те ракеты, которые пользуются внешними сигналами. Которые пользуются GPS-навигацией, которые находятся под управлением операторов. Ракета, попадая в зону действия РЭБ, теряет ориентацию в пространстве и просто падает. Так что здание с РЭБ условно под защитой", — считает эксперт.

Ещё одним плюсом, как считает Жданов, может стать то, что объект, на котором поставят РЭБ или РЭР, будет постоянно со светом, так как его тут же отнесут к критической инфраструктуре. Ведь без света "глушилки" работать не смогут. Ну или же их будут запитывать от генераторов и других источников, они будут нуждаться в постоянном обслуживании. Ведь если он отключится, тогда действительно его смогут атаковать.

"Но в целом нам давно пора построить над городами защитный электронный купол. Так вот, либо жить под зонтиком радиоэлектронной защиты, и вероятность прилёта будет в этом случае минимальная. Либо ждать и ходить, как по теории вероятности: прилетит — не прилетит", — считает эксперт.

Сколько нужно установить РЭБ в городах, чтобы обезопасить, никто не скажет. Но всё будет зависеть от мощности установки и дальности её действия, подчёркивает эксперт. Как строится эта сетка — это военная тайна. Но в том, что они появятся в большем объёме, не сомневается собеседник.

Многоквартирные дома нужно убрать из списка на размещение РЭБ и РЭР

На данном этапе, как отмечают юристы, законопроект затрагивает не только земельные отношения, но и право частной собственности, неприкосновенность жилища, права совладельцев многоквартирных домов и гарантии возмещения ущерба. Главный предмет дискуссии — не сама необходимость размещения средств РЭБ и РЭР для защиты городов, а насколько законно и в каких пределах государство сможет использовать частную собственность для этих целей, а также какие гарантии будут у собственников и жильцов.

"Собственно, и сегодня, без принятия данного законопроекта, военные обращаются как к частным лицам, так и к юридическим с просьбой разместить оборудование РЭБ. Ко мне однажды обращался предприниматель за консультацией из приграничного района Днепропетровской области. Если действовать в рамках закона, то нужно требовать официальное предписание, документ воинской части или подразделения. И зафиксировать договор письменно. Составить акт приёма-передачи объекта, на котором собираются установить установку. А вот по поводу компенсации за повреждения — тут тёмный лес. Их можно ждать годами, судиться, писать жалобы и ничего не получить. Вот это краеугольный камень. Ведь отказать военным не могут, но и понимают, что ничего не компенсируется в случае прилёта", — рассказывает Фокусу адвокат Валентин Серков.

По сути, данный законопроект направлен на облегчение военным доступа на частную территорию, уверен юрист, по крайней мере в данной редакции. Так как предлагаемые нормы фактически позволяют представителям сил обороны находиться на частных земельных участках и объектах без чётко установленных ограничений. Это касается даже участков с жилыми домами, куда собственники будут обязаны обеспечивать доступ военным.

Ничего не сказано, на каких условиях будут использоваться земельные участки: на основании договоров, земельных сервитутов или иных правовых механизмов. Непонятно, каким образом собственников и пользователей будут уведомлять о временном размещении средств РЭБ и РЭР, особенно когда их нужно поставить срочно.

"А как быть с тем, что размещение оборудования на коммерческих объектах может повлечь ограничения доступа к помещениям, перебои в работе связи и электроники. А то и дополнительные расходы и временную остановку деятельности. Особенно если выяснится, что нахождение там гражданских лиц опасно. О жилых домах даже думать страшно, ведь людей не эвакуируешь. В общем, с жилыми домами не лучшая идея. Одно дело, когда дом не жилой, пустой, другое дело, когда там проживают люди. Если прилетит ракета или дрон, кто будет нести ответственность за гибель людей, за ранения — в законе не прописано. История с Милой и Вишнёвым ничему не учит", — подчёркивает адвокат.

По мнению юриста, законопроект требует доработки и даже пересмотра того, что касается многоквартирных домов. Но это решать будут народные депутаты.

А тем временем, советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, российские войска могут точно поражать украинские мосты ракетами "Искандер" даже в тех случаях, когда системы радиоэлектронной борьбы подавляют навигацию над страной. Для этого ракеты оснащаются специальными оптическими или радиолокационными головками самонаведения.

К тому же, по его словам, Россия уже приобретает способность в режиме реального времени управлять через спутники ударными дронами "Шахед", разведывательными беспилотниками и даже недорогими ракетами, такими как "Бандероль".