От смерти Путина до войны за Эстонию и "ядерки": что предусматривает сценарий RAND до 2030 года

Аналитики смоделировали возможную смерть Путина, борьбу за власть в Кремле, перемирие в Украине и нападение РФ на Эстонию. Фокус разбирался, как может развиваться война с НАТО и что может произойти до 2030 года.

Согласно гипотетической модели международной организации ученых и аналитиков RAND, Владимир Путин может умереть в 2027 году, после чего в Кремле развернется борьба за власть, а президентом станет бывший генерал ФСБ. Сначала новое руководство России согласится на перемирие с Украиной, но впоследствии Москва начнет масштабную гибридную кампанию против НАТО, которая может завершиться вторжением в Эстонию и полномасштабной войной в Европе.

Сценарий изложен в исследовании "Ready for war 2030: a scenario. Bolstering the UK and NATO’s preparedness", опубликованном RAND Europe. Документ посвящен не предсказанию будущего, а готовности Великобритании и союзников к возможному конфликту с Россией.

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Аналитики особо отмечают, что описанные события не являются прогнозом. Это один из многих возможных вариантов развития ситуации, который позволяет оценить уязвимости НАТО, риски эскалации и последствия крупномасштабной войны для европейских государств.

Смерть Путина в 2027 году и борьба за власть в Кремле

Первый этап сценария RAND начинается в январе 2027 года. По замыслу авторов, российский президент умирает естественной смертью, после чего в стране возникает властный вакуум.

Четкого преемника нет. Различные группы внутри российского государственного аппарата начинают борьбу за контроль над страной. По сценарию, победу в этом противостоянии одерживают силовые структуры.

В марте 2027 года Кремль объявляет о назначении нового президента — бывшего генерала Федеральной службы безопасности России. Однако смена главы государства не означает автоматического изменения его внешней политики. Новый президент в первую очередь сосредотачивается на укреплении собственной власти, замене соратников Путина на лояльных людей и перестройке политической системы.

При этом его положение остается нестабильным. Россия переживает экономические трудности, а последствия человеческих потерь в войне против Украины продолжают оказывать влияние на общество и элиты. Особую угрозу для нового руководителя представляют военные радикалы, выступающие за более жесткую политику в отношении НАТО. У них есть собственные центры влияния, и они могут представлять опасность для президента.

Россия соглашается на перемирие с Украиной, но не отказывается от своих целей

Следующий этап модели разворачивается в апреле 2027 года. Новый российский президент соглашается на прекращение огня в Украине, которое организуется при посредничестве США и при поддержке Великобритании и других европейских государств.

В сценарии также предусмотрено частичное ослабление санкций против России. Авторы объясняют такое решение стремлением нового руководителя стабилизировать внутриполитическую ситуацию и сосредоточиться на консолидации власти. Поскольку ни одна из сторон не смогла добиться решающего перелома на фронте, перемирие становится для Москвы возможностью переключить внимание на другие задачи.

Однако полноценный мир не наступает.

В июле 2027 года переговоры о мирном договоре заходят в тупик. Россия не отказывается от своих первоначальных военных целей и продолжает претендовать на оккупированные украинские территории.

Фактически война переходит в формат "замороженного конфликта": масштабные боевые действия прекращаются, но российские войска остаются на захваченных территориях. Для Москвы это создает возможность восстанавливать военный потенциал, не тратя ресурсы на проведение масштабных наступательных операций в Украине.

Гибридная война против НАТО: атаки на инфраструктуру и раскол Европы

С начала 2028 года сценарий предусматривает постепенное усиление российской гибридной кампании против европейских стран НАТО. Новый президент России пытается использовать внешнее противостояние для укрепления собственного положения внутри страны. Кампания против Запада призвана продемонстрировать силу Кремля и удовлетворить требования влиятельных военных групп.

Согласно модели RAND, европейские государства сталкиваются со всё более частыми атаками, причастность к которым сложно доказать.

Цветные линии обозначают различные кабели, а черные кружки — места выхода на берег Фото: Скриншот

Среди возможных целей:

энергетическая инфраструктура;

телекоммуникационные сети;

подводные кабели и энергетические соединения;

оборонные предприятия;

транспортные системы;

государственные и военные информационные сети.

Одновременно Россия использует дезинформацию для обострения внутренних противоречий в странах Альянса.

В Восточной Европе пропагандистские кампании сосредоточены на теме якобы дискриминации русскоязычного населения. В Западной Европе акцент делается на разногласиях между союзниками, сепаратистских настроениях и недовольстве международными организациями.

Проблема заключается в том, что страны НАТО по-разному оценивают такие инциденты. Страны восточного фланга склонны более жестко связывать их с Москвой, тогда как западноевропейские правительства действуют осторожнее.

Именно эти разногласия Россия, согласно сценарию, пытается использовать для ослабления единства Альянса.

Кризис в Южной Америке и ослабление американского присутствия в Европе

Особую роль в сценарии играет событие, происходящее вдали от Европы. В июне 2029 года в Южной Америке разгорается масштабный кризис, сопровождающийся конфликтами и насилием.

Администрация США объявляет это своим главным приоритетом в области национальной безопасности. Вашингтон сосредотачивает военные ресурсы на другом направлении, продолжая тенденцию к сокращению непосредственного участия в обеспечении безопасности в Европе.

Европейские союзники рассчитывают на сохранение американской логистической и стратегической поддержки, но не ожидают скорой переброски значительных дополнительных сил и военной техники в Европу. Этот фактор становится важным элементом дальнейшего развития событий: в Кремле могут прийти к выводу, что НАТО утратило часть способности быстро реагировать на кризис на восточном фланге.

Почему Россия может напасть именно на Эстонию

В 2029 году новый российский президент оказывается под всё более сильным давлением военной элиты. Это вынуждает его рассмотреть возможность проведения ограниченной военной операции против одной из стран Балтии. В январе–апреле 2030 года, согласно сценарию RAND, Москва готовит усиленную гибридную кампанию и ограниченные военные действия в районах с высокой концентрацией этнического русского населения.

Одной из главных целей становится Эстония.

Авторы отмечают: цель России заключается не столько в захвате новых территорий, сколько в проверке готовности НАТО защищать своих членов. Москва рассчитывает продемонстрировать, что Альянс не способен действовать единым фронтом, а статья 5 Североатлантического договора не обязательно означает реальную военную помощь стране, подвергшейся нападению.

В мае 2030 года сценарий переходит в открытую военную фазу. В приграничном эстонском городе Нарва, где проживает значительное количество этнических русских, вспыхивают протесты. Они перерастают в массовые беспорядки, а эстонские правоохранители применяют силу для их подавления.

Кремль использует ситуацию как повод для вмешательства. Российский президент заявляет, что власти Эстонии якобы не в состоянии гарантировать безопасность русскоязычного населения, и объявляет о необходимости его защиты. После этого российские войска осуществляют ограниченное вторжение через эстонскую границу в районе Нарвы, пытаясь установить контроль над городом и прилегающей территорией.

Расчет Москвы заключается в том, что западноевропейские страны не захотят начинать полномасштабную войну из-за ограниченного вторжения.

Однако в сценарии этот расчет не оправдывается: НАТО незамедлительно заявляет о применении статьи 5 и организует военную поддержку Эстонии. Большинство союзников присоединяются к защите страны, хотя роль США остается ограниченной.

От Прибалтики до Северной Атлантики: как разворачивается война

После того как НАТО принимает решение защищать Эстонию, Россия приступает к более масштабной военной операции. В июне–октябре 2030 года боевые действия распространяются на восточный фланг Альянса и Северную Европу.

Москва пытается создать для НАТО сразу несколько стратегических проблем. Среди них — угрозы Шпицбергену и северной Норвегии, а также попытки российского подводного флота выйти в Северную Атлантику.

Отдельной целью становится Великобритания. Российское командование, согласно сценарию, рассматривает британскую территорию как важный логистический и военный узел НАТО. Речь идет о возможности принимать подкрепление из США, перебрасывать войска в Европу и обеспечивать операции союзников.

Крупнейшие предприятия ВПК Великобритании Фото: Скриншот

Поэтому Москва организует диверсии, кибератаки и ракетные удары по британским авиабазам, портам, радиолокационным станциям и командным пунктам. В то же время страны Альянса перебрасывают силы в Прибалтику. Великобритания участвует в боевых действиях сухопутной бригадой, истребителями F-35 и Typhoon, а также средствами дальнего поражения.

На севере Европы британские военно-морские силы участвуют в противодействии российским подводным лодкам и защите морских коммуникаций. Таким образом, конфликт перестает быть локальной операцией в Эстонии и превращается в полномасштабную войну между Россией и европейскими странами НАТО.

Военные базы Великобритании Фото: Скриншот

Может ли война привести к ядерной эскалации?

Один из самых опасных разделов исследования посвящен риску перехода обычной войны в ядерное противостояние. В этом сценарии НАТО пытается остановить российские войска, нанося удары по военным объектам в Калининграде, Беларуси и западных регионах России. Однако эти операции не приносят желаемого политического эффекта. Россия продолжает боевые действия, а её руководство всё чаще прибегает к ядерным угрозам.

В сентябре 2030 года разведка зафиксировала перемещение российских тактических ядерных боезарядов на передовые базы. Аналитики рассматривают это как признак возможного усиления ядерного давления на НАТО.

Сравнение запасов ядерного оружия каждой из сторон Фото: Скриншот

Авторы обращают внимание на сложность управления эскалацией: даже если Альянс сможет добиться военных успехов, остается вопрос, как не допустить перехода конфликта на ядерный уровень. RAND подчеркивает необходимость поддерживать каналы военной связи, заранее моделировать кризисные ситуации и понимать, какие действия могут спровоцировать опасный ответ противника.

Чем может закончиться война России с НАТО

В ноябре 2030 года стороны, согласно сценарию, оказываются в ситуации истощения. Европейские войска удерживают позиции на восточном фланге НАТО, но не могут быстро вытеснить российские силы из Эстонии. В то же время Москва не достигает первоначальной цели — продемонстрировать неспособность Альянса защищать своих членов.

Российский президент также сталкивается с внутренним давлением. Неудачная попытка быстрого победы над Эстонией усиливает недовольство, а продолжение войны создает дополнительные проблемы для экономики и общества.

В результате Кремль заявляет, что достиг своей цели по защите этнических русских, поскольку российские войска контролируют Нарву и большую часть уезда Ида-Виру. После этого Москва предлагает прекращение огня, пытаясь закрепить фактический контроль над захваченными территориями.

В январе 2031 года перемирие по-прежнему действует, но мирные переговоры заходят в тупик. Европа по-прежнему находится в нестабильном состоянии, а доверие к механизмам коллективной обороны НАТО подвергается серьёзному удару.

Таким образом, в этой модели война не заканчивается победой одной из сторон. Вместо этого Европа получает ещё один замороженный конфликт, который может стать источником новой эскалации.

Что RAND рекомендует сделать Великобритании и НАТО

Главный вывод исследования заключается в том, что европейские государства должны готовиться не только к традиционной войне, но и к длительному противостоянию, затрагивающему экономику, технологии, общество и критически важную инфраструктуру.

Среди рекомендаций RAND:

Укрепить защиту энергетических объектов, портов, подводных кабелей и других критически важных систем. Создать резервы боеприпасов, запчастей и компонентов для оборонной промышленности. Подготовить механизмы быстрого перевода промышленности на военные нужды. Развивать противовоздушную и противоракетную оборону, в частности средства противодействия недорогим беспилотникам. Снизить зависимость военных систем от спутниковой связи и навигации. Подготовить систему здравоохранения к работе в условиях массовых потерь. Усилить координацию между военными, государственными структурами, бизнесом и гражданским населением.

Важное место занимает и вопрос о завершении войны. RAND предупреждает: прекращение боевых действий само по себе не гарантирует долгосрочной безопасности. Необходимо заранее продумать механизмы контроля за соблюдением перемирия, ответственность сторон и гарантии выполнения договоренностей.

Почему этот сценарий важен для Украины

Хотя исследование RAND в первую очередь посвящено готовности Великобритании и НАТО, его модель имеет непосредственное значение для Украины. Самый важный момент заключается в том, что даже смерть Путина и смена руководства России в этом сценарии не приводят к отказу Москвы от агрессивной внешней политики.

Более того, перемирие с Украиной даёт новому российскому руководству возможность восстановить военный потенциал и подготовиться к дальнейшему противостоянию с Западом.

В то же время в документе имеется существенный пробел с украинской точки зрения: авторы подробно моделируют будущую войну России с НАТО, но не рассматривают достаточно подробно роль Украины в системе европейской безопасности после возможного прекращения огня.

Для Киева это принципиальный вопрос, ведь будущая боеспособность украинской армии, военное сотрудничество с европейскими странами и гарантии безопасности могут существенно повлиять на способность России возобновить агрессию.

В конечном счете, основная идея RAND заключается не в том, что война России с НАТО неизбежна. Авторы пытаются показать, насколько опасными могут быть просчёты, недостаточная готовность союзников и отсутствие согласованной стратегии сдерживания.

Что Фокус писал ранее

Мы уже сообщали, что европейские чиновники опасаются расширения масштабов российских диверсий. В сентябре 2026 года Фокус сообщал о серии подозрительных инцидентов в странах Европы, в частности об атаках на критически важную инфраструктуру и объекты, связанные с оборонной промышленностью.

Кроме того, Фокус анализировал, как Москва может использовать диверсии против европейских оборонных предприятий для проверки готовности НАТО реагировать на угрозы и усугубления разногласий между союзниками.