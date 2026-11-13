Бюллетень на обед, Чубакка в полиции: как украинские выборы превращались в политический цирк

Дарт Вейдер, которого не нашли в списках избирателей, Чубакка в наручниках, бюллетени на обед и ручки с исчезающими чернилами. За годы независимости украинские выборы не раз превращались в настоящее политическое шоу — с абсурдными ситуациями, громкими скандалами и изобретательными схемами фальсификаций. Теперь к этой истории могут добавиться голосование в автобусах и выборы прямо из окопов. К годовщине создания ЦИК Фокус собрал самые необычные случаи украинских выборов.

В этот день, 13 ноября, исполняется 29 лет со дня проведения первого заседания Центральной избирательной комиссии в Украине в качестве независимого коллегиального органа. Поэтому именно эта дата считается днём создания ЦИК. Тема выборов для украинского общества остается одной из самых обсуждаемых, дискуссии о предстоящем волеизъявлении не утихают. Зеленский допускает вариант проведения онлайн-голосования, так сказать, прямо из окопа. По-видимому, такой формат должен был бы решить вопрос доступности участия военнослужащих, находящихся на фронте.

А вот ЦИК выступила с более неординарными предложениями — оборудовать временные избирательные участки в автобусах. Мол, избиратель будет входить через переднюю дверь такого "автобусика", получать бюллетень и в кабине отдавать свой голос, а выходить разрешено будет через заднюю дверь. Такой вариант объясняется стремлением обеспечить возможность голосования для населения в тех общинах, где из-за последствий войны нет подходящих помещений. Все эти замыслы пока остаются лишь на словах. Ведь сегодня в Украине законодательная база разрешает проведение выборов только при личном присутствии избирателя на участке, который должен соответствовать установленным требованиям. В частности, иметь постоянный адрес и минимальную площадь от 50 до 90 квадратных метров.

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Автобусы в контексте выборов в Украине уже были и становились символом фальсификаций. В 2004 году во время четвертых президентских выборов украинцам пришлось выбирать лидера в три тура. 3 декабря Верховный Суд признал результаты второго тура недействительными, поэтому состоялось повторное голосование. А всё из-за так называемых "автобусных туров": на транспорте с табличками типа "Дети" или "Экскурсия" перевозили людей, которые голосовали по несколько раз.

Такие спецавтобусы курсировали как в пределах одной, так и нескольких областей. Лояльные избиратели приходили на очередной избирательный участок, получали бюллетени, а вот открепительный талон у них такие же заинтересованные лица на участках не изымали, чтобы дать им возможность принять участие в голосовании на других участках, куда доставлял автобус. Случаи перевозки избирателей от одного участка к другому были зафиксированы и стали тогда причиной введения ограничений на использование открепительных талонов.

Вслед за автобусами следовали и ручки с чернилами. Первые сообщения об их использовании начали появляться ещё в том же 2004 году. Галочка в бюллетене, поставленная такой ручкой, впоследствии исчезала с бумаги. В некоторых кабинах для голосования якобы клали именно такие ручки, а когда на участках начинался подсчет голосов и вскрытие урн, обнаруживались "пустые" бюллетени, на которых чернил уже не было видно. В связи с этим украинцы впоследствии взяли за правило приходить с собственной ручкой. Но в 2019 году такие случаи повторились. Тогда полиция возбудила уголовные дела по факту использования ручек с чернилами, которые через некоторое время исчезают.

Выборы в Украине в разные годы сопровождались всевозможными курьезами. Находчивые украинцы приходили на избирательные участки в костюмах персонажей из "Звездных войн", пытались съесть свой бюллетень, а некоторые из кандидатов в президенты продемонстрировали его перед камерами, за что поплатились штрафом. Фокус подготовил подборку курьезных инцидентов, которые навсегда вошли в историю избирательного процесса Украины.

Космический десант, "голодные" избиратели и голые акции: самые яркие курьезы украинских выборов

В октябре 2015 года в Украине проходили местные выборы — люди выбирали мэров. Как и полагается, Одесса тогда отличилась своим подходом к процессу с юмором и креативом. На избирательный участок в Киевском районе города пришел кандидат в образе известного героя из "звездной" киносаги — Дарт Вейдер, представлявший "Интернет-партию Украины" и официально зарегистрированный как Дарт Николаевич Вейдер. Его имени в списках избирателей не оказалось, поэтому проголосовать он не смог.

Ситуация тогда приняла неожиданный оборот — одесские правоохранители задержали водителя автомобиля, на котором приехал Дарт Вейдер — Чубакка. Полиция решила проверить документы ("паспорт" и "водительское удостоверение") у "пилота космического корабля", которых у того при себе не было, и указала, что он неправильно припарковал автомобиль. Вейдер встал на защиту своего водителя, объяснив, что Чубакка — животное, поэтому документы и прописка у него отсутствуют. Чтобы задержать его, полиции пришлось приложить усилия: меховой костюм мужчины включал перчатки, которые было сложно снять, чтобы надеть наручники и доставить его в райотдел. История закончилась тем, что Чубакке пришлось заплатить штраф в размере 170 гривен.

2019 год оказался богатым на курьезы — в Украине проходили президентские и внеочередные парламентские выборы. На сразу нескольких участках люди пытались съесть свои бюллетени. Подобные случаи были зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Львовской и Черниговской областях. В Сумах мужчина при попытке вынести бюллетень за пределы участка был остановлен, после чего взял его в рот и начал жевать. На уговоры полицейских и наблюдателей отдать его — не соглашался. Но после того, как ему сообщили, что за это предусмотрена уголовная ответственность, житель Сум все же отдал изжеванную бумагу.

Этот случай интересен тем, что бюллетень в руках мужчины был немалых размеров. Поместить такой в рот — дело не из лёгких. Дело в том, что тогда, во время первого тура президентских выборов, было рекордное количество кандидатов — 39. Бюллетень имел размер 20 на 80 сантиметров. Он стал самым длинным в истории независимой Украины. Тогдашняя председательница ЦИК Татьяна Слипачук сообщала, что суммарная длина всех бюллетеней составила бы 24 354 километра, а это равно расстоянию от Киева до Монтевидео (столица Уругвая).

Съесть не один, а несколько бюллетеней в 2019 году решилась 94-летняя женщина во Львове, предварительно разорвав их. Это произошло во время внеочередных выборов в Верховную Раду (действовала смешанная избирательная система, каждый получал два документа: голубовато-серый бюллетень предназначался для голосования за политические партии в общегосударственном округе, а светло-коричневый — для голосования за кандидата по мажоритарной системе в одномандатном округе). Женщина была включена в список избирателей, не способных самостоятельно передвигаться, поэтому должна была голосовать дома. Однако жительница пришла на избирательный участок и хотела проголосовать именно там. После споров избирательная комиссия разрешила ей сделать свой выбор в стенах участка. Но бросать заполненные бюллетени в переносную урну она отказалась, настаивая на использовании стационарных. В конце концов львовянка решила порвать их и пожевать.

До этого во время второго тура президентских выборов на подобное пошло и одна женщина в Кривом Роге. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она начала есть бюллетень, однако его кусочек удалось выхватить. Полицейские тогда составили протокол об административном правонарушении.

Во время второго тура украинцы также демонстративно снимали штаны, шутили о заминировании участков и убегали с бюллетенем на велосипеде. 55-летний житель Николаевской области, возмущенный тем, что ему не удалось проголосовать "против всех", спустил штаны и нижнее белье и в этот момент вышел из кабинки к людям. А в Никополе мужчина в нетрезвом состоянии после голосования демонстративно бросил свой рюкзак на пол и заявил, что там бомба. Его слова оказались ложными. В Киевской области в городе Кагарлык избиратель с бюллетенем, выйдя из кабинки, обошел урну, направился к своему велосипеду и покинул место голосования. Полиция после вызова членов ТИК прибыла по адресу проживания правонарушителя, где его жена сдала два экземпляра бюллетеней.

Печатать бюллетени прямо на месте с помощью принтера — законно ли это? В зависимости от того, где именно проходит голосование. Особая процедура, предусмотренная законом, была разрешена на антарктической станции "Академик Вернадский" (остров Галиндез). В 2019 году ЦИК накануне выборов отправила на континент электронные сканированные копии, а распечатали бюллетени на обычном принтере уже на месте члены УИК. Полярники позаботились о кабине для тайного голосования, она была самодельной из подручных материалов, как и урна.

Тогда свои голоса за кандидатов в президенты отдали 36 из 37 зарегистрированных украинских избирателей в Антарктиде. После подсчета голосов сканированная копия протокола с мокрыми печатями и подписями была отправлена в ЦИК по электронной почте, а оригиналы документов и бюллетени были опечатаны. Впоследствии их доставили в Украину, когда экспедиция возвращалась на родину с ледяного континента.

Админпротокол в отношении Зеленского и битва инициалов "Ю.В.": необычные эпизоды президентской гонки

В 2019 году под административные нарушения с последующим штрафом попали не только те избиратели, которые пытались проглотить свой бюллетень, но и действующий глава государства Владимир Зеленский, который продемонстрировал его широкой публике. В тот момент он был кандидатом в президенты и по просьбе СМИ показал свой заполненный бюллетень, чем нарушил тайну голосования. Тогда, в апреле, он объяснил свой поступок тем, что растерялся, и вернул его в объективы журналистов.

"Журналисты сказали мне: "Пожалуйста, не спешите публиковать, покажите людям". Я не сообразил и показал", — рассказал Зеленский.

Полиция посетила штаб Зеленского и составила административный протокол. В результате ему грозил штраф в размере 850 гривен.

Курьезным стало в том же 2019 году появление сразу двух Тимошенко в списке кандидатов в президенты Украины. Совпадали не только фамилии, но и инициалы — "Ю.В.". В марте во время президентских выборов в бюллетене были указаны: Тимошенко Юлия Владимировна (представляла партию "Батькивщина") и Тимошенко Юрий Владимирович (самовыдвиженец, внефракционный народный депутат VIII созыва). Первая тогда заявила, что это была попытка оттянуть на себя голоса, рассчитывая на невнимательность избирателей, и подала в суд. Юрий Владимирович шёл в списке рядом с ней, поскольку в бюллетене, в котором всего было указано 39 кандидатов, соблюдался алфавитный порядок.

"Они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом отобрать у меня на выборах какие-то проценты и передать их человеку, который не имеет никакого отношения к президентству", — утверждала тогда Юлия Тимошенко.

Верховный Суд отклонил её иск и оставил однофамильца в списке. По итогам голосования 31 марта он набрал 0,62% голосов, тогда как Юлия Тимошенко — 13,40%. В второй тур выборов ей пройти не удалось.

Каннабис, пожизненное заключение для коррупционеров, сокращение ВР: что затеяли на местных выборах в 2020 году

После завершения президентских выборов 2019 года, на которых во втором туре победу одержал Владимир Зеленский, осенью 2020 года в Украине прошли местные выборы. Тогда новоизбранный лидер государства выступил с инициативой под названием "Пять вопросов от президента". Опрос финансировала партия "Слуга народа". Эта идея подверглась критике со стороны экспертного сообщества, в частности политологов, которые увидели в этом злоупотребление административным ресурсом и скрытую агитацию.

После голосования у избирательных участках люди в белых накидках предлагали гражданам ответить на следующие вопросы, изложенные на листе бумаги:

Следует ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаешь ли ты создание в Донском регионе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество народных депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса для облегчения боли у тяжелобольных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Тогда были установлены специальные урны для сбора анкет от Зеленского. Президент уверял, что этот процесс, в отличие от референдума, не имел никаких прямых юридических последствий. А тогдашний глава МВД Арсен Аваков заявлял, что такой опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не устанавливает личность, как того требует бюллетень, и не раскрывает персональные данные. Он также подчеркивал, что украинцы имели право отказаться отвечать на эти вопросы. Его заявление стало реакцией на жалобы, которые тогда начали поступать от избирателей, в частности в Киеве, как на ход проведения такого опроса, так и на сам факт этого процесса.

Позже, летом 2021 года, Комитет избирателей Украины сообщил, что партия "Слуга народа" на тот момент так и не отчиталась о расходах на такой опрос, заказанный президентом. КВУ подчеркнул негативную тенденцию, заключающуюся в предоставлении политическими силами легальных возможностей для уклонения от финансовой отчетности. Там констатировали, что такая ситуация негативно сказывается на прозрачности деятельности партий, и привели пример того, что "слуги" не обнародовали тогда информацию о расходах на президентский опрос, проведенный в день голосования во время местных выборов в октябре 2020 года, хотя и уверяли, что расходы будут отражены в финансовом отчете партии.