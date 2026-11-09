"ЦИК всякую экзотику предлагает": в Украине рассматривают проведение выборов в спецавтобусах, — нардеп

Вопрос выборов в Украине – будь то во время войны или уже послевоенных – возникал неоднократно. К этому часто апеллировала Москва, а также эту тему поднимали американские партнеры Украины, в частности, президент США Дональд Трамп.

В то же время, Киев соглашался на проведение выборов при условии, если Кремль на шестьдесят дней полностью откажется от обстрелов, чего было бы достаточно для голосования. Москва ответила, что такой паузы не будет. Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность организовать в прифронтовых регионах голосование в автобусах, рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в подкасте «Ветераны и политика».

"Есть несколько решений — там ЦИК всякую экзотику предлагает, типа автобусов для голосования. Это не подвоз, это временный участок в виде автобуса. Мобильный участок? Нет, он приезжает, он может и в нескольких местах быть, если есть люди, есть на это запрос. Но имеется в виду, почему автобус — удобно с точки зрения логистики — ты задний вышел”, – рассказал Корниенко.

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Он также добавил, что в случае проведения выборов во время полного прекращения огня, количество палаточной инфраструктуры – то есть больших палаток, достаточно для развертывания любого количества временных участков.

Нардеп Александр Корниенко рассказал о предложениях по выборам в прифронтовых регионах. На видео с 32:42.

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