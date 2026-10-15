Шестьдесят дней тишины в обмен на выборы в Украине: в Москве ответили Зеленскому (видео)

Киев выдвинул условие — шестьдесят дней без обстрелов, чего было бы достаточно для голосования. Москва ответила, что такой паузы не будет.

Россия не согласится на прекращение огня для того, чтобы в Украине состоялись выборы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщают "Ведомости".

По его словам, Владимир Зеленский якобы выдвинул неприемлемые условия для проведения выборов и "вообще не заинтересован в голосовании".

"Зеленский уже ясно дал понять, что выборы его не интересуют, поскольку он поставил такие условия, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его снова привести в чувство и снабдить оружием, не будет", — сказал Лавров, имея в виду украинского президента.

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Это заявление стало ответом на условие, которое ранее выдвинул Киев. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы, если Россия прекратит боевые действия — речь идет о 60-дневном перемирии.

Тогда же украинский лидер рассказал американским зрителям об увеличении числа российских атак на гражданскую инфраструктуру и о жертвах среди населения. Он подчеркнул, что Москва не испытывает реального давления и заинтересована именно в продолжении войны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить главу государства. По его мнению, к кризису привели действия Владимира Зеленского — удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как сказал глава Белого дома в комментарии американским СМИ, Вашингтон разрешал Киеву делать что угодно, кроме атак на НПЗ, где производят дизельное топливо.

Кроме того, Зеленский признал, что санкции Европы досаждают России, но войну они не прекращают. Без участия Вашингтона ситуация практически не имеет шансов измениться.