Київ назвав умову – шістдесят днів без обстрілів, чого було б достатньо для голосування. Москва відповіла, що такої паузи не буде.

Росія не погодиться на припинення вогню для того, щоб в Україні відбулися вибори. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції, повідомляють "Ведомости".

За його словами, Володимир Зеленський нібито висунув неприйнятні умови для проведення виборів і взагалі не зацікавлений у голосуванні.

"Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять, бо він обставив це такими умовами, які свідомо неприйнятні. Ніякого припинення вогню для того, щоб його знову привели до тями та накачали зброєю, не буде", — сказав Лавров, маючи на увазі українського президента.

Заява стала відповіддю на умову, яку раніше озвучив Київ. Раніше Зеленський заявив, що Україна готова провести президентські вибори, якщо Росія зупинить бойові дії, – ідеться про 60-денне перемир'я.

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Тоді ж український лідер розповів американським глядачам про зростання кількості російських атак на цивільну інфраструктуру та про жертви серед населення. Він наголосив, що Москва не відчуває реального тиску й зацікавлена саме в продовженні війни.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Україні час змінити главу держави. На його переконання, до кризи призвели дії Володимира Зеленського – удари по російських нафтопереробних заводах. Як сказав очільник Білого дому в коментарі американським медіа, Вашингтон дозволяв Києву робити будь-що, окрім атак на НПЗ, де виробляють дизель.

Також Зеленський визнав, що санкції Європи дошкуляють Росії, але війну вони не припиняють. Без участі Вашингтона ситуація майже не має шансів змінитися.