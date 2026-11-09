"ЦВК всяку екзотику пропонує": в Україні розглядають проведення виборів у спецавтобусах, — нардеп

Питання виборів в Україні – чи то під час війни, чи то вже повоєнних – поставало неодноразово. До цього часто апелювала Москва, а також цю тему підіймали американські партнери України, зокрема президент США Дональд Трамп.

Водночас Київ погоджувався на проведення виборів за умови, якщо Кремль на шістдесят днів повністю відмовиться від обстрілів, чого було б достатньо для голосування. Москва відповіла, що такої паузи не буде. Центральна виборча комісія розглядає можливість організувати у прифронтових регіонах голосування в автобусах, розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у подкасті «Ветерани і політика».

“Є кілька рішень – там ЦВК всяку екзотику пропонує, типу автобусів для голосування. Це не підвіз, це тимчасова дільниця у вигляді автобусу. Мобільна дільниця? Ні, вона приїжджає, вона може і в кількох місцях бути, якщо є люди, є на це запит. Але мається на увазі, чому автобус – зручно з точки зору логістики – ти в передній двері зайшов, отримав бюлетень, кабінка і в задній вийшов”, – розповів Корнієнко.

Видео дня

Він також додав, що у випадку проведення виборів під час повного припинення вогню, кількість наметової інфраструктури – тобто великих наметів, є достатньою для розгортання будь-якої кількості тимчасових дільниць.

Нардеп Олександр Корнієнко розповів про пропозиції щодо виборів у прифронтових регіонах. На відео з 32:42.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що: