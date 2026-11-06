Выборы из окопа: зачем Зеленский заговорил об онлайн-голосовании, если его не провести

Как проголосовать из окопа, если связь пропадает, а о кандидатах и их программах почти ничего не известно? Владимир Зеленский допустил возможность онлайн-голосования, чтобы военные могли принять участие в выборах. Фокус выяснил, почему даже доступ к электронному бюллетеню не гарантирует свободного выбора и при каких условиях военные смогут голосовать на специальных участках.

Владимир Зеленский 5 ноября в беседе с немецким телеканалом ZDF подчеркнул, что выборы должны быть справедливыми, чтобы в них могли принять участие все. Однако организовать этот процесс, в частности для военных на фронте, — проблематично. Он назвал несправедливым, если представители военного блока не смогут принять участие в голосовании. Поэтому не исключает сценарий проведения дистанционных выборов. Но президент отметил, что для этого Верховной Раде придется искать соответствующие решения, чтобы законодательная база позволяла такую процедуру.

Украинский президент сообщил, что сегодня против проведения выборов выступают военные на передовой, подчеркнув, что технически невозможно организовать этот процесс на фронте. Зеленский также высказался о том, что выборы во время войны несут риск раскола общества. Комментируя в свой адрес упреки со стороны Трампа, президент в очередной раз заявил, что именно США, стремящиеся к проведению выборов в Украине, имеют возможность ускорить завершение войны и заключение мирного соглашения с Россией, чтобы украинцы могли безопасно прийти на избирательные участки и выбрать нового лидера.

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Выборы через смартфон: почему идея онлайн-голосования в Украине обречена

Провести онлайн-голосование по выбору нового состава парламента и президента в Украине в нынешних условиях невозможно. Ведь, как пояснил Фокусу политолог Игорь Рейтерович, сегодня законодательство четко ограничивает: выборы могут проходить только при личном присутствии избирателя на участке, но ни в коем случае не посредством дистанционного голосования. Хотя на Банковой в свое время действительно рассматривали такой способ голосования, но столкнулись с большим количеством проблемных вопросов, поэтому пришли к выводу, что не смогут создать для этого законодательную базу. Сейчас же наблюдается перекладывание ответственности на Верховную Раду. Но вряд ли народные депутаты захотят брать на себя такую ответственность и менять законодательство.

В период действия правового режима военного положения внесение изменений в Конституцию становится невозможным. Отменять его на несколько часов, чтобы предусмотреть эти изменения, как подчеркнул политолог, никто не станет. Тогда возникнет вопрос: зачем дистанционные выборы, если военное положение не действует и можно провести очные.

"Ответ президента был максимально неконкретным: он сказал, что есть Рада, и пусть она решает. Если оценивать ситуацию реалистично, то я удивляюсь, когда подобные вопросы вообще поднимаются. Это невозможно реализовать сейчас ни при каких обстоятельствах. Начиная с того, что это требует внесения изменений в Конституцию, а в законе четко указано, каким образом должен проходить процесс выборов. Он не предусматривает какой-либо другой формы, кроме личной явки граждан на избирательный участок", — подчеркнул политолог.

Возникают и другие обстоятельства — ситуация с безопасностью, право граждан на участие не только в качестве избирателя, но и в качестве кандидата на выборах. В вопросе безопасности есть поле для маневра, и можно попробовать оборудовать участки в укрытиях и растянуть голосование на неделю или две, но и здесь эксперт констатирует, что реализовать это за короткий срок в масштабах всей страны нереально.

"Для этого просто нет ресурсов. Главной проблемой остается невозможность проголосовать для определенных категорий населения: в первую очередь для военных, а также для украинцев, выехавших за границу. Мы сейчас говорим об активном избирательном праве, но не стоит забывать и о пассивном — о возможности быть избранным. В этом вопросе для военных это вообще "шлагбаум", который они не смогут обойти. Они не смогут выдвигать свои кандидатуры на пост президента или народного депутата. Принимая все это во внимание, эта история с онлайн-голосованием выглядит как очередная попытка Зеленского отреагировать на идеи, которые появляются за рубежом. Ряд иностранных чиновников просто не понимает реального положения дел в Украине", — считает политолог.

Не менее 60 дней затишья — именно о необходимости такого периода ранее заявлял Зеленский, чтобы Украина смогла организовать проведение избирательного процесса, как это было раньше, — с явкой избирателей. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, этого срока недостаточно. Такого срока хватит разве что для проведения предвыборной кампании кандидатов. На саму же подготовку потребуется ориентировочно шесть месяцев. Эксперт указывает на то, что в Украине сейчас нет даже элементарного — актуального реестра избирателей.

Тем не менее, в украинском обществе действительно существует спрос на проведение выборов, и люди этого хотят, убежден политолог. Да и Зеленский понимает, что досрочные выборы стали бы для него возможностью переизбраться во второй раз. Именно поэтому эта тема время от времени поднимается публично. А вот что касается позиции Соединенных Штатов в этом вопросе — они не до конца осознают ситуацию в Украине. Трамп мыслит категориями Второй мировой войны. Он приводил пример, когда в этот период в 1944 году в Америке проводились выборы. Но есть важное отличие от украинского случая — масштабных наземных боевых действий на континентальной части страны не было, как и регулярных массированных бомбардировок американских городов.

Почему электронное голосование не гарантирует военнослужащим право на свободный выбор и какие альтернативы предлагают эксперты

Заявление президента об электронном голосовании вызывает диссонанс на фоне отчета Microsoft Digital Defense Report 2026, согласно которому Украина в первом полугодии заняла первое место в Европе и третье в мире по количеству кибератак. На это указала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Она привела данные, согласно которым Украина поднялась с 47-го места на 6-е в мировом антирейтинге по количеству похищенных данных. Отдельный вопрос — колл-центры, которые также являются показателем общей культуры безопасности. В комментарии Фокусу эксперт выразила убеждение, что заявление украинского лидера — это скорее набор идей для определенных западных партнеров, в частности США, чтобы показать, что Украина не отказывается от выработки решений в этом направлении, чем реальное намерение.

"Но само по себе это решение не является ни перспективным, ни идеальным. Поэтому электронное голосование для какой-то одной группы не будет введено — в таком случае оно должно быть утверждено для всех категорий граждан. Здесь наблюдается сильное сопротивление в парламенте, среди экспертного сообщества и международных партнеров, которые провели множество исследований по теме рисков онлайн-формата голосования для первых послевоенных выборов — от Совета Европы до "Опоры". Электронное голосование не имеет поддержки ни на политическом, ни на экспертном уровнях. Оно сопряжено со многими рисками", — рассказала Фокусу Айвазовская.

Для военнослужащих существует два вида прав, которые необходимо реализовать для того, чтобы выборы были максимально честными и инклюзивными. Однако в первую очередь должно быть отменено военное положение. Ведь в условиях горячей фазы войны большое количество бойцов (несколько сотен тысяч) находятся под боевым распоряжением, вблизи линии боевого соприкосновения. Условно, учитывая размытость нынешней линии боевого столкновения, если военные находятся в траншее на территории, где статус контроля неясен, то для эвакуации бойцов оттуда необходимо использовать дроны.

"Электронное голосование не решает вопрос об участии военных в выборах. Потому что сейчас идет активная фаза боевых действий. Военнослужащие, которые 400 дней находятся на боевой позиции, должны знать, кто баллотируется, какие дискуссии ведутся, какие программы и цели ставят политики, среди которых будут и новые. Поэтому наличие свободного выбора у бойца, который в ходе выполнения боевой задачи базируется вдали от какого-либо гражданского объекта (где было бы телевидение, радио, интернет), весьма сомнительно. В условиях блэкаута и атак на энергетическую систему военные используют Starlink и другие системы связи, но вопрос в том, будут ли они защищены, не перестанут ли они работать в определенный день, потому что конечный бенефициар (владелец системы) их отключит", — отметила эксперт.

Айвазовская подытожила, что решение об онлайн-голосовании лишь создаст новые проблемы. Поэтому рабочая подгруппа предложила для первых послевоенных выборов, которые должны состояться в Украине, вариант создания специальных избирательных участков для тех защитников, которые находятся в боевом распоряжении, но в случае, если масштаб боевых действий был бы иным, как, например, в период 2014–2022 годов. Такие участки могут быть созданы, однако их количество будет незначительным, а не для полумиллиона военных у линии соприкосновения.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что 60 дней на подготовку выборов в Украине, о которых он просил, всё-таки недостаточно, и для этого понадобится как минимум полгода. Он пояснил, что это время необходимо для того, чтобы предусмотреть изменения в Конституции и подготовить инфраструктуру для голосования украинских граждан.

В ответ на это в Кремле заявили, что Россия не будет прекращать огонь ради этого. Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы и в попытке воспользоваться 60 днями затишья для того, чтобы запастись оружием.