Украинцам обещали бензин по 100 гривен, но цены пошли вниз: что изменилось на топливном рынке

Снижение цен на топливо в Украине — лишь начало: эксперты прогнозируют бензин ниже 80 грн за литр через пару недель, но предупреждают, что автогаз продолжит дорожать из-за высокого спроса со стороны азиатской нефтехимии. При этом удешевление горючего не приведёт к снижению цен на продукты и пассажирские перевозки — топливо не является основным фактором ценообразования, а главные риски для рынка остаются в ударах по АЗС и нестабильности на Ближнем Востоке.

Цены на топливо на украинских АЗС поползли вниз с прошлой недели. Сегодня, в понедельник 16 ноября, литр популярной марки бензина А-95 можно купить уже за 84,90 грн минимум, дизтопливо — за 101 грн за литр. Да даже А-95+ ещё немного — и опустится ниже 90 грн за литр повсеместно. Подобное снижение стоимости топлива наблюдается практически на всех заправках, хотя некоторые ещё пытаются реализовывать горючее по практически старым ценам.

Подобная ситуация не может не радовать, ведь совсем недавно эксперты энергорынка предрекали, что уже к концу 2026 года стоимость бензина в Украине может вырасти ещё больше, а при отрицательном сценарии цена литра способна пересечь психологическую отметку в 100 грн. Об этом в комментарии ТСН рассказала экономист, доктор экономических наук Елена Нусинова.

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По данным эксперта, за неполный 2026 год бензин А-95 в Украине подорожал более чем на 30 грн за литр. Если в начале января его средняя цена составляла 58,26 грн, то на 28 октября она достигла 90,08 грн.

К тому же, по словам Нусиновой, конечная стоимость бензина на украинских АЗС формируется под влиянием нескольких факторов.

Первый — мировые цены на нефть и нефтепродукты. На них влияют геополитические конфликты, санкции и риски для морских перевозок. Например, проблемы с судоходством через Ормузский пролив повышают расходы на транспортировку и страхование грузов.

Второй — ситуация на европейском рынке. Украина преимущественно импортирует готовое топливо, поэтому важны не только цены на нефть Brent, но и загрузка европейских НПЗ, наличие бензина и стоимость логистики. Поэтому удешевление нефти не всегда приводит к быстрому снижению цен на АЗС.

Третий — внутренние расходы в Украине. В стоимость литра входят курс валют, акциз, НДС, логистика, хранение и розничная наценка АЗС. При этом сети самостоятельно формируют ценовую политику, учитывая собственные расходы и конкуренцию.

По её словам, цены на АЗС не всегда быстро реагируют на изменения мирового рынка. Когда нефть дорожает, расходы на закупку нового горючего растут, но когда она дешевеет, розничная цена не обязательно снижается пропорционально и одновременно.

Но, как рассказал Фокусу глава ТОВ "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, в настоящее время ситуация складывается неплохо. Происходит то, чего давно ждали. В мире наблюдается определённое снижение цен благодаря тому, что ситуация в Ормузском проливе стабилизировалась. Соответственно, упали цены на нефть и топливо.

"Не так сильно, как хотелось бы, но для начала неплохо. Уже видим, что оптовые цены на прошлой неделе, буквально за первые пару дней, снизились на 10 гривен — почти на 10%. Затем к этому процессу присоединилась и розница. Сейчас тоже еду, наблюдаю и вижу, что за выходные цены продолжили ползти вниз. То есть процесс идёт. Думаю, потенциал для дальнейшего снижения ещё есть. Если сейчас средняя цена на бензин составляет 86–88 гривен, то, думаю, через пару недель мы можем увидеть и 80 гривен за литр", — подчёркивает Сергей Куюн.

Дизель, по словам эксперта, опускается в цене медленнее, но есть надежда, что до конца ноября он будет стоить ниже 100 гривен за литр. А вот с автогазом, который сейчас на фоне снижения стоимости бензина и дизтоплива дорожает, совсем другая история.

"У автогаза другая структура потребления в мире. В отличие от дизеля и бензина, он используется не только и не столько на транспорте. Его применяют в качестве сырья для нефтехимической промышленности. Речь идёт о производстве пластмасс, полиэтилена, упаковки и так далее. Именно поэтому иногда, как сейчас, газ ведёт себя совершенно автономно. То есть его цена движется в противоположном направлении по сравнению с бензином и дизелем. Это связано с высоким спросом со стороны нефтехимических предприятий, в частности азиатских", — отмечает Куюн.

Соответственно, по его словам, спрос высокий, предложение ограниченное, поэтому цены растут.

"Думаю, автогаз продолжит дорожать. Если недавно его цена преодолела отметку в 60 гривен за литр, то сейчас, думаю, движется к 63–66 гривнам за литр", — подчёркивает собеседник.

Стабильность цен на топливо в мире гарантирует стабильность в Украине

Как себя поведут цены на топливо дальше, стоит ли ожидать подорожания или, наоборот, ещё большего проседания, как считает Сергей Куюн, спрогнозировать очень сложно, учитывая нашу ситуацию. Ведь в этом году мы видели, что буквально за одну неделю цена может вырасти на 50%.

"Надеемся, что на Ближнем Востоке всё-таки останется спокойно. Тогда, я уверен, мы очень быстро вернёмся к ценам, которые были в начале марта, когда началась эта война", — подчёркивает эксперт.

К тому же есть ещё один внутренний фактор риска — удары по АЗС, которые активно наносил враг в сентябре и октябре. Защитить станции на сто процентов нереально.

"Эта ситуация сыграла свою роль: нас немного потрясло, все испугались, затем в очередной раз адаптировались, и сейчас, вроде бы, всё нормально. Некоторые компании успели установить укрытия и продолжают это делать. Кстати, здесь тоже есть своя специфика: стоимость таких сооружений за последние пару месяцев выросла почти в два раза. Поэтому думаю, что подорожание может затормозить строительство таких сооружений. Стоимость одного укрытия уже достигла почти 2 миллионов гривен. И это укрытие всего на 10 человек. Думаю, что массовым явлением это вряд ли станет, поскольку слишком дорого", — рассказывает Сергей Куюн.

В стране более пяти тысяч автозаправочных станций. Вряд ли все они будут оборудованы такими укрытиями. В остальном всё работает даже в отсутствие электроэнергии. Станции наладили автономные системы энергоснабжения. Генераторы есть на абсолютном большинстве станций.

"Эта отрасль держится лучше многих других, поскольку она децентрализована. Здесь нет крупных узлов, в которых концентрируются запасы топлива, или каких-то критически важных объектов. Многие такие объекты уже были уничтожены, поэтому сейчас система состоит из множества небольших распределённых элементов. Соответственно, она достаточно гибкая. Хотя, несмотря на это, ситуация остаётся непростой. В октябре Россия постоянно держала под прицелом энергетическую инфраструктуру, в том числе и топливную, и мы видели, что иногда ей удавалось добиваться результатов", — отмечает эксперт.

Октябрь, по словам Куюна, был тяжёлым с точки зрения поставок. Даже ощущался небольшой дефицит топлива, возникала нехватка. Оптовые цены доходили до уровня розничных, а иногда даже превышали их. Это сигнализировало о том, что на рынке возник определённый дефицит предложения. Сейчас мы видим, что за последние недели ситуация наладилась. Оптовые цены снижаются довольно динамично, и это признак того, что всё постепенно приходит в норму.

"Да, думаю, что дефицита топлива допустить сложно, но мы видим, что определённые трудности всё же могут возникать", — резюмирует эксперт.

Снижение цен на топливо не удешевит логистику

Но вот рассчитывать на то, что после снижения стоимости топлива на АЗС тут же поползёт вниз ценник на пассажирские перевозки или подешевеет продовольственная и промтоварная группа товаров в Украине, не стоит. Как подчёркивает Сергей Куюн, ценообразование — очень сложный процесс. Сказать, что что-то подешевеет на 50 копеек, потому что на столько же подешевел бензин, сложно. В стране большая инфляционная составляющая, и нужно учитывать, как именно формируются цены.

"Но я уверен, что стоимость топлива не имеет настолько критического значения. Это важная составляющая, её все видят, просто она, так сказать, постоянно на слуху и на виду. Однако утверждать, что именно топливо является основным фактором формирования цен, нельзя. Есть и стоимость труда, это одна из основных составляющих, есть электроэнергия и так далее. Мне кажется, топливо — не тот фактор, который определяет абсолютно всё", — констатирует эксперт.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин тоже подчёркивает в разговоре с Фокусом, что снижение цен на топливо никак не повлияет на снижение стоимости продуктов в стране. С одной стороны, горючее тоже закладывается в стоимость перевозки и хранения продукта, но существенно на конечную стоимость не влияет. К тому же продукты, которые сейчас лежат на полках магазинов, производились, собирались и доставлялись раньше, когда цены на горючее были выше.

"В себестоимости большинства готовых пищевых продуктов транспортные расходы и горючее занимают сравнительно небольшую часть (в среднем около 5–15% в зависимости от категории товара). Даже заметное падение цен на АЗС даёт минимальную экономию. В данной ситуации вообще не следует ожидать снижения стоимости продуктов питания. Наоборот, стоит ждать повышения стоимости — всё будет дорожать. И горючее здесь ни при чём", — констатирует экономический эксперт.

Напомним, в субботу, 14 ноября, ряд украинских автозаправочных станций (АЗС) скорректировал цены на топливо. Наиболее значительное снижение цены зафиксировано на премиальный бензин А-95 Energy в сети "Укрнафта". Он подешевел сразу на 3 гривны за литр, поэтому теперь стоит 86,90 грн за литр. UPG снизила цену на стандартное дизельное топливо на 34 копейки, установив стоимость на уровне 101,56 грн за литр. В то же время другие крупные операторы, такие как OKKO, WOG и SOCAR, оставили цены на прежнем уровне.

После того, как 9 октября глава Белого дома Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, российские НПЗ начали наращивать его производство.