Українцям обіцяли бензин по 100 гривень, але ціни пішли вниз: що змінилося на паливному ринку

Зниження цін на пальне в Україні — лише початок: експерти прогнозують, що через кілька тижнів ціна на бензин опуститься нижче 80 грн за літр, але попереджають, що автогаз продовжуватиме дорожчати через високий попит з боку азіатської нафтохімічної промисловості. При цьому здешевлення пального не призведе до зниження цін на продукти та пасажирські перевезення — паливо не є основним чинником ціноутворення, а головні ризики для ринку залишаються в нападах на АЗС та нестабільності на Близькому Сході.

Ціни на пальне на українських АЗС почали знижуватися з минулого тижня. Сьогодні, у понеділок, 16 листопада, літр популярного бензину марки А-95 можна купити вже за 84,90 грн мінімум, дизельне паливо — за 101 грн за літр. Навіть А-95+ ще трохи — і опуститься нижче 90 грн за літр повсюдно. Подібне зниження вартості палива спостерігається практично на всіх заправках, хоча деякі ще намагаються реалізовувати пальне за практично старими цінами.

Така ситуація не може не радувати, адже зовсім недавно експерти енергетичного ринку прогнозували, що вже до кінця 2026 року вартість бензину в Україні може зрости ще більше, а за негативного сценарію ціна літра може перевищити психологічну позначку в 100 грн. Про це в коментарі ТСН розповіла економіст, доктор економічних наук Олена Нусінова.

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За даними експерта, за неповний 2026 рік бензин А-95 в Україні подорожчав більш ніж на 30 грн за літр. Якщо на початку січня його середня ціна становила 58,26 грн, то станом на 28 жовтня вона сягнула 90,08 грн.

До того ж, за словами Нусінової, кінцева вартість бензину на українських АЗС формується під впливом кількох факторів.

Перший — світові ціни на нафту та нафтопродукти. На них впливають геополітичні конфлікти, санкції та ризики для морських перевезень. Наприклад, проблеми з судноплавством через Ормузьку протоку збільшують витрати на транспортування та страхування вантажів.

Другий — ситуація на європейському ринку. Україна переважно імпортує готове паливо, тому важливими є не лише ціни на нафту Brent, а й завантаженість європейських НПЗ, наявність бензину та вартість логістики. Тому здешевлення нафти не завжди призводить до швидкого зниження цін на АЗС.

Третій — внутрішні витрати в Україні. У вартість літра входять курс валют, акциз, ПДВ, логістика, зберігання та роздрібна націнка АЗС. При цьому мережі самостійно формують цінову політику, враховуючи власні витрати та конкуренцію.

За її словами, ціни на АЗС не завжди швидко реагують на зміни на світовому ринку. Коли нафта дорожчає, витрати на закупівлю нового палива зростають, але коли вона дешевшає, роздрібна ціна не обов’язково знижується пропорційно й одночасно.

Однак, як розповів Фокус керівник ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн, наразі ситуація складається непогано. Відбувається те, на що давно чекали. У світі спостерігається певне зниження цін завдяки тому, що ситуація в Ормузькій протоці стабілізувалася. Відповідно, впали ціни на нафту та паливо.

"Не так сильно, як хотілося б, але для початку непогано. Вже бачимо, що оптові ціни минулого тижня, буквально за перші кілька днів, знизилися на 10 гривень — майже на 10%. Потім до цього процесу долучилася й роздрібна торгівля. Зараз теж їду, спостерігаю і бачу, що за вихідні ціни продовжили поволі знижуватися. Тобто процес триває. Думаю, потенціал для подальшого зниження ще є. Якщо зараз середня ціна на бензин становить 86–88 гривень, то, гадаю, через пару тижнів ми можемо побачити й 80 гривень за літр", — підкреслює Сергій Куюн.

За словами експерта, ціна на дизельне паливо знижується повільніше, але є надія, що до кінця листопада вона становитиме менше 100 гривень за літр. А ось з автогазом, який зараз на тлі зниження вартості бензину та дизельного палива дорожчає, зовсім інша історія.

"У автогазу інша структура споживання у світі. На відміну від дизеля та бензину, його використовують не лише й не стільки у транспорті. Його застосовують як сировину для нафтохімічної промисловості. Йдеться про виробництво пластмас, поліетилену, упаковки тощо. Саме тому іноді, як зараз, газ поводиться цілком автономно. Тобто його ціна рухається в протилежному напрямку порівняно з бензином і дизелем. Це пов’язано з високим попитом з боку нафтохімічних підприємств, зокрема азіатських", — зазначає Куюн.

Відповідно, за його словами, попит високий, пропозиція обмежена, тому ціни зростають.

"Гадаю, автогаз і надалі дорожчатиме. Якщо нещодавно його ціна перевищила позначку в 60 гривень за літр, то зараз, на мою думку, вона наближається до 63–66 гривень за літр", — наголошує співрозмовник.

Стабільність цін на паливо у світі гарантує стабільність в Україні

Як поводитимуться ціни на паливо надалі, чи варто очікувати подорожчання або, навпаки, ще більшого падіння, як вважає Сергій Куюн, передбачити дуже складно, з огляду на нашу ситуацію. Адже цього року ми бачили, що буквально за один тиждень ціна може зрости на 50%.

"Сподіваємося, що на Близькому Сході все-таки збережеться спокій. Тоді, я впевнений, ми дуже швидко повернемося до цін, які були на початку березня, коли почалася ця війна", — наголошує експерт.

До того ж є ще один внутрішній фактор ризику — удари по АЗС, які ворог активно завдавав у вересні та жовтні. Захистити станції на сто відсотків неможливо.

"Ця ситуація зіграла свою роль: нас це трохи вразило, усі злякалися, потім знову пристосувалися, і зараз, здається, усе нормально. Деякі компанії встигли встановити укриття і продовжують це робити. До речі, тут теж є своя специфіка: вартість таких споруд за останні кілька місяців зросла майже вдвічі. Тому думаю, що подорожчання може загальмувати будівництво таких споруд. Вартість одного укриття вже сягнула майже 2 мільйонів гривень. І це укриття всього на 10 осіб. Гадаю, що масовим явищем це навряд чи стане, оскільки занадто дорого", — розповідає Сергій Куюн.

У країні понад п’ять тисяч автозаправних станцій. Навряд чи всі вони будуть обладнані такими укриттями. В іншому ж усе працює навіть за відсутності електроенергії. Станції налагодили автономні системи енергопостачання. Генератори є на абсолютній більшості станцій.

"Ця галузь тримається краще за багато інших, оскільки вона децентралізована. Тут немає великих вузлів, у яких зосереджуються запаси палива, або якихось критично важливих об’єктів. Багато таких об’єктів уже було знищено, тому зараз система складається з безлічі невеликих розподілених елементів. Відповідно, вона досить гнучка. Хоча, незважаючи на це, ситуація залишається непростою. У жовтні Росія постійно тримала під прицілом енергетичну інфраструктуру, зокрема й паливну, і ми бачили, що іноді їй вдавалося досягати результатів", — зазначає експерт.

Жовтень, за словами Куюна, був важким з точки зору поставок. Навіть відчувався невеликий дефіцит палива, виникала нестача. Оптові ціни досягали рівня роздрібних, а іноді навіть перевищували їх. Це свідчило про те, що на ринку виник певний дефіцит пропозиції. Зараз ми бачимо, що за останні тижні ситуація налагодилася. Оптові ціни знижуються досить динамічно, і це ознака того, що все поступово повертається до норми.

"Так, думаю, що дефіцит палива навряд чи можливий, але ми бачимо, що певні труднощі все ж можуть виникати", — підсумовує експерт.

Зниження цін на паливо не здешевить логістику

Але розраховувати на те, що після зниження вартості палива на АЗС одразу ж почне знижуватися вартість пасажирських перевезень або подешевшають продукти харчування та промислові товари в Україні, не варто. Як підкреслює Сергій Куюн, ціноутворення — дуже складний процес. Сказати, що щось подешевшає на 50 копійок, тому що на стільки ж подешевшав бензин, складно. У країні висока інфляційна складова, і потрібно враховувати, як саме формуються ціни.

"Але я впевнений, що вартість палива не має настільки критичного значення. Це важлива складова, її всі бачать, просто вона, так би мовити, постійно на слуху й на виду. Однак стверджувати, що саме паливо є основним фактором формування цін, не можна. Є ще й вартість праці — це одна з основних складових, є електроенергія тощо. Мені здається, паливо — не той фактор, який визначає абсолютно все", — констатує експерт.

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також підкреслює в розмові з Фокусом, що зниження цін на паливо жодним чином не вплине на зниження вартості продуктів у країні. З одного боку, пальне також враховується у вартості перевезення та зберігання продукту, але істотно на кінцеву вартість не впливає. До того ж продукти, які зараз лежать на полицях магазинів, вироблялися, збиралися та доставлялися раніше, коли ціни на пальне були вищими.

"У собівартості більшості готових харчових продуктів транспортні витрати та пальне становлять порівняно невелику частку (у середньому близько 5–15% залежно від категорії товару). Навіть помітне падіння цін на АЗС дає мінімальну економію. У даній ситуації взагалі не слід очікувати зниження вартості продуктів харчування. Навпаки, варто очікувати підвищення вартості — все дорожчатиме. І пальне тут ні до чого", — констатує економічний експерт.

Нагадаємо, у суботу, 14 листопада, низка українських автозаправних станцій (АЗС) скоригувала ціни на пальне. Найбільш істотне зниження ціни зафіксовано на преміальний бензин А-95 Energy у мережі "Укрнафта". Він подешевшав одразу на 3 гривні за літр, тому тепер коштує 86,90 грн за літр. UPG знизила ціну на стандартне дизельне паливо на 34 копійки, встановивши вартість на рівні 101,56 грн за літр. Водночас інші великі оператори, такі як OKKO, WOG і SOCAR, залишили ціни на колишньому рівні.

Після того, як 9 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп оголосив про угоду щодо дизельного палива з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, російські нафтопереробні заводи почали збільшувати його виробництво.