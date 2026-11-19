100 дней на посту могут закончиться для главы Минветеранов Виталия Кима увольнением. После ряда его скандальных заявлений в Верховной Раде инициировали отставку министра. Ветераны подчеркивают: слова Кима сводят на нет многолетнюю просветительскую работу и наносят ущерб имиджу украинского защитника. А клинические психологи предупреждают, что убедить фронтовиков проходить психическую реабилитацию теперь станет еще труднее. Фокус выяснил, какой опасный вихрь развернул Ким, чем это может обернуться и кого хотят видеть на посту министра сами ветераны.

Заявление министра по делам ветеранов Украины вызвало общественное возмущение. Виталий Ким по случаю стодневного пребывания на этой должности 16 ноября дал подробное интервью, в котором на вопрос журналистки о том, насколько реальна угроза роста преступности после возвращения военных, если они не смогут найти работу и обеспечить себе достаточный материальный достаток, министр утвердительно заявил, что "это точно будет", подчеркнув, что "так было после каждой войны". Далее цитата Кима:

"Люди возвращаются с определенными навыками, с меньшим ощущением риска и более сильным чувством справедливости. Это касается не только преступности, но и социальной напряженности, революций и других процессов. Но, помимо защиты граждан от тех, кто может совершать правонарушения, нужно сделать так, чтобы у людей была альтернатива и они этого не делали. Я считаю, что сейчас государство недостаточно работает над информационной политикой и подготовкой общества к возвращению ветеранов".

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Министр добавил, что существуют стереотипы о том, что военные непредсказуемы из-за посттравматического стрессового расстройства и их следует бояться или жалеть. Он подчеркнул, что это совершенно неправильный подход и ветеранов нужно уважать, но для этого не нужно их бояться.

"В то же время у самих ветеранов тоже могут быть завышенные ожидания от общества: "Я за вас воевал, а где вы были, вы мне должны". Я считаю, что должна быть другая позиция: "Я — пример для общества. Я образован, я лидер, я общаюсь с уважением, я веду себя достойно". Эту позицию нужно укреплять. Мы планируем привлекать к этой работе широкий круг специалистов, в частности представителей СМИ, чтобы уменьшать негативные стереотипы и готовить общество", — заверил Виталий Ким.

На слова главы Минветеранов остро отреагировали сообщество психологов, сотрудники реабилитационных центров и сами ветераны. Реакция последовала и со стороны народных депутатов. Ирина Геращенко 18 ноября сообщила, что политическая сила "Европейская солидарность" инициировала отставку Виталия Кима. Соответствующее постановление открыто для всех народных избранников, поэтому представители "ЕС" призвали своих коллег из других фракций присоединиться. Во фракции пояснили, что увольнение Кима — это и требование ветеранского сообщества, которое возмущено не только последними скандальными заявлениями, но и бездействием ведомства и полным непониманием основ ветеранской политики, а также отсутствием эмпатии и адекватной коммуникации.

Опасное обобщение: выборка из 200 человек создает искаженное представление о защитниках

После слов министра существует риск, что предубеждение гражданского населения по отношению к людям в форме может усилиться. Об этом в беседе с Фокусом предупредил ветеран войны, общественный деятель и юрист Олег Симороз. По его словам, Виталий Ким должен был бы после своего высказывания извиниться, но вместо этого начал приводить данные соцопроса, на который якобы опирался, но который, по мнению Симороза, вызывает сомнения.

Виталий Ким сослался на данные опроса Социологической группы "Рейтинг" и Украинского ветеранского фонда при Минветеранов, в которых указано, что почти 80% опрошенных ветеранов опасаются возникновения зависимостей, а 51% — вовлечения в преступную деятельность. Это субъективные опасения опрошенных. Симороз обращает внимание на выборку данного исследования: его основная часть была проведена методом опроса среди 240 ветеранов.

"Ким не извинился и не ушел в отставку за такие позорные слова. Наоборот, он настаивал на том, что он — "разоблачитель", озвучивающий правду, которую мы не хотим принимать. Это абсолютно ложные, ничем не подкрепленные данные. Стоит обратить внимание на тот опрос, на который он ссылается. В стране с аудиторией ветеранов, насчитывающей более миллиона человек, а на самом деле цифры ещё больше, в опросе приняли участие примерно 200 человек. И он представляет это как релевантный опрос. Это абсурд. Мы сейчас видим ветеранов, которые участвуют в различных программах по лидерству, совершенствуют свои навыки, занимаются бизнесом, работают в MilTech. Как и в любом обществе, есть класс людей, которые будут заниматься чем-то противоправным, но мы сейчас говорим об имидже ветерана, и таким интервью господин Ким создает негативный образ", — констатировал Симороз.

С 2022 года украинские ветераны возвращаются к гражданской жизни, где, как подчеркнул общественный деятель, демонстрируют успехи, в частности, в адаптивном спорте и в формировании своего рода общественного договора, ведь государство мало что делало для того, чтобы помочь военным адаптироваться в обществе после ранений и с протезами. По словам Симороза, этим занимались сами ветераны и делали это должным образом, показав, что с бывшим фронтовиком можно спокойно общаться, подходить к ним и не бояться. Говорит, что ветераны не устраивают драк, не разгромывают бары, как это показывают в американских фильмах, не устраивают ночные погони на машинах. Это стереотип, от которого стоит избавиться.

"До 2014 года мы унаследовали советский стереотип о том, что ветераны — это дедушки, бутылка водки и хлеб с рюмкой. А мы создаём совершенно иной образ. У нас ветеран стал значительно моложе, мы показываем, что он активен, он не пенсионер и не собирается им становиться ещё долго, хотя и получает пенсионное обеспечение. Мы многое сделали за эти годы для того, чтобы сформировать образ ветерана как человека, который придет на помощь, максимально проактивного и адекватного. Но впереди еще очень много работы в этом направлении. Потому что мы, осмелюсь сказать от имени всего ветеранского сообщества, поставили перед собой высокую планку в вопросе того, каким мы хотим видеть ветерана и его взаимодействие с гражданским населением, и чтобы на этом брали пример другие страны", — отметил Симороз.

Уговорить фронтовиков пройти курс лечения и так сложно, а слова министра сводят на нет просветительские кампании

Клинический психолог и психотерапевт Владимир Багненко обратил внимание на другое высказывание Кима, подчеркнув, что невежество министра по делам ветеранов — это "проклятие для страны, находящейся в состоянии войны". По его словам, его задели слова о том, что "все эти травмы, обработка — это маркетинговая история". На его взгляд, так нивелировать работу психолога способен только тот, кто никогда не сталкивался с этой деятельностью.

"Военная травма — это не маркетинг. ПТСР — это не маркетинг. Психотерапия — это не маркетинг. Тотальное обесценивание и навешивание ярлыков там, где требуется глубокая работа с людьми, — вот что я вижу. И ещё одна цитата: "Нет доверия к психологам" — это уровень подворотной аналитики. Тот, кто ответственен за восстановление доверия к психологам, за реабилитацию ветеранов, вообще не понимает, что такое психотерапия и как она работает", — отметил клинический психолог.

Анализируя заявление о риске роста преступности после возвращения украинских защитников в гражданскую жизнь, Багненко отметил, что именно Ким укореняет стигму, согласно которой ветеран "равен" преступнику. Хотя на самом деле это должно стать началом перемен и уменьшения стигматизации. По его словам, он и есть государство, и он сам говорит, что государство не работает.

"Я не услышал цифр. Я не услышал глубокого анализа. И главное, я не услышал искренней заботы о судьбах ветеранов. А это самое главное в этой теме. Я увидел человека, который занял мягкое кресло как в кадре, так и в целом в министерстве. Я, как клинический психолог и психотерапевт, как тот, кто системно работает с ветеранами, знаю, сколько боли вызывает непонимание на личностном уровне. Но когда это происходит на уровне министерства со стороны того, кто должен быть фундаментом и источником перемен, — это вызывает не просто боль, а отчаяние. И главное, я уже слышу от сотен военных и ветеранов, что им такой министр не нужен", — рассказал Багненко.

Ветеран Олег Симороз также обратил внимание на это, не менее скандальное, высказывание Кима. Он подчеркнул, что сегодня и так существует проблема с тем, чтобы убедить фронтовиков обращаться к психологам, а такие слова министра совершенно не способствуют тому, чтобы военные проходили этот этап реабилитации.

"Сейчас мы проводим множество кампаний, я недавно принял участие в одной из них, чтобы побудить военных обращаться за психологической помощью. Объясняю простым языком, что это может помешать протезированию и реабилитации, когда действительно есть проблема. Здесь нечего стесняться, но почему ветераны испытывают неловкость? Потому что, мол, мы же военные, "Рэмбо", были там, где никто не был, и как же так, что будем просить поддержки. Это в какой-то мере естественно для мужественных людей, но мы стараемся объяснить, что не стоит из-за этого смущаться. Важно, чтобы человек восстановился психологически, потому что тогда у него будет возможность показать лучшие результаты в гражданской жизни, реабилитации, протезировании. Поэтому эти слова (Кима — ред.) — это так всё перечеркивает со стороны того, кто должен был бы помогать. Сидит и рассказывает, что это маркетинг и он не верит в травмы, конечно, потому что находится в кабинете и хвастается своим стволом. Это звучало отвратительно", — поделился Симороз.

На это заявление главы Минветеранов отреагировали совместным заявлением организации гражданского общества (в их числе в списке значатся "Свободный выбор", ОО "Ресурсный центр "Лесная Поляна", МБФ "Каритас Украины", БФ "Волонтерское объединение "ВЕСТА", Движение VETERANKA, БФ "Голоса детей"). Сообщества, оказывающие психологическую помощь ветеранам, ветеранам-женщинам и членам их семей, считают такие высказывания недопустимыми, подчеркивая, что они обесценивают опыт людей и подрывают доверие к профессиональной психологической помощи, чем наносят вред потенциальным получателям такой помощи. Далее — отрывок из обращения:

"По результатам исследования "Портрет ветерана 2025", проведённого социологической группой "Рейтинг" по инициативе Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Украины, 28 % опрошенных ветеранов и ветеранок отметили, что нуждаются в психологической поддержке. Наряду с данными о такой потребности важно подчеркнуть, что, во-первых, действительно не каждый ветеран и ветеранка нуждаются в психологической помощи после увольнения с военной службы. Во-вторых, некоторые ветераны и ветеранки могут не осознавать собственных трудностей, сомневаться в эффективности помощи, не доверять специалистам или опасаться осуждения. Поэтому высказывания министра по делам ветеранов Украины могут стать дополнительной причиной отказаться от помощи".

В коллективном заявлении также отмечается, что высказывания Виталия Кима о том, что мужчины не любят больницы и обращаются туда под влиянием жён, могут закреплять гендерные стереотипы и нормализовать нежелание обращаться за психологической помощью. Организации, подготовившие обращение, требуют от Минветеранов публично подтвердить позицию относительно важности профессионального психологического сопровождения для ветеранов. В перечне требований указаны следующие:

Изучить опыт получения ветеранами и ветеранками психологической помощи: её доступность, качество и результативность; На основе результатов исследования совместно с ветеранским сообществом и специалистами системно работать над преодолением стереотипов и стигмы, связанных с обращением за психологической поддержкой, а также над совершенствованием стандартов и оценкой качества помощи; Обеспечивать развитие доступной и качественной психологической помощи ветеранам в соответствии с их индивидуальными потребностями.

Каким должен быть министр по делам ветеранов Украины

После волны возмущения со стороны общественности и ветеранского сообщества кресло Виталия Кима, на которое он вступил в июле 2026 года (до этого возглавлял Николаевскую ОГА), пошатнулось. Размышляя о том, кто должен занимать должность министра по делам ветеранов, Олег Симороз высказал мнение, что было бы целесообразно, чтобы это был человек, который сам является ветераном, но подчеркнул, что без управленческих навыков не обойтись, просто быть бывшим фронтовиком без надлежащих знаний о том, как организовать работу в министерстве, — недостаточно.

"Я понимаю, что из себя представляет должность министра по делам ветеранов. Когда мы участвовали в заседаниях Администрации президента и правительственных совещаниях по вопросам протезирования, я понимал, как решаются те или иные вопросы и какие навыки для этого необходимы. Может быть достаточно желания организовать эту работу, порядочности, но у человека должны быть соответствующие знания, понимание того, какую стратегию он будет выстраивать. Можно прийти и сказать: "Я хочу, чтобы ветеранам было хорошо", но этого недостаточно. Сейчас, учитывая запрос общества и абсолютно провальные предыдущие назначения, было бы адекватно, чтобы на эту должность пришел ветеран, чтобы вернуть доверие людей; это не является обязательной нормой, но сегодня это реальная необходимость", — уверен ветеран.

По его мнению, в министерство должен прийти специалист, который после прохождения военной службы интересуется вопросами ветеранской политики и связанными с ней проблемами (в частности, касающимися льгот и инклюзивности).

Напомним, ранее мы писали о том, почему ветераны после возвращения с фронта остаются без жилья. Государство обещает компенсировать расходы на жилье военнослужащим и внутренне перемещенным лицам в рамках ряда программ, предусматривающих денежные выплаты или специальные ваучеры, но люди сталкиваются с рядом сложностей.

В Украине насчитывается примерно два миллиона ветеранов. В этом году в День ветерана, 1 октября, часть из них получила уведомление о сокращении программы ветеранского спорта. Такое "поздравление" от государства возмутило сообщество ветеранов.