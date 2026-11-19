100 днів на посаді можуть завершитися для очільника Мінветеранів Віталія Кіма звільненням. Після низки його скандальних заяв у Верховній Раді ініціювали відставку міністра. Ветерани наголошують: слова Кіма перекреслюють тривалу просвітницьку роботу й шкодять образу українського захисника. А клінічні психологи застерігають, що вмовити фронтовиків проходити ментальну реабілітацію тепер стане ще важче. Фокус з'ясував, який небезпечний маховик розкрутив Кім, чим це може обернутися та кого хочуть бачити на посаді міністра самі ветерани.

Висловлювання міністра у справах ветеранів України викликало суспільне обурення. Віталій Кім з нагоди стоденного перебування на цій посаді 16 листопада дав розгорнуте інтерв'ю, в якому на питання журналістки про те, чи реальною є загроза зростання злочинності після повернення військових, якщо вони не зможуть знайти роботу та мати достатню матеріальну забезпеченість, міністр ствердно заявив, що "це точно буде", наголосивши, що "так було після кожної війни". Далі цитата Кіма:

"Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів. Але, окрім захисту цивільних від тих, хто може вчиняти правопорушення, потрібно зробити так, щоб у людей була альтернатива і вони цього не робили. Я вважаю, що зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів".

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Міністр додав, що існують стереотипи, що військові непередбачувані через посттравматичний стресовий розлад і їх слід боятися чи жаліти. Він підкреслив, що це геть неправильний підхід і ветеранів потрібно поважати, але для цього не треба їх боятися.

"Водночас у самих ветеранів теж можуть бути завищені очікування від суспільства: "Я за вас воював, де ви були, ви мені винні". Я вважаю, що має бути інша позиція: "Я — приклад для суспільства. Я освічений, я лідер, я спілкуюся з повагою, я поводжуся гідно". Це потрібно розвертати. Ми плануємо залучати до цієї роботи широке коло спеціалістів, зокрема медійників, щоб зменшувати негативні стереотипи та готувати суспільство", — запевнив Віталій Кім.

На слова очільника Мінветеранів гостро відреагували спільнота психологів, співробітників реабілітаційних центрів й самі ветерани. Реакція послідувала і з боку народних депутатів. Ірина Геращенко 18 листопада повідомила, що політсила "Європейська солідарність" ініціювала відставку Віталія Кіма. Відповідна постанова відкрита для всіх народних обранців, тож представники "ЄС" закликали своїх колег з інших фракцій доєднатися. У фракції пояснили, що звільнення Кіма — це і вимога ветеранської спільноти, яка обурена не лише останніми скандальними заявами, а бездіяльністю відомства і повним нерозумінням засад ветеранської політики, а також відсутністю емпатії та адекватної комунікації.

Небезпечне узагальнення: вибірка у 200 людей створює викривлений образ захисників

Після слів міністра є ризик, що упередження цивільного населення до людей у формі може посилитись. Про це у розмові з Фокусом застеріг ветеран війни, громадський діяч та юрист Олег Симороз. Каже, Віталій Кім мав би після свого висловлювання вибачитися, натомість — почав наводити дані соцопитування, на яке нібито спирався, але яке, на переконання Симороза, є сумнівним.

Віталій Кім послався на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" та Українського ветеранського фонду Мінветеранів, де вказано, що майже 80% опитаних ветеранів побоюються появи залежностей, а 51% — втягнення у злочинну діяльність. Це суб'єктивні побоювання опитаних. Симороз наголошує на вибірці цього дослідження: його основну частку провели методом опитування серед 240 ветеранів.

"Кім не вибачився, не пішов у відставку за такі ганебні слова. А навпаки наполіг на тому, що він правдоруб, озвучує правду, яку ми не хочемо приймати. Це абсолютно хибні, нічим не підкріплені дані. Варто звернути увагу на те опитування, на яке він посилається. У країні з понад мільйонною аудиторією ветеранів, а насправді цифри ще більші, в опитуванні взяли участь орієнтовно 200 людей. І він це подає як релевантне опитування. Це абсурд. Ми зараз бачимо ветеранів, які долучені до різноманітних програм з лідерства, збільшують свої навички, займаються бізнесом, працюють в MilTech. Як і в кожному суспільстві є клас людей, які займатимуться чимось протиправним, але ми зараз говоримо про імідж ветерана і таким інтерв'ю пан Кім будує негативний образ", — констатував Симороз.

З 2022 року українські ветерани повертаються до цивільного життя, де, як підкреслив громадський діяч, демонструють успіхи зокрема в адаптивному спорті, у побудові певного громадського договору, адже держава робила мало, аби пристосувати військових після поранень, на протезах у суспільстві. Зі слів Симороза, це робили самі ж ветерани й діяли належним чином, показавши, що з колишнім фронтовиками можна спокійно спілкуватися, підходити до них і не боятися. Каже, ветерани не вчиняють бійок, не трощать бари, як це показується в американських фільмах, не влаштовують нічні погоні на авто. Це стереотип, якого варто позбутися.

"Перед 2014 роком ми отримали радянський спадок — стереотип про те, що ветерани — це діди, пляшка горілки й хліб на чарці. А ми будуємо абсолютно інший образ. В нас і ветеран став значно молодший, ми показуємо, що він є активним, він не є пенсіонером і не збирається ним ставати ще довго, хоч і отримує пенсійне забезпечення. Ми багато зробили за ці роки для того, щоб сформувати образ ветерана як людини, яка прийде на допомогу, максимально проактивної та адекватної. Але попереду ще дуже багато роботи в цьому напрямку. Бо ми, візьму сміливість сказати за всю ветеранську спільноту, поставили перед собою високу планку в питанні того, яким ми хочемо бачити ветерана і його взаємодію з цивільним населення, і щоб з цього брали приклад інші країни", — зазначив Симороз.

Вмовити фронтовиків на терапію й так складно, а слова міністра перекреслюють просвітницькі кампанії

Клінічний психолог та психотерапевт Володимир Багненко звернув увагу на інше висловлювання Кіма, наголосивши, що невігластво міністра у справах ветеранів — це "прокляття для країни, яка у стані війни". Каже, його зачепили слова про те, що "всі ці травми, обробки — це маркетингова історія." На його погляд, так нівелювати роботу психолога здатен лише той, хто ніколи не стикався з цією діяльністю.

"Військова травма — це не маркетинг. ПТСР — це не маркетинг. Психотерапія — це не маркетинг. Тотальне обезцінення і навішування ярликів там, де потрібна глибинна робота з людьми — це те, що я бачу. І ще одна цитата "Немає довіри до психологів" — це рівень аналітики підворотні. Він той, хто відповідальний за відновлення довіри до психологів, за відновлення ветеранів, не розуміє взагалі що таке психотерапія і як вона працює", — зазначив клінічний психолог.

Аналізуючи заяву про ризик зростання злочинності після повернення українських захисників у цивільне життя, Багненко зауважив на тому, що саме Кім вкорінює стигму, що ветеран "дорівнює" кримінал. Хоча фактично має бути початком змін і зменшення стигматизації. З його слів, він і є держава, і він сам каже, що держава не працює.

"Я не почув цифр. Я не почув глибокої аналітики. І головне, я не почув глибокої зацікавленості долями ветеранів. А це ключове в цій темі. Я побачив людину, яка зайняла м’яке крісло як в кадрі, так і загалом в міністерстві. Я, як клінічний психолог і психотерапевт, як той, хто системно працює з ветеранами, знаю, як багато болю викликає нерозуміння на рівні особистості. Але коли це робиться на рівні міністерства від того, хто має бути фундаментом і початком змін — це не просто викликає біль, а розпач. І головне, я чую вже від сотень військових і ветеранів, що їм такий міністр не потрібен", — розповів Багненко.

Ветеран війни Олег Симороз також акцентував увагу і на цьому, не менш скандальному, висловлюванні Кіма. Він наголосив, що сьогодні й так є проблема з тим, аби вмовити фронтовиків звертатися до психологів, а такі слова міністра зовсім не сприяють тому, аби військові проходили цей етап реабілітації.

"Ми зараз проводимо безліч кампаній, я нещодавно взяв участь в одній з таких, щоб агітувати військових звертатися по психологічну допомогу. Пояснюю простою мовою, що, коли справді є проблема, то це може заважати у протезуванні, реабілітації. Тут нема чого соромитися, але чому ветерани відчувають незручність? Бо, мовляв, ми ж військові, "Рембо", були там, де ніхто не був, і як же так, що проситимемо підтримки. Це природно певною мірою для мужніх людей, але ми намагаємося пояснити, що не варто через це ніяковіти. Важливо, аби людина ментально відновилася, бо тоді буде змога показати найкращі результати у цивільному житті, реабілітації, протезуванні. Тому оці слова (Кіма — ред.) — це так все перекреслює від того, хто мав би допомагати. Сидить і розповідає, що це маркетинг і він не вірить у травми. Звичайно, бо перебуває у кабінеті та хизується своїм стволом. Це звучало огидно", — поділився Симороз.

На цю заяву очільника Мінветеранів відреагували спільною заявою організації громадянського суспільства (серед них у списку значаться "Вільний Вибір", ГО "Ресурсний центр "Лісова Поляна", МБФ "Карітас України", БФ "Волонтерське Обʼєднання "ВЕСТА", Рух VETERANKA, БФ "Голоси дітей"). Спільноти, які надають психологічну допомогу ветеранам, ветеранкам і членам їхніх сімей, вважають такі висловлювання неприпустимими, наголошуючи, що вони знецінюють досвід людей і підривають довіру до фахової психологічної допомоги, чим завдають шкоди потенційним її отримувачам. Далі уривок звернення:

"За результатами дослідження "Портрет ветерана 2025", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" за ініціативи Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України, 28% опитаних ветеранів і ветеранок зазначили, що потребують психологічної підтримки. Поруч з даними про таку потребу важливо наголосити, що, по-перше, дійсно не кожен ветеран і ветеранка потребують психологічної допомоги після звільнення з військової служби. По-друге, деякі ветерани і ветеранки можуть не розпізнавати власних труднощів, сумніватися в ефективності допомоги, не довіряти фахівцям або побоюватися осуду. Відтак висловлювання Міністра у справах ветеранів України можуть стати додатковою причиною відмовитися від допомоги".

У колективній заяві також вказується, що висловлювання Віталія Кіма про те, що чоловіки не люблять лікарень і звертаються туди під впливом дружин, можуть закріплювати гендерні стереотипи та нормалізувати небажання звертатися за психологічною допомогою. Організації, які підготували звернення, вимагають від Мінветеранів публічно підтвердити позицію щодо важливості фахового психологічного супроводу для ветеранів. У переліку вимог зазначені такі:

Дослідити досвід отримання ветеранами й ветеранками психологічної допомоги: її доступність, якість і результативність; На основі результатів дослідження спільно з ветеранською спільнотою й фахівцями системно працювати над подоланням стереотипів і стигми навколо звернення по психологічну підтримку, а також над вдосконалення стандартів та оцінювання якості допомоги; Забезпечувати розвиток доступної та якісної психологічної допомоги ветеранам і ветеранкам відповідно до індивідуальних потреб.

Яким має бути міністр у справах ветеранів України

Після хвилі обурення з боку громадськості та ветеранської спільноти крісло під Віталієм Кімом, в яке він сів у липні 2026-го (до цього очолював Миколаївську ОВА), захиталося. Розмірковуючи над тим, хто мав би обіймати посаду міністра у справах ветеранів, Олег Симороз висловив думку, що доцільно було б, якби це була людина, яка сама є ветераном, але наголосив, що без управлінських навичок не обійтися, просто бути колишнім фронтовиком без належних знань, як організувати роботу в міністерстві — недостатньо.

"Я маю усвідомлення, що таке посада міністра у справах ветеранів. Коли ми сиділи в ОПУ та на урядових нарадах з протезування, я мав розуміння, як відбувається розв'язання певних питань, які для цього мають бути скіли. Може бути достатньо бажання організувати цю роботу, порядності, але повинні бути відповідні знання у людини, розуміння, яку стратегію будуватиме. Можна прийти й сказати: "Я хочу, щоб ветеранам було добре", але цього замало. Зараз, беручи до уваги запит суспільства і абсолютно провалені попередні призначення, було б адекватно, аби на посаду прийшов саме ветеран, щоб повернути довіру людей. Це не є обов'язковою нормою, але сьогодні це реальна необхідність", — впевнений ветеран війни.

На його погляд, у міністерство має прийти експертна людина, яка після проходження військової служби дійсно цікавиться тим, що таке ветеранська політика, яка існує сьогодні проблематика (зокрема щодо пільг, інклюзивності).

Нагадаємо, раніше ми писали, чому ветерани після повернення з фронту залишаються без житла. Держава обіцяє компенсувати житло військовим і ВПО через низку програм, які передбачають грошові виплати або ж спеціальні ваучери, але люди стикаються з низкою складнощів.

В Україні налічується орієнтовно два мільйони ветеранів. Цьогоріч у День ветерана, 1 жовтня, частина з них отримала повідомлення про скорочення програми ветеранського спорту. Таке "привітання" від держави обурило спільноту ветеранів.