В Украине готовят новые меры против военнослужащих, самовольно оставивших части. Военная служба правопорядка может получить право самостоятельно расследовать дела о СОЧ, проводить следственные действия и задерживать нарушителей. Однако юристы предупреждают: расширение полномочий потребует огромных ресурсов, а ужесточение ответственности вряд ли решит проблему массового ухода из армии.

Планы правительства усилить ответственность за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинских частей, анонсированные премьер-министром Сергеем Корецким во время выступления в ВР, уже начинают обрастать подробностями. Будут пересматриваться правила бронирования. Но ещё больше ужесточат ответственность за уклонение от военной службы и за самовольное оставление части (СОЧ).

"В парламенте уже давно есть законопроект. Правительство сейчас его, непосредственно Министерство обороны, дорабатывает вместе с народными депутатами. И в обязательном порядке необходимо усилить ответственность за уклонение от военной службы и за СОЧ", — сообщил Корецкий.

Видео дня

Министерство обороны представило профильному комитету Верховной Рады концепцию изменений в мобилизационной политике. Одним из направлений предложенных нововведений является совершенствование механизмов реагирования на случаи самовольного оставления воинской части (СОЧ). В частности, по словам народного депутата от "Батькивщины" Вадима Ивченко, речь идёт об увеличении полномочий Военной службы правопорядка и внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК), которые предложит Кабмин. Изменения нужны из-за загруженности судов подобными делами. При этом он подчеркнул, что речь идёт не столько о введении новых наказаний, сколько о совершенствовании механизма привлечения к ответственности военнослужащих, нарушивших законодательство.

По словам депутата, самовольное оставление воинских частей влияет на укомплектованность военных подразделений и создаёт дополнительную нагрузку на военнослужащих, которые продолжают выполнять боевые задачи.

Ивченко не уточнил, какие именно новые полномочия получит ВСП, будет ли упрощена процедура привлечения к ответственности за СОЧ, изменится ли порядок расследования таких дел, какие конкретно поправки внесут в УПК. Он лишь подтвердил, что соответствующие предложения подготовит Кабинет министров. По словам депутата, это политика нового министра обороны и правительства.

Ранее народный депутат Александр Федиенко анонсировал законодательные изменения, затрагивающие военнослужащих в СОЧ. Он рассказывал о необходимости провести аудит военнослужащих, ушедших в СОЧ, так как количество открытых уголовных производств превышает количество военнослужащих, фактически самовольно оставивших части. Предлагал упростить механизм привлечения к ответственности и настаивал на необходимости усилить ответственность за СОЧ. Так что всё идёт по плану.

Украинские суды беспощадны к самовольно ушедшим из армии

Генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью 24 каналу заявил, что нынешняя ответственность за уклонение недостаточна, а действующие нормы фактически делают тюрьму более предпочтительным вариантом, чем службу в ВСУ. При этом генерал подчеркнул, что для повышения мотивации к службе государство должно обеспечить понятные сроки службы, ротации, надлежащую медицинскую помощь и ответственность командиров за нарушения.

Но украинские суды уже отловленным военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части, выносят приговоры с реальными сроками. К примеру, Верховинский районный суд Ивано-Франковской области дал шесть лет лишения свободы военнослужащему за два эпизода СОЧ (июнь 2023-го и март 2025-го). Кроме того, его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и нанесении телесных повреждений женщине. Суд учёл раскаяние, но назначил реальный срок.

Жолковский районный суд Львовской области тоже на 6 лет отправил в колонию ещё одного бойца за два эпизода СОЧ. Первый произошёл в апреле 2025 года, второй — в июне 2026-го. Хотя мужчина признал вину, но заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых он не может полноценно проходить службу.

По сути, суды рассматривают дела только тех, кого повторно поймали сотрудники ТЦК и полиции. Те же, кто не высовывается и не попадается под "бусфикацию", — тех не трогают. И таких огромное количество, их уже намного больше полумиллиона человек. Не случайно данные о том, сколько таких бойцов покинули часть, засекретили.

Но при этом на ушедших в самоволку неплохо зарабатывают. К примеру, в Киевской области военнослужащий, тоже находящийся в СОЧ, за 37 000 долларов обещал только что мобилизованному мужчине разработать план побега, затем снять отметку о СОЧ и избежать службы. Мобилизованный должен был выпрыгнуть из служебного автомобиля во время движения на небольшой скорости на пути к воинской части. При этом работники ТЦК вроде бы не должны разыскивать беглеца в дальнейшем. Но план не сработал. Зато, как сообщили источники Фокуса, из некоторых воинских частей выход на свободу можно купить за 10 000–20 000 долларов даже с доставкой домой. Так что военнослужащие, желающие покинуть службу, — это ещё и неплохой заработок. И какой процент из тех, кого разыскивают именно таким образом, ушли в СОЧ — неизвестно.

ВСП могут наделить следственно-оперативными функциями, но потянет ли бюджет

Как отмечают юристы, ВСП и сейчас занимается розыском военнослужащих, самовольно оставивших часть, но не имеет полноценных полномочий органа досудебного расследования. Ей могут разрешить самостоятельно расследовать уголовные производства по статьям 407 (Самовольное оставление места службы или части) и 408 (Дезертирство) УК Украины. А это может включать установление местонахождения военнослужащих, сбор информации и проведение оперативных мероприятий в рамках закона.

"То есть, ВСП могут наделить полномочиями проводить следственные действия. Например, допрашивать свидетелей, проводить осмотры, изымать документы и собирать доказательства в рамках уголовных производств. Также они могут получить право проводить негласные следственные действия. Речь может идти о специальных мероприятиях по сбору доказательств, которые проводятся с соблюдением предусмотренных УПК оснований и судебного контроля. Вот для этого и могут внести соответствующие изменения в ряд статей УПК", — рассказывает Фокусу военный юрист Иван Мостовой.

К тому же ВСП в таком случае могут наделить правом не только разыскивать, а и задерживать военнослужащих в рамках уголовных производств.

И, как напомнили юристы, это не просто догадки — есть конкретные заявления должностных лиц. Ведь совсем недавно заместитель начальника Управления внутренней безопасности ВСУ Александр Быстров выступил в СМИ и прямо назвал три возможных новых полномочия ВСП: оперативно-розыскная деятельность, проведение негласных следственных действий и осуществление досудебного расследования. Ранее и директор ГБР Алексей Сухачев говорил о том, что ведомство предлагает передать ВСП право расследовать дела по СОЧ, дезертирству и неподчинению. Предполагалось, что это будет касаться военнослужащих без офицерского звания.

"То есть речь идёт о расширении полномочий ВСП — от оперативно-розыскной работы до полноценного досудебного расследования. Соответственно, придётся серьёзно расширять штат — понадобятся оперативные сотрудники, следователи, прокуроры и так далее. Это огромные ресурсы. Даже если взять областные центры, то кроме людей нужно специальное здание, техника. Плюс места содержания задержанных, что-то наподобие гауптвахт, так как речь идёт о военнослужащих, а не ворах или мошенниках, которых сажают в СИЗО. Хотя и сегодня военнослужащие вынуждены до суда пребывать в следственном изоляторе. То есть это колоссальные ресурсы, и есть сомнение, что их можно будет легко найти", — сообщил Фокусу военный адвокат Сергей Сыроид.

К тому же, как считают юристы, чтобы этот механизм заработал, понадобится не один месяц. Даже если будет утверждён бюджет и найдены средства. По сути, об этом нужно было думать раньше. А сегодня логичнее изменить отношение к проходящим службу в ВСУ — и тогда не будет такого массового дезертирства и СОЧ.

Тем временем, мобилизованный становится военнослужащим не после выпуска из учебного центра, а со дня отправки из ТЦК, поэтому побег во время базовой подготовки уже является уголовным преступлением. В Минобороны подчеркивают, что ни отсутствие присяги, ни незавершенное обучение от ответственности не освобождают.

Мобилизованный активист Остап Стахив самовольно покинул учебный центр морской пехоты, где должен был проходить базовую военную подготовку, сообщили в сети. Между тем беглец заявил, что его вообще не должны были мобилизовать, поскольку он находится под следствием по уголовным статьям, по которым в армию не берут. Но его насильно мобилизировали вместе с собакой.