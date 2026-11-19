В Україні готують нові заходи проти військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Військова служба правопорядку може отримати право самостійно розслідувати справи про самовільне залишення частини, проводити слідчі дії та затримувати порушників. Однак юристи застерігають: розширення повноважень вимагатиме величезних ресурсів, а посилення відповідальності навряд чи вирішить проблему масового дезертирства з армії.

Плани уряду щодо посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військових частин, про які повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховій Раді, вже починають наповнюватися деталями. Будуть переглядатися правила бронювання. Але ще більше посилять відповідальність за ухилення від військової служби та за самовільне залишення частини (СЗЧ).

"У парламенті вже давно є законопроект. Уряд, а саме Міністерство оборони, зараз доопрацьовує його разом із народними депутатами. І обов’язково потрібно посилити відповідальність за ухилення від військової служби та за СЗЧ", — повідомив Корецький.

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Міністерство оборони представило профільному комітету Верховної Ради концепцію змін у мобілізаційній політиці. Одним із напрямків запропонованих нововведень є вдосконалення механізмів реагування на випадки самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Зокрема, за словами народного депутата від "Батьківщини" Вадима Івченка, мова йде про розширення повноважень Військової служби правопорядку та внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (КПК), які запропонує Кабмін. Зміни потрібні через перевантаженість судів подібними справами. При цьому він підкреслив, що йдеться не стільки про введення нових покарань, скільки про вдосконалення механізму притягнення до відповідальності військовослужбовців, які порушили законодавство.

За словами депутата, самовільне залишення військових частин впливає на укомплектованість військових підрозділів і створює додаткове навантаження на військовослужбовців, які продовжують виконувати бойові завдання.

Івченко не уточнив, які саме нові повноваження отримає ВСП, чи буде спрощено процедуру притягнення до відповідальності за СЗЧ, чи зміниться порядок розслідування таких справ, які саме поправки внесуть до КПК. Він лише підтвердив, що відповідні пропозиції підготує Кабінет міністрів. За словами депутата, це політика нового міністра оборони та уряду.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко анонсував законодавчі зміни, що стосуються військовослужбовців у СЗЧ. Він розповідав про необхідність провести аудит військовослужбовців, які пішли в самовільне залишення частини, оскільки кількість відкритих кримінальних проваджень перевищує кількість військовослужбовців, які фактично самовільно залишили частини. Пропонував спростити механізм притягнення до відповідальності та наполягав на необхідності посилити відповідальність за самовільне залишення частини. Тож усе йде за планом.

Українські суди безжальні до тих, хто самовільно покинув армію

Генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю 24 каналу заявив, що нинішня відповідальність за ухилення від служби є недостатньою, а чинні норми фактично роблять в’язницю кращим варіантом, ніж службу в ЗСУ. При цьому генерал наголосив, що для підвищення мотивації до служби держава має забезпечити чіткі терміни служби, ротацію, належну медичну допомогу та відповідальність командирів за порушення.

Однак українські суди вже виносять вироки з реальними строками ув’язнення військовослужбовцям, яких було затримано за самовільне залишення військових частин. Наприклад, Верховинський районний суд Івано-Франківської області засудив військовослужбовця до шести років позбавлення волі за два епізоди самовільного залишення частини (червень 2023 року та березень 2025 року). Крім того, його визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів та заподіянні тілесних ушкоджень жінці. Суд врахував каяття, але призначив реальний термін.

Жолківський районний суд Львівської області також засудив ще одного бійця до 6 років ув’язнення за два епізоди СЗЧ. Перший стався у квітні 2025 року, другий — у червні 2026-го. Хоча чоловік визнав свою провину, але заявив про проблеми зі здоров’ям, через які він не може повноцінно проходити службу.

По суті, суди розглядають справи лише тих, кого вдруге затримали співробітники ТЦК та поліції. Тих, хто не висувається і не потрапляє під "бусфікацію", — тих не чіпають. І таких — величезна кількість, їх уже набагато більше, ніж півмільйона осіб. Не випадково дані про те, скільки таких бійців покинули частину, засекретили.

Але при цьому ті, хто самовільно залишив службу, непогано заробляють. Наприклад, у Київській області військовослужбовець, який також перебуває на тимчасовому звільненні, за 37 000 доларів обіцяв щойно мобілізованому чоловікові розробити план втечі, а потім зняти відмітку про тимчасове звільнення та уникнути служби. Мобілізований мав вистрибнути зі службового автомобіля під час руху на невеликій швидкості на шляху до військової частини. При цьому працівники ТЦК, здавалося б, не повинні розшукувати втікача надалі. Але план не спрацював. Зате, як повідомили джерела Фокусу, з деяких військових частин вихід на свободу можна купити за 10 000–20 000 доларів навіть із доставкою додому. Тож військовослужбовці, які бажають залишити службу, — це ще й непоганий заробіток. І який відсоток із тих, кого розшукують саме таким чином, пішли до СЗЧ — невідомо.

ВСП можуть наділити слідчо-оперативними функціями, але чи витримає це бюджет

Як зазначають юристи, ВСП і зараз займається розшуком військовослужбовців, які самовільно залишили частину, але не має повноцінних повноважень органу досудового розслідування. Їй можуть дозволити самостійно розслідувати кримінальні провадження за статтями 407 (Самовільне залишення місця служби або частини) та 408 (Дезертирство) КК України. А це може включати встановлення місцезнаходження військовослужбовців, збір інформації та проведення оперативних заходів у межах закону.

"Тобто, ВСП можуть наділити повноваженнями проводити слідчі дії. Наприклад, допитувати свідків, проводити огляди, вилучати документи та збирати докази в рамках кримінальних проваджень. Також вони можуть отримати право проводити негласні слідчі дії. Мова може йти про спеціальні заходи зі збору доказів, які проводяться з дотриманням передбачених КПК підстав та судового контролю. Ось для цього й можуть внести відповідні зміни до низки статей КПК", — розповідає Фокусу військовий юрист Іван Мостовий.

До того ж у такому випадку ВСП можуть отримати право не лише розшукувати, а й затримувати військовослужбовців у рамках кримінальних проваджень.

І, як нагадали юристи, це не просто припущення — є конкретні заяви посадових осіб. Адже зовсім недавно заступник начальника Управління внутрішньої безпеки ЗСУ Олександр Бистров виступив у ЗМІ й прямо назвав три можливі нові повноваження ВСП: оперативно-розшукова діяльність, проведення негласних слідчих дій та здійснення досудового розслідування. Раніше й директор ДБР Олексій Сухачов говорив про те, що відомство пропонує передати ВСП право розслідувати справи щодо СЗЧ, дезертирства та непокори. Передбачалося, що це стосуватиметься військовослужбовців без офіцерського звання.

"Тобто йдеться про розширення повноважень ВСП — від оперативно-розшукової роботи до повноцінного досудового розслідування. Відповідно, доведеться серйозно розширювати штат — знадобляться оперативні співробітники, слідчі, прокурори тощо. Це величезні ресурси. Навіть якщо взяти обласні центри, то крім людей потрібна спеціальна будівля, техніка. Плюс місця утримання затриманих, щось на зразок гауптвахт, оскільки йдеться про військовослужбовців, а не про злодіїв чи шахраїв, яких саджають у СІЗО. Хоча й сьогодні військовослужбовці змушені до суду перебувати в слідчому ізоляторі. Тобто це колосальні ресурси, і є сумніви, що їх можна буде легко знайти", — повідомив Фокусу військовий адвокат Сергій Сироїд.

До того ж, на думку юристів, щоб цей механізм запрацював, знадобиться не один місяць. Навіть якщо бюджет буде затверджено і кошти знайдено. По суті, про це слід було подумати раніше. А сьогодні логічніше змінити ставлення до тих, хто проходить службу в ЗСУ, — і тоді не буде такого масового дезертирства та самовільного залишення частини.

Тим часом мобілізований стає військовослужбовцем не після випуску з навчального центру, а з дня відправлення з ТЦК, тому втеча під час базової підготовки вже є кримінальним злочином. У Міноборони наголошують, що ані відсутність присяги, ані незавершене навчання не звільняють від відповідальності.

Мобілізований активіст Остап Стахів самовільно покинув навчальний центр морської піхоти, де мав проходити базову військову підготовку, повідомили в мережі. Тим часом втікач заявив, що його взагалі не мали мобілізувати, оскільки він перебуває під слідством за кримінальними статтями, за якими до армії не беруть. Але його насильно мобілізували разом із собакою.