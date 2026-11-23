В Украину идут морозы, а вместе с ними растут и опасения нового энергетического кризиса. Хотя запасы газа в стране превышают установленный правительством минимум, это еще не гарантирует теплые батареи зимой. Фокус выяснил, действительно ли Украине грозит дефицит голубого топлива, почему эксперты расходятся в оценках необходимости импорта и при каких условиях даже миллиарды кубометров газа в хранилищах не спасут украинцев от холода.

На этой неделе, по прогнозам метеорологов, в Украину идет резкое похолодание — температура воздуха в некоторых регионах опустится до минуса 10 градусов. А это значит, что потребление газа для отопления резко возрастет. К примеру, российские СМИ сейчас пишут, что Украине для прохождения отопительного сезона не хватает 800 млн кубометров газа, и что отсутствие этого объема значительно усложнит прохождение зимы.

Исполняющий обязанности генерального директора НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко сообщил, что компания вышла на показатель в 16 млрд куб. м. газа в хранилищах, несмотря на то что в этом году российские удары по ее объектам значительно участились.

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А в прошлый отопительный сезон Украина начинала с запасами менее 14 млрд куб. м. Согласно правительственным расчетам, для прохождения отопительного сезона по базовому сценарию необходимо было накопить 14,6 млрд куб. м. газа, тогда как критически необходимый минимум составляет 13,2 млрд кубометров.

Таким образом, сейчас запасы газа превышают объем, необходимый для прохождения зимы по базовому сценарию, отметили в компании.

Но, так как уже начался отопительный сезон в стране, то на сегодня в хранилище уже газа стало меньше — около 15,5 млрд. Но, как считает энергетический эксперт Юрия Корольчук, этого объема в целом достаточно для прохождения отопительного сезона.

"В прошлом году ситуация была похожей. Несмотря на то что изначально в хранилища закачали около 13 млрд куб. м. газа, к концу отопительного сезона оставалось порядка 10 млрд. В частности, это произошло из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, которые привели к остановке ТЭЦ и перебоям с теплоснабжением. Кроме того, во время отключений электричества многие потребители не могли пользоваться газовыми котлами, а в некоторых регионах из-за отсутствия электроэнергии останавливались теплоцентрали. И зима была морозной", — рассказывает Фокусу эксперт.

Главные риски — удары по газодобыче

Сейчас главный риск для украинской газовой системы — возможные новые удары по газодобывающим объектам в Полтавской и Харьковской областях. До атак добыча составляла около 50 млн куб. м в сутки, однако впоследствии снизилась примерно до 40 млн.

"Если российские удары приведут к дальнейшему устойчивому сокращению добычи, например, до 20 млн куб. м. в сутки, могут возникнуть проблемы с поддержанием необходимого давления в газотранспортной системе. Тогда придется активнее поднимать газ из подземных хранилищ и направлять его в наиболее пострадавшие регионы, прежде всего на юг и восток страны", — считает энергетический эксперт.

Кроме этого, по его словам, многое будет зависеть от ситуации с теплоснабжением. Если ТЭЦ и котельные продолжат работать стабильно, потребление газа останется высоким. В сочетании с падением собственной добычи это может привести к дефициту уже в феврале. Если же продолжатся перебои с электричеством и отоплением, потребление газа сократится. В таком случае даже при снижении добычи имеющихся запасов, вероятно, хватит.

По оценке эксперта, если к концу января 2027 года в хранилищах останется около 13 млрд куб. м. газа, Украина сможет с достаточной вероятностью пройти и февраль. Однако многое будет зависеть от интенсивности российских атак и возможностей оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

А от планов закупать импортный газ, обсуждалась закупка около 400 млн кубометров стоимостью порядка 400 млн долларов, в частности, его поставку через компанию ORLEN, по его мнению, при нынешнем уровне запасов и потребления можно отказаться. Сэкономить.

Таким образом, подчеркивает эксперт, на данный момент оснований для жесткой экономии газа нет. Украина располагает значительными запасами. Главными факторами, которые будут определять ситуацию до конца зимы, станут сохранность газодобывающей инфраструктуры, стабильность теплоснабжения и темпы потребления газа.

Украина продавала "лишний" газ в этом году

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что в данное время потребление газа снизилось, и связано это в первую очередь с сокращением потребления со стороны промышленности. Закрылись крупные потребители голубого топлива — металлургия и химическая отрасль.

"По сравнению с довоенным периодом, когда работали все предприятия и не были оккупированы территории, сейчас нам нужно намного меньше газа. К примеру, для обеспечения энергетики достаточно около 4 млрд куб. м. газа, тогда как в хранилищах доступно как минимум 11 млрд. Речь идет о том, что даже без учета буферного газа, который иногда включают в общие подсчеты, имеющихся запасов хватит и для энергетики, и для приготовления пищи, и для тепла, и для всех остальных нужд. Более того, год назад газа в хранилищах было значительно меньше, но его все равно хватило", — рассказывает Фокусу эксперт.

К концу отопительного сезона 2026 года доступными оставалось буквально около полумиллиарда кубометров, а прошлая зима была значительно суровее всех предыдущих.

"Существует понятие страхового, или стратегического, запаса, который можно дополнительно формировать. В рамках такого запаса предусмотрен определенный резерв. Но утверждать, что нам не хватает газа, однозначно нельзя", — считает Геннадий Рябцев.

Разумеется, рационально использовать газ необходимо, подчеркивает эксперт. Не стоит его попусту расходовать, например для обогрева улицы. Но в целом ситуация с газом более-менее нормальная. Показательно, что в октябре правительство разрешило экспорт газа. То есть запрет на экспорт газа был снят, и наши газодобывающие компании направили часть добытого топлива на экспорт.

"Если даже экспорт газа разрешили, значит, его действительно достаточно. В противном случае такого решения никто бы не принимал", — отметил эксперт.

И подчеркнул, что газа хватит для прохождения отопительного сезона. И уж тем более не будет его почасового отключения — это технически невозможно. В отличие от электроэнергии, для газовых сетей стабилизационные графики (почасовые отключения) не применяются. Если газоснабжение прекращается — оно просто прекращается, без графиков.

Газ есть, но это не гарантирует теплые батареи

Наличие газа в хранилище не гарантирует отопление, подчеркивают энергетические эксперты. Ряд газовых тепловых электростанций, конечно, могут сократить потребление, но многое зависит не только от экономии, а и от внешних факторов: будут ли по ним прилетать ракеты или дроны. ТЭЦ очень уязвимы. К примеру, киевские ТЭЦ не только производят электричество, но и обеспечивают работу важных объектов энергоинфраструктуры — на них расположены трансформаторные подстанции, которые питают киевскую энергосистему. Поэтому любой удар по киевским ТЭЦ — это прежде всего удар и по объектам энергоинфраструктуры, которые там находятся.

Добавляет проблем и ситуация с резервным теплоснабжением: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры не запустило ни одну из котельных, которые должны были обеспечить резервное теплоснабжение в зоне Дарницкой ТЭЦ в Киеве. В Госагентстве признали, что при строительстве дополнительной тепловой генерации было упущено множество деталей.

То есть даже при достаточных запасах газа тепло может не дойти до потребителей — из-за уязвимости ТЭЦ к ударам и неготовности резервных котельных.

Как писал Фокус, с наступлением холодов Россия не отказалась от идеи спровоцировать энергетический кризис в Украине. Удары по энергообъектам продолжаются. А недавно Россия массированно атаковала четыре ТЭС Украины, поставив под угрозу не только электроснабжение, но и отопительный сезон.

Накануне НАК "Нафтогаз" разработала структурную матрицу из 24 вероятных сценариев прохождения зимы на текущий отопительный сезон, в частности с учетом температурных режимов, интенсивности обстрелов, поражения различных объектов и т. д. Об этом "Суспильному" рассказал исполняющий обязанности председателя правления компании Сергей Федоренко.

По его словам, из всех возможных сценариев для реализации были выбраны "консервативно-негативный" и "наихудший из возможных".